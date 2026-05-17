Zwei Spiele, zwei Niederlagen, nur ein Tor: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet enttäuschend in die WM-Gruppenphase und muss nun gegen die Schweiz liefern.

Die deutschen Eishockeyspieler verloren auch das zweite WM-Gruppenspiel. Quelle: dpa

Auch mit Geburtstagskind Lukas Reichel hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft einen kapitalen WM-Fehlstart hingelegt, das Ziel Viertelfinale gerät schon früh in Gefahr.

Beim ersten Einsatz des nachgereisten NHL-Stürmers unterlag das Team von Bundestrainer Harold Kreis Lettland mit 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) und steht nach zwei Pleiten in zwei Spielen bereits enorm unter Druck - mit nur einem Tor in 120 WM-Minuten. Nächster Gegner ist am Montag (20:20 Uhr) der bislang ungeschlagene Gastgeber Schweiz.

Kein Vorbeikommen an Keeper Gudlevskis

An Reichels 24. Geburtstag fand die stark ersatzgeschwächte Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die zum Auftakt bereits 1:3 gegen den Olympiadritten Finnland verloren hatte, keinen Weg vorbei an DEL-Torhüter Kristers Gudlevskis.

15.05.2026 | 0:40 min

Martins Dzierkals (19.) und Rudolfs Balcers (25.) trafen für das deutlich verjüngte lettische Team, das bei den Winterspielen in Mailand in ganz anderer Besetzung schon die deutschen Stars um Leon Draisaitl mit 4:3 besiegt hatte.

Ohne Draisaitl und Co., aber immerhin mit vier NHL-Profis, enttäuschte die DEB-Auswahl um Kapitän Moritz Seider vor 6000 Zuschauern in Zürich auf ganzer Linie. Edmonton-Stürmer Joshua Samanski vergab die größte Chance allein vor Gudlevskis (32.).

Nächster Gegner: Die Schweiz

Die Letten mit nur noch zehn Olympiateilnehmern und einem einzigen NHL-Spieler nutzten die Schwächen eiskalt aus. Reichel war am Donnerstag angereist, zuvor hatte er einen neuen Vertrag bei den Boston Bruins unterschrieben. Gegen Finnland hatte Kreis ihm noch eine Pause gegönnt.

"Unser Minimalziel ist das Viertelfinale, und ab da ist alles möglich", sagt Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis im moma-Gespräch mit Lena Kesting. 13.05.2026 | 3:19 min

Am Montag wartet der Erzrivale Schweiz, der die letzten beiden WM-Duelle gewonnen hat und nach zweimal Silber in Folge endlich den ersten Titel gewinnen will. Deshalb tritt die "Nati" - anders als das DEB-Team - fast in Bestbesetzung an, inklusive sechs NHL-Profis um die Stars Roman Josi und Nico Hischier.

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Quelle: SID, dpa