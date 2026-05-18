San Diego: Mehrere Tote nach Schüssen an Moschee

In San Diego an der Westküste der USA sind bei einem Schusswaffenangriff mehrere Menschen gestorben. Berichten zufolge fand der Vorfall an einem islamischen Glaubenszentrum statt.

Polizeibeamte sichern den Tatort an einem islamischen Zentrum in San Diego. Quelle: AP | Gregory Bull

Bei einem Schusswaffenangriff auf einem Moscheegelände in der kalifornischen Stadt San Diego in den USA sind nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet worden. Polizeichef Scott Wahl sprach am Montag von drei Toten sowie von zwei toten mutmaßlichen Angreifern. Unter den Getöteten sei eine Sicherheitskraft.

Auf der Plattform X schreibt die Polizeibehörde von San Diego: "Die Bedrohung im Islamischen Zentrum wurde neutralisiert."

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Polizei: Täter offenbar im Teenager-Alter

Zwei mutmaßliche Angreifer seien in einem Auto auf dem Parkplatz tot aufgefunden worden, sagte Polizeichef Scott Wahl. Es werde angenommen, dass die beiden Teenager waren. Der Fall werde als Hassverbrechen eingestuft. Deswegen sei auch die Bundespolizei FBI eingeschaltet worden.

Der Vorfall ereignete sich demnach in einem Islamischen Zentrum, das nach eigenen Angaben die größte Moschee der Hafenstadt beherbergt sowie eine Schule. Die umliegenden Straßen und eine anliegende Autobahn waren von dutzenden Polizeifahrzeugen blockiert. Die Polizei richtete einen Sammelplatz für Familienmitglieder ein.