  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

ZDF-Expertin Kromp über Streich, Neuer, DFB-Team und WM-Stimmung

Interview

ZDF-Expertin Kromp übers DFB-Team bei WM:"Wir haben eine außerordentliche Qualität"

|

ZDF-Fußball-Expertin und Trainerin Friederike "Fritzi" Kromp über ihre Vorfreude auf den neuen Kollegen, die Personalie Neuer und worauf es fürs DFB-Team bei der WM ankommt.

Friederike "Fritzy" Kromp, ZDF TV Expertin, Archivbild

Die erfahrene Trainerin Kromp gehört seit mehreren Jahren zur Fußball-Expertenriege des ZDF.

Quelle: Eibner-Pressefoto

ZDFheute: Frau Kromp, Sie haben gleich in Ihrer ersten Saison als Cheftrainerin in der Bundesliga die Werder-Frauen als Tabellensechste auf die beste Platzierung ihrer Geschichte geführt. Wie zufrieden sind Sie mit dem Erreichten?

Friederike "Fritzi" Kromp: Man kann schon sagen: sehr zufrieden. Wir können stolz drauf sein, was wir geleistet haben. Dennoch war es eine lange Saison mit vielen Höhen und auch Tiefen.

ZDFheute: Ihr Erholungsurlaub fällt kurz aus, da Sie während der Fußball-WM der Männer im ZDF-Studio als Expertin gefragt sind. Dort treffen Sie neben den bewährten Experten-Kollegen Per Mertesacker und Christoph Kramer auch auf Christian Streich. Was erwarten Sie von ihm an Ihrer Seite?

Kromp: Ich freue mich riesig drauf. Ich habe Christian Streich persönlich noch nicht kennengelernt, aber er wird in dieser Rolle eine große Bereicherung sein - einfach, weil er sein halbes Leben an der Linie stand, unfassbar viele Erfahrungen gesammelt hat und auch jemand ist, der gerne Einblicke gibt und offen seine Meinung sagt. Ich stelle es mir sehr angenehm vor, mit ihm zusammenzuarbeiten.

Christian Streich
12.05.2026 | 0:44 min

ZDFheute: Wie sehen Sie Ihre Rolle in der Experten-Viererkette? Eher ein bisschen defensiver oder offensiver?

Kromp: Ich glaube, ich war bisher eher die defensivere. Man hat da zwei Weltmeister in der Gruppe, die haben natürlich immer viel zu sagen und das ist auch gut so. Ich habe dann eine eigene Perspektive durch meine Trainerinnen-Brille dazugegeben. Das hat zuletzt immer sehr gut funktioniert. Ich bin mir sicher, dass wir das auch zu viert gut hinbekommen werden.

Julian Nagelsmann beim Interview im ZDF-Sportstudio.

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann im Gespräch mit Jochen Breyer im aktuellen sportstudio über die Nominierung seines WM-Kaders. Die Torwartfrage lässt Nagelsmann offen.

16.05.2026 | 29:49 min

ZDFheute: Kommen wir zur Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat zuletzt im "aktuellen sportstudio" des ZDF offengelassen, ob er Manuel Neuer für die WM nominieren wird. Wie stehen Sie dazu?

Kromp: Ich habe schon im Champions-League-Studio des ZDF nach dem Hinspiel der Bayern in Paris befürwortet, dass man das nochmal überdenkt. Fakt ist aber nun mal, dass Manuel Neuer von sich aus zurückgetreten ist und es deswegen kein einfaches Thema ist. Ich habe allerdings nicht mehr damit gerechnet, dass es noch mal aufgemacht wird und bin gespannt, was in den nächsten Tagen noch kommt.

Torwart Manuel Neuer (FC Bayern München) beim UEFA-Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid in Madrid am 07.04.2026. Endstand: 1:2.

Manuel Neuer überzeugt in der Champions League gegen Real mit Top-Leistung. Sollte der Keeper nicht doch mit zur WM fahren? ZDF-Expertin Friederike Kromp schätzt die Lage ein.

09.04.2026 | 1:57 min

ZDFheute: Wie sehen Sie insgesamt die Perspektive der deutschen Mannschaft bei der kommenden WM?

Kromp: Wir haben eine außerordentliche Qualität im offensiven Bereich und sind gegen jeden Gegner in der Lage, Tore zu machen.

Entscheidend wird sein, wie wir uns defensiv aufstellen, zum einen personell, zum anderen aber auch taktisch.

Stand heute ist die Mannschaft noch nicht sehr eingespielt und hat noch keine feste Formation. Wichtig wird ein guter Start in das Turnier sein. Ich würde mir wünschen, dass es diesmal weiter als bis ins Viertelfinale geht.

Bolzplatz-Check zu WM-Kandidaten

Ehe Bundestrainer Nagelsmann am 21. Mai seinen WM-Kader benennt, blickt der Bolzplatz auf die möglichen Kandidaten: Wer ist gesetzt, wer wackelt, wer könnte für eine Überraschