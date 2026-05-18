Drittes Spiel, dritte Niederlage für das deutsche Team bei der Eishockey-WM: Gegen die Schweiz heißt es am Ende 1:6. Im Mitteldrittel bricht das DEB-Team komplett ein.

Für Fabio Wagner (r.) und die DEB-Cracks ist auch gegen den WM-Gastgeber nichts zu holen. Quelle: dpa

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das dritte WM-Gruppenspiel verloren und gegen Gastgeber Schweiz ein Debakel erlebt. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis ging mit 1:6 (0:0, 0:5, 1:1) in Zürich gegen den Vizeweltmeister unter und bleibt weiter punktlos.

Höchste WM-Niederlage gegen die Schweiz

Es war die höchste WM-Niederlage überhaupt gegen den Erzrivalen. Wie schon im Vorjahr droht die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bereits in der Vorrunde auszuscheiden.

Vor allem die Offensive hat nach wie vor kein WM-Niveau. Nur der Berliner Frederik Tiffels (56.) traf für Deutschland. Dennis Malgin, der sogar in deutscher Überzahl erfolgreich war (26. Minute), Sven Andrighetto (29./46.), Christoph Bertschy (30.), Nico Hischier (38.) und Roman Josi (39.) bestraften mit ihren Toren die deutsche Ineffizienz und individuelle Fehler.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel bei der Weltmeisterschaft verloren. Gegen Lettland unterlag Deutschland 0:2 und stand damit gegen die Schweiz schon unter Zugzwang. 18.05.2026 | 1:32 min

DEB-Team nicht konkurrenzfähig

Mit null Punkten und einem Torverhältnis von 2:11 nach drei Partien ist die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in der Gruppe A derzeit nicht konkurrenzfähig. Immerhin kann der DEB als WM-Ausrichter 2027 nicht absteigen.

Mit vier Siegen in den ausstehenden Partien hat Deutschland noch eine Viertelfinal-Chance. Doch mit den bisherigen Leistungen ist ein Erfolg gegen Titelverteidiger und Olympiasieger USA am Mittwoch (20:20 Uhr) unwahrscheinlich. Danach geht es noch gegen Ungarn, Österreich und Großbritannien.

Niederlage zum WM-Auftakt: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft verlor gegen Finnland. 15.05.2026 | 0:40 min

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Quelle: dpa, SID