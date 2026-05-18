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Eishockey-WM: DEB-Team kassiert derbe Klatsche gegen die Schweiz

Dritte Niederlage bei Eishockey-WM:DEB-Team kassiert derbe Klatsche gegen die Schweiz

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Drittes Spiel, dritte Niederlage für das deutsche Team bei der Eishockey-WM: Gegen die Schweiz heißt es am Ende 1:6. Im Mitteldrittel bricht das DEB-Team komplett ein.

Christoph Bertschy (l.) kämpft um den Puck gegen den Fabio Wagner

Für Fabio Wagner (r.) und die DEB-Cracks ist auch gegen den WM-Gastgeber nichts zu holen.

Quelle: dpa

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das dritte WM-Gruppenspiel verloren und gegen Gastgeber Schweiz ein Debakel erlebt. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis ging mit 1:6 (0:0, 0:5, 1:1) in Zürich gegen den Vizeweltmeister unter und bleibt weiter punktlos.

Höchste WM-Niederlage gegen die Schweiz

Es war die höchste WM-Niederlage überhaupt gegen den Erzrivalen. Wie schon im Vorjahr droht die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bereits in der Vorrunde auszuscheiden. 

Vor allem die Offensive hat nach wie vor kein WM-Niveau. Nur der Berliner Frederik Tiffels (56.) traf für Deutschland. Dennis Malgin, der sogar in deutscher Überzahl erfolgreich war (26. Minute), Sven Andrighetto (29./46.), Christoph Bertschy (30.), Nico Hischier (38.) und Roman Josi (39.) bestraften mit ihren Toren die deutsche Ineffizienz und individuelle Fehler. 

Kai Wissmann, Haralds Egle und Philipp Grubauer am 17.05.26

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel bei der Weltmeisterschaft verloren. Gegen Lettland unterlag Deutschland 0:2 und stand damit gegen die Schweiz schon unter Zugzwang.

18.05.2026 | 1:32 min

DEB-Team nicht konkurrenzfähig

Mit null Punkten und einem Torverhältnis von 2:11 nach drei Partien ist die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in der Gruppe A derzeit nicht konkurrenzfähig. Immerhin kann der DEB als WM-Ausrichter 2027 nicht absteigen.

Mit vier Siegen in den ausstehenden Partien hat Deutschland noch eine Viertelfinal-Chance. Doch mit den bisherigen Leistungen ist ein Erfolg gegen Titelverteidiger und Olympiasieger USA am Mittwoch (20:20 Uhr) unwahrscheinlich. Danach geht es noch gegen Ungarn, Österreich und Großbritannien.

Deutschlands Nicolas Krammer im Kampf um den Puck mit Finnlands Teuvo Teravainen

Niederlage zum WM-Auftakt: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft verlor gegen Finnland.

15.05.2026 | 0:40 min

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Quelle: Reuters

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Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der "heute"-Sendung am 18.05.2026 ab 19:00 Uhr.
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