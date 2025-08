Trumps Zollpolitik sorgt für Unsicherheit an den Börsen

Unsicherheit an der Börse

US-Präsident Trump hat die Zölle für die EU und weitere Länder um knapp eine Woche verschoben. 15 Prozent Zoll sollen künftig für deutsche Unternehmen aufgerufen werden. 01.08.2025 | 1:34 min

Das Hin und Her von US-Präsident Donald Trump bei den Zöllen hat Europas Aktienmärkte belastet. Dax und EuroStoxx50 verloren am Vormittag je 1,8 Prozent auf 23.617 und 5.223 Punkte. Zuvor hatte die US-Regierung mitgeteilt, die gerade erst beschlossene Einführung neuer Zölle auf Importe aus der Europäischen Union in Höhe von 15 Prozent um eine Woche zu verschieben.

Die deutschen Wirtschaft äußerte scharfe Kritik am Vorgehen Trumps. "Schlimmer als die Zölle an sich ist für uns Händler inzwischen die Unsicherheit", sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura. "Einigungen haben eine Halbwertszeit von unter einer Woche: Wenn Sie abends schlafen gehen, wissen Sie nicht, mit welchen Zöllen Sie am Morgen aufwachen." Das sei Gift für die Exporte.

Trump verhängt weltweit Strafzölle

Noch härter als die EU trifft es andere Handelspartner. Trumps Dekret sieht Zollsätze von 35 Prozent für viele Waren aus Kanada vor, 50 Prozent für Brasilien, 25 Prozent für Indien, 20 Prozent für Taiwan und 39 Prozent für die Schweiz. Einige Handelspartner hätten "trotz Verhandlungen Bedingungen angeboten, die meiner Einschätzung nach die Ungleichgewichte in unseren Handelsbeziehungen nicht ausreichend beheben oder die sich nicht ausreichend mit den Vereinigten Staaten in Wirtschafts- und Sicherheitsfragen abgestimmt haben", hieß es zur Begründung in der Anordnung.

Trump stellte zudem weitere Abkommen in Aussicht, um die US-Handelsdefizite zu verringern und die heimische Produktion zu stärken. "Hin und Her statt Klarheit und Planungssicherheit - kein gutes Fundament für ein Engagement in Aktien mitten im Sommerloch", sagte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Auch Aktienmarkt in Asien belastet

Aktien von Technologieunternehmen in Asien gerieten unter die Räder, da sich die Anleger über die Kosten einer Unterbrechung der globalen Lieferketten und das noch ausstehende Ergebnis der Handelsgespräche mit China sorgten.

Für Zurückhaltung an den Börsen sorgten auch die am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Experten rechnen in den Vereinigten Staaten mit einer Abkühlung und einem Aufbau von nur noch 110.000 Stellen nach 147.000 im Vormonat. Sollten die Zahlen jedoch stark ausfallen, dürfte eine Zinssenkung der Fed im September vom Tisch sein, sagte Molnar.

Pharmakonzerne reagieren auf Druck aus USA

Die unklaren Folgen der Wirtschaftspolitik sorgten auch bei Daimler Truck für maue Aussichten. Die Aktien des Nutzfahrzeugherstellers tauchten nach einer Prognosesenkung als größter Dax-Verlierer um 6,1 Prozent ab.

Gegenwind aus den Vereinigten Staaten bekamen auch europäische Pharmafirmen zu spüren: Trump forderte Pharmakonzerne per Brief auf, umgehend niedrigere Preise für verschreibungspflichtige Medikamente in den USA umzusetzen. Anleger reagierten nervös. Der europäische Pharmaindex fiel um bis zu 1,6 Prozent auf ein Dreieinhalb-Monats-Tief.

