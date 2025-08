Trump lässt Ballsaal des Weißen Hauses für 200 Millionen umbauen

Pläne im Weißen Haus : Teures Projekt: Trump lässt Ballsaal umbauen

01.08.2025 | 07:57 |

Trump baut um - im Weißen Haus: Der US-Präsident will den Ballsaal so umgestalten lassen, dass 650 Besucher Platz darin finden. Das Projekt geht in die dreistellige Millionenhöhe.