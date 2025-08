Kambodscha wird US-Präsident Donald Trump für den Friedensnobelpreis vorschlagen. Trump habe direkt eingegriffen, um den jüngsten Grenzkonflikt des südostasiatischen Landes mit Thailand zu beenden, erklärte der stellvertretende Ministerpräsident Sun Chantol am Freitag. Deshalb verdiene Trump die Nominierung.

Auf eine Anfrage per SMS, ob er die von Kambodscha geplante Nominierung bestätigen könne, antwortete Chantol: "Ja."

Kambodscha und Thailand: Kämpfe wegen Grenzstreitigkeiten

Wegen der schweren Kämpfe an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha sind Tausende Menschen auf der Flucht. Bislang wurden mehr als 30 Menschen getötet.

Der Preisträger wird im Oktober bekanntgegeben. Verliehen wird der Preis am 10. Dezember im norwegischen Oslo, an Personen, die sich am meisten für die Förderung der Völkerverständigung eingesetzt haben.