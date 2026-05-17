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Sport

Deutsche U17-Frauen sind Europameister

Neunter Titel für DFB-Juniorinnen:Deutsche U17-Frauen sind Europameister

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Die deutschen U17-Juniorinnen sind Europameister. Im EM-Finale in Belfast bezwang das DFB-Team Frankreich und holte zum neunten Mal den Titel.

U 17-Frauen am 17.05.26

Die U17-Juniorinnen des DFB sind zum neunten Mal Europameister. Im Regen von Belfast gewinnen sie das Finale gegen Frankreich mit 1:0.

17.05.2026 | 0:59 min

Nächster Triumph für die Rekordsiegerinnen: Die deutschen U17-Fußballerinnen haben sich zum neunten Mal den EM-Titel in ihrer Altersklasse gesichert. Im Finale von Belfast setzte sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes mit 1:0 (1:0) gegen Frankreich durch und triumphierte damit erstmals seit vier Jahren wieder.

Letzter EM-Titelgewinn im Jahr 2022

Die Frankfurterin Marie Kleemann (29.) erzielte per Abstauber nach einem Fehler in der französischen Defensive das Siegtor für das Team von Trainerin Sabine Loderer. Im dritten EM-Finalduell mit Frankreich setzte sich die deutsche U17 zum dritten Mal durch. Im Halbfinale hatte die DFB-Auswahl den Favoriten Spanien im Elfmeterschießen besiegt.

Seit 2008 wird die EM bei den U17-Juniorinnen jährlich ausgetragen. Beim bis dato letzten Titelgewinn 2022 erzielte im Finale unter anderem die heutige Nationalspielerin Alara einen Treffer. In den vergangenen beiden Jahren verpasste das DFB-Team die Endrunde.

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Quelle: Reuters

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Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 17.05.2026 um 23:24 Uhr in dem Beitrag "Marie Kleemann schießt Juniorinnen zum EM-Titel".
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