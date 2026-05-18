Vor Spiel gegen die Schweiz: Deutsches Eishockey-Team unter Druck

Nach zwei Niederlagen zum WM-Start muss die DEB-Auswahl mindestens ein Topteam schlagen. Heute trifft sie eins. Aber das lässt sich gerade nicht mal sein Trainer-Theater anmerken.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss nun gegen die Schweiz liefern. Quelle: dpa

Zuletzt war es für Lukas Reichel ziemlich nach Wunsch gelaufen. Erst hatte er sich bei den Boston Bruins wieder in die NHL gekämpft, dann bekam er einen neuen Vertrag über 950.000 Dollar. Weswegen er nun doch noch zur Eishockey-WM in die Schweiz nachreisen durfte.

Am Sonntag war Reichel gegen Lettland erstmals auf dem Eis - und dann feierte er auch noch seinen 24. Geburtstag. Doch hinterher stand er mit leerem Blick im Kabinengang der Zürcher Arena und sollte ein 0:2 erklären. Die zweite Niederlage nach dem 1:3 gegen Finnland.

Niederlage zum WM-Auftakt: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft verliert gegen Finnland. 15.05.2026 | 0:40 min

Es braucht wohl vier Siege aus fünf Spielen

Damit stehen die Deutschen bereits gehörig unter Druck. Zwar haben sie noch fünf Vorrundenspiele, aber um das Minimalziel Viertelfinale erreichen zu können müssen sie wohl vier davon gewinnen. Was auch bedeutet: mindestens eins der Duelle mit den Topteams Schweiz und USA.

Die erste Chance bietet sich gleich diesen Montag (20:20 Uhr) gegen die Gastgeber. Aber man darf sich schon fragen, wie die Deutschen da bestehen wollen, wenn es nicht mal gegen Lettland reicht. Warum es das nicht tat? Schüsse gab es ja genug, "aber wir hätten dem Torhüter mehr die Sicht nehmen müssen", sagte Reichel.

Der Spielplan der deutschen Mannschaft bei der Eishockey-WM 2026 in der Schweiz: Deutschland - Finnland 1:3

Deutschland - Lettland 0:2

Deutschland - Schweiz (18.05.2024, 20:20 Uhr)

Deutschland - USA (20.05.2024, 20:20 Uhr)

Deutschland - Ungarn (22.05.2024, 16:20 Uhr)

Deutschland - Österreich (23.05.2024, 20:20 Uhr)

Deutschland - Großbritannien (25.05.2024, 20:20 Uhr)

Lettland macht vor, wie es geht

Kapitän Moritz Seider klang ähnlich: "Wir haben zu wenig Verkehr vor dem gegnerischen Torwart kreiert, ihn die Scheibe sehen lassen, dann wird es schwer auf dem Niveau". Das weiß auch Bundestrainer Harold Kreis und verwies auf die Letten, die es Ende des ersten Drittels vorgemacht hatten: Männer vors Tor, abziehen, 1:0.

"Unser Minimalziel ist das Viertelfinale, und ab da ist alles möglich", sagt Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis im moma-Gespräch mit Lena Kesting. 13.05.2026 | 3:19 min

Zu Beginn des zweiten Drittels war dann die zweite deutsche Schwäche zu beobachten: das Unterzahlspiel. Zwar hatte das DEB-Team bislang erst viermal einen Mann weniger auf dem Eis, aber gleich dreimal kassierte es dann ein Tor. Auch am Sonntag zum 0:2.

In der Offensive hakt es

Das eigene Überzahlspiel hängt derweil durch: sechs Powerplays, kein Tor. Überhaupt hakt die Offensive. Gegen Finnland gab es lange gar keine Chancen, gegen Lettland dominierten die Deutschen zwar ab der Hälfte des Spiels, aber meist war nur eine Sturmreihe gefährlich, die mit Reichel, Joshua Samanski und Frederik Tiffels. Und selbst die traf nicht.

Die Tabelle der WM-Gruppe A nach zwei Spieltagen: 1. Österreich - 6 Punkte - 9:4 Tore

2. Finnland - 6 Punkte - 7:2 Tore

3. Schweiz - 6 Punkte - 7:3 Tore

4. USA - 3 Punkte - 6:4 Tore

5. Lettland - 3 Punkte - 4:4 Tore

6. Deutschland - 0 Punkte - 1:5 Tore

7. Ungarn - 0 Punkte - 3:8 Tore

8. Großbritannien - 0 Punkte - 3:10 Tore

Andere dagegen tauchen ab. Gerade die, die in der heimischen Liga zu den Besten gehören, international aber abermals nicht daran anknüpfen können. Kai Wissmann und Marc Michaelis etwa, die Kapitäne der Finalisten aus Berlin und Mannheim. Dass es gegen große Nationen nicht reicht, ist zu erwarten, aber gegen Lettland?

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihr letztes Testspiel vor der WM gegen Titelverteidiger USA deutlich mit 2:5 verloren. Zum Auftakt des Turniers in der Schweiz traf Deutschland am Freitag auf Finnland. 11.05.2026 | 1:07 min

Über Emotionen zum Derbysieg?

Entmutigen lassen will sich dennoch niemand. Auch die Schweiz sei schlagbar, gegen den Erzrivalen gebe es "immer mehr Emotionen als gegen die anderen", sagte Seider, die Halle werde brodeln, "wir sollten uns alle drauf freuen".

Die letzten zehn Duelle bei großen Turnieren zwischen Deutschland und der Schweiz: WM 2009 Vorrunde: 2:3 nach Verlängerung

WM 2010 Viertelfinale: 1:0

WM 2014 Vorrunde: 2:3

WM 2015 Vorrunde: 0:1

Olympia 2018 Viertelfinale: 2:1 nach Verlängerung

WM 2021 Viertelfinale: 3:2 nach Penaltyschießen

WM 2022 Vorrunde: 3:4 nach Penaltyschießen

WM 2023 Viertelfinale: 3:1

WM 2024 Viertelfinale: 1:3

WM 2025 Vorrunde: 1:5

Derzeit freuen sich vor allem die Schweizer. Weil sie im Gegensatz zur Konkurrenz jedes Jahr auf Stars wie Roman Josi bauen können. "Da sind wirklich alle mit dabei, deshalb sind sie brutal eingespielt", sagte Stürmer Dominik Kahun kürzlich dem SID.

Theater um Erfolgstrainer Fischer

2024 und 2025 wurde die Schweiz jeweils Vizeweltmeister, jetzt bei der Heim-WM soll es endlich Gold sein. Der Auftakt gegen die USA (3:1) und Lettland (4:2) ist geglückt. Obwohl es zuletzt Theater gab. Erfolgstrainer Patrick Fischer musste gehen, weil bekannt wurde, dass er mit einem gefälschten Impfzertifikat zu Olympia 2022 gereist war.

Das halbe Land war in Aufruhr. Auch innerhalb des Nationalteams wurde kontrovers diskutiert, ob die Entlassung richtig war. Doch jetzt, wo die WM läuft, haben sich alle um Nachfolger Jan Cadieux versammelt, dem vormaligen Assistenten, der so anders ist als der eloquente wie selbstbewusste Fischer.

Derby der Gegensätze

Dennoch läuft es. Also ist das Derby am Montagabend eins der Gegensätze: Die Schweizer wollen den nächsten Schritt in Richtung Titel gehen. Die Deutschen wollen überhaupt mal punkten, um die Chance aufs Viertelfinale zu wahren.

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