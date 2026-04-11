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Politik
Ausland

Trump verspricht Ungarn Unterstützung bei Orban-Sieg

Parlamentswahl in Ungarn:Trump verspricht Ungarn Unterstützung - wenn Orban gewinnt

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Dem regierenden Ministerpräsidenten Viktor Orban droht bei der Parlamentswahl am Sonntag eine Niederlage. Nun bekommt er hohe Unterstützung.

10.04.2026, Ungarn, Budapest: Ein Rap-Duo namens Fekete Kobra tritt während eines regierungskritischen Konzerts mit Dutzenden der populärsten Künstler des Landes auf. Im Hintergrund ist ein überzeichnetes Bild von Viktor Orban, Ministerpräsident von Ungarn, zu sehen.

Am Sonntag wird in Ungarn gewählt, dann fällt auch die Entscheidung über den Regierungschef. Viktor Orbán führt das Land seit 16 Jahren. Sein Rivale liegt in den Umfragen vorne.

10.04.2026 | 3:04 min

Kurz vor der Parlamentswahl in Ungarn hat US-Präsident Donald Trump dem Land wirtschaftliche Unterstützung zugesagt, falls Ministerpräsident Viktor Orban erneut gewinnt. Er sei bereit, "die volle wirtschaftliche Macht" der USA einzusetzen, um Ungarn zu helfen, erklärte Trump am Freitag auf seiner Onlineplattform Truth Social.

Die USA würden sich darauf freuen, "in den künftigen Wohlstand zu investieren, der durch Orbans fortgesetzte Führung entstehen wird."

Trump setzt damit seine ungewöhnliche Wahlkampfhilfe für Orban fort. Orban regiert Ungarn ununterbrochen seit 2010, als er zum zweiten Mal in Budapest an die Macht kam. Der rechtsnationale Politiker ist der engste Verbündete von US-Präsident Trump in der EU - und auch von dessen russischem Amtskollegen Wladimir Putin.

Links Viktor Orban und rechts J.D. Vance. Sie winken und stehen Arm um Arm

Dem ungarischen Ministerpräsidenten Orbán droht bei der Wahl am Wochenende eine Niederlage. Die USA wollen das verhindern – mit prominenter Hilfe. Was das bringt, analysiert ZDFheute live.

07.04.2026 | 35:28 min

Parlamentswahl: Orban droht Niederlage

Am Dienstag war US-Vizepräsident JD Vance nach Budapest gereist, um Orban im Wahlkampf zu unterstützen, wie schon zuvor im Februar US-Außenminister Marco Rubio. Trump forderte am Donnerstagabend die Bürger Ungarns direkt auf, "für Viktor Orban" zu stimmen: "Er ist ein echter Freund, Kämpfer und Sieger und hat meine komplette und totale Unterstützung für die Wiederwahl als Ministerpräsident von Ungarn."

Orban droht bei der Parlamentswahl am Sonntag eine Niederlage. Seine Fidesz-Partei liegt in den Umfragen deutlich hinter der Partei Tisza von Oppositionspolitiker Peter Magyar.

Quelle: AFP
Über dieses Thema berichteten im ZDF mehrere Sendungen, unter anderem das heute journal in dem Beitrag "Beide Lager versuchen nochmal alles" am 10.04.2026 um 22:00 Uhr.
Themen
Donald TrumpUngarnViktor Orban

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