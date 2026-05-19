Update am Morgen: Merkel, Merz - und wer regiert die Zukunft?

Guten Morgen,

für Friedrich Merz könnte der heutige Tag etwas entspannter verlaufen als manch anderer Tag der vergangenen Woche. Auf seinem Terminplan: Ein Treffen mit dem Schweizer Bundespräsidenten Guy Parmelin. Anfragen für die Digitalkonferenz re:publica hatte das Kanzleramt frühzeitig abgesagt.

Anders als 2025, als der gerade erst und gerade so gewählte Kanzler dort über Telefonate mit US-Präsident Donald Trump plauderte und sein Unverständnis über Israels Kriegsführung in Gaza deutlich machte. Ob seine Leute für diesen Mai vorausahnten, dass Merz mit Auftritten bei DGB und Katholikentag schon genug lautstarke Kritik auf offener Bühne eingesteckt haben wird?

heute-Sendung vom 18.05.2026 um 19:26 Uhr. 18.05.2026 | 1:39 min

Jedenfalls überließ Merz die Berliner re:publica-Bühne diesmal der Altkanzlerin. Angela Merkel riet ihren Nachfolgern gestern, sich nicht immer indirekt über die AfD zu definieren, sondern besser zu sagen, was ihr Plan für das Land ist. Gar nicht so einfach, erst recht, wenn man auf junge Politiker und junge Wähler blickt. Wurde die Ampel-Koalition 2021 auch mit den Stimmen der 18- bis 29-Jährigen in die Regierung getragen, wählten diese 2025 am häufigsten Linke oder AfD - erst recht in Ostdeutschland.

Verlieren Grüne oder CDU mit der sogenannten Gen Z ihre Machtoption für die Zukunft? Das fragt ZDFheute live heute um 15:00 Uhr auf der re:publica-Bühne zwei ihrer bekanntesten jungen Gesichter: Philipp Amthor, den einige Beobachter inzwischen als den bekanntesten CDU-Politiker nach Merz bezeichnen. Wohl kaum durch seinen Job als Staatssekretär im Digitalministerium, dafür durch seine nicht ganz freiwillig gewählte Rolle als "jüngster ältester Politiker" in der heute show.

ZDFheute, 18.05.2026, 20:33 Uhr. 18.05.2026 | 0:58 min

Und Ricarda Lang, die zwar schon 2024 den Grünen-Vorsitz abgab, im Netz aber heute mehr Menschen erreicht als die meisten anderen in ihrer Partei. Fast sieben Millionen auf Instagram und TikTok mit einem Redeausschnitt aus dem Bundestag vor ein paar Tagen.

Es sei respektlos gegenüber den Menschen, wenn ein Bundeskanzler mit so niedrigen Zustimmungswerten nichts an seinem Führungsstil und seiner Kommunikation ändere, warf Lang dem nicht anwesenden Kanzler in die Rednerkamera entgegen. Um hinterher aufzulösen, das Zitat stamme vom einstigen Oppositionsführer Merz.

Treffer, fast ganz ohne inhaltliche Diskussion. Was erreicht man damit wirklich bei jungen Wählern? Auch darüber diskutieren wir heute Nachmittag und Sie können sich bei ZDFheute beteiligen und Ihre Fragen schicken - an ZDFheute-live@zdf.de.

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Gregor Burkhardt, ZDFheute live

Was im Iran-Krieg passiert ist

Trump will geplanten Angriff auf Iran gestoppt haben: US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben einen angeblich für heute geplanten Angriff auf Iran vorerst ausgesetzt. Er habe das Militär angewiesen, die Attacke nicht durchzuführen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Grund dafür sei die Chance auf eine Verhandlungslösung.

Nobelpreisträgerin Mohammadi verlässt Klinik: Die iranische Nobelpreisträgerin Narges Mohammadi hat das Krankenhaus verlassen. Zuvor war sie im Gefängnis, nun kann sie nach Hause. Ihre Tochter warnt vor einer Rückkehr in Haft.

Stromversorgung von AKW Barakah wiederhergestellt: Nach dem Drohnenangriff auf das Atomkraftwerk Barakah in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist die externe Stromversorgung von Block 3 wiederhergestellt. Dies teilt die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) unter Berufung auf Angaben der Regierung mit.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

USA lockern erneut Sanktionen auf russisches Öl: Die USA lockern ihre Sanktionen auf russisches Öl für weitere 30 Tage. US-Finanzminister Scott Bessent teilte auf der Plattform X mit, die Verlängerung werde den Rohölmarkt stabilisieren und sicherstellen, dass das Öl die Länder erreiche, die mit Blick auf Energie am stärksten gefährdet seien. Konkret bezieht sich die befristete Ausnahmeregelung auf russisches Öl, das sich aktuell bereits auf Tankern auf Meeren befindet.

