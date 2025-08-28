Nato-Bericht: Alle Mitglieder erreichen 2025 Zwei-Prozent-Ziel

Nach Einschätzung der Nato werden dieses Jahr alle Mitgliedstaaten bis auf Island zwei Prozent ihres BIP für Verteidigung ausgeben. Bis 2032 soll die Marke weiter steigen.

31 Nato-Staaten sollen 2025 das vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel für die Verteidigungsausgaben erfüllen. Quelle: dpa

Nach Einschätzung der Nato werden in diesem Jahr alle Mitgliedstaaten die Zielvorgabe erreichen und mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Verteidigung ausgeben.

Nach einem am Donnerstag in Brüssel veröffentlichten Bericht erreichen demnach 2025 alle 31 der 32 Nato-Staaten das Zwei-Prozent-Ziel. Das Nato-Mitglied Island verfügt nicht über eigene Streitkräfte und daher auch nicht über ein Verteidigungsbudget.

Laut Nato-Generalsekretär Rutte erfüllen alle Nato-Staaten das Zwei-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben. 18.06.2025 | 0:26 min

Die Nato-Staaten hatten sich beim Gipfel 2014 in Wales darauf geeinigt, innerhalb von zehn Jahren ihre Verteidigungsausgaben auf mindestens zwei Prozent des jeweiligen BIP zu erhöhen.

Bis Ende 2024 hatten laut einem im April vorgelegten Nato-Bericht 22 Staaten dieses Ziel erreicht, darunter Deutschland.

Wie viel die Nato-Länder 2024 für Verteidigung ausgaben

Nato: Auch Spanien, Italien und Belgien erreichen Ziel

In den nun von der Nato veröffentlichten Schätzungen für 2025, die auf den bereits getätigten und geplanten Verteidigungsausgaben der Mitgliedsländer basieren, kommen nun auch Länder wie Spanien, Italien oder Belgien auf Verteidigungsausgaben in Höhe von zwei Prozent ihres Haushalts.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatte dies bereits im Juni nach entsprechenden Ankündigungen mehrerer Länder bekannt gegeben.

Für Deutschland veröffentlichte die Nato für das laufende Jahr noch keine Schätzung. Zwar hat die Bundesregierung angekündigt, 2025 mindestens zwei Prozent des BIP für Verteidigung auszugeben, der Haushalt muss aber noch vom Parlament verabschiedet werden.

Verteidigungausgaben sollen auf 3,5 Prozent steigen

Das Erreichen des Zwei-Prozent-Ziels ist jedoch nur ein Schritt auf dem Weg zu noch ehrgeizigeren Vorhaben: Auf dem Nato-Gipfel in Den Haag im Juni verpflichteten sich die Mitgliedsländer, bis zum Jahr 2032 mindestens 3,5 Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung für Verteidigungsausgaben und 1,5 Prozent für verteidigungsrelevante Infrastruktur aufzuwenden.

Die höchsten Verteidigungsausgaben gemessen am BIP wird 2025 nach Nato-Angaben mit 4,48 Prozent Polen haben, vor Litauen (vier Prozent) und Estland (3,38 Prozent).

Die USA werden der Schätzung zufolge in diesem Jahr 3,22 Prozent ihres BIP für Verteidigungsausgaben aufwenden.

