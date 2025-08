Trump will Pharmakonzerne zu günstigeren Preisen zwingen

US-Präsident Donald Trump hat Pharmakonzerne erneut zur Senkung der Arzneimittelpreise in den Vereinigten Staaten aufgerufen. Er gab den Firmen dafür am Donnerstag weitere 60 Tage Zeit, wie die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, in Washington mitteilte. Eine von Trump im Mai gesetzte 30-Tage-Frist war ergebnislos abgelaufen.

Medikamente sind in den USA teurer als anderswo. Trump plant per Dekret starke Preisgrenzen - mit Verweis auf Länder wie Deutschland. Die Entscheidung hätte globale Auswirkungen.

Keine staatliche Regulierung für Medikamentenpreise in den USA

Zudem sollen im Ausland erzielte Mehreinnahmen an amerikanische Patienten und Steuerzahler zurückfließen, wie Trumps Sprecherin Karoline Leavitt vor Journalisten erklärte. In Briefen an 17 große Pharmakonzerne - darunter auch an das deutsche Unternehmen Boehringer Ingelheim - setzte Trump eine Frist bis zum 29. September.