Gespräche über Ukraine-Frieden laufen weiter: Die Europäer führen nach den Worten von Bundeskanzler Merz derzeit Gespräche über eine Friedenslösung für die Ukraine. "Wir sind mit unseren europäischen Partnern seit langer Zeit in einem intensiven Dialog über unsere gemeinsamen Wege hin zu einer Friedenslösung", sagte Merz am Montag in Berlin nach einem Treffen mit dem neuen bulgarischen Ministerpräsidenten Radew. Für diese Bemühungen will Merz auch Trump gewinnen.

Selenskyj lobt ukrainische Drohnenangriffe: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Wirkung der jüngsten Angriffe gegen Ziele in Russland betont. "Wir schicken den russischen Angriffskrieg zurück nach Hause, an den einzigen Ort, von dem aus der Krieg gekommen ist", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Putin zu Gast bei Xi / Waldzustandserhebung 2025 / Start Esa-Mission "Smile" 18.05.2026 | 1:10 min

Was heute noch wichtig ist

Putin bei Xi: Kremlchef Wladimir Putin reist heute zu einem zweitägigen Besuch nach China und folgt damit wenige Tage nach US-Präsident Donald Trump. Geplant sind Gespräche mit Staatschef Xi Jinping über den weiteren Ausbau der strategischen Partnerschaft, begleitet wird Putin von einer Delegation aus Ministern sowie Vertretern staatlicher und privater Unternehmen.

Waldzustandserhebung: Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) stellt heute neue Daten zum Zustand der deutschen Wälder für das vergangene Jahr vor. Bereits seit längerem werden im Zuge des Klimawandels verbreitete Schäden durch Hitze, Trockenheit und Käfer beobachtet. Die Daten stammen aus einer Erhebung, die seit den 1980er-Jahren regelmäßig über ein Netz von Stichproben vorgenommen und bundesweit ausgewertet wird. Dabei wird der Zustand der Baumkronen eingeschätzt.

Europäische "Smile"-Mission: Die europäische Raumfahrtagentur Esa will mit einer neuen Mission die Reaktion des magnetischen Schutzschildes der Erde auf Weltraumwetter erforschen. Der "Smile"-Satellit hob am frühen Morgen an Bord einer Vega-C-Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab. Auch Deutschland, Österreich und die Schweiz sind an dem europäisch-chinesischen Projekt beteiligt.

Sport

Wie weit kommt die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM? Wenn es nach ZDF-Expertin Fritzy Kromp geht, ist das Viertelfinale das Minimum. Wichtig sei ein guter Start ins Turnier.

Drittes Spiel, dritte Niederlage für das deutsche Team bei der Eishockey-WM: Gegen die Schweiz heißt es am Ende 1:6. Im Mitteldrittel bricht das DEB-Team komplett ein.

Zahl des Tages

Quelle: ZDF

Die Produktion von vegetarischen oder veganen Fleischalternativen in Deutschland ist nach langem Boom erstmals leicht gesunken. Im vergangenen Jahr wurden laut Statistischem Bundesamt 124.900 Tonnen Fleischersatzprodukte hergestellt und damit 1,2 Prozent weniger als im Vorjahr.

Ein Lichtblick

Quelle: dpa

Weiter unten im Update finden Sie wie gewohnt unsere Wettervorhersage für heute. Aber diesen Lichtblick - nach viel Regen und Kälte in den vergangenen Tagen - wollen wir Ihnen nicht vorenthalten: Es wird noch diese Woche schön, sonnig - und warm. ZDF-Meteorologe Özden Terli erwartet schon am Donnerstag bis zu 25 Grad, am Freitag sogar bis zu 29 Grad. Anfang kommender Woche dann kratzt zum Beispiel Karlsruhe an der 30-Grad-Marke bei viel Sonne.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 18.05.2026 | 1:54 min

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So wird das Wetter heute

Heute wird es bei einem Wechsel von Sonne und Wolken einzelne Schauer geben. Im Osten können auch Gewitter dabei sein. Die Temperatur steigt auf Werte von 14 bis 21 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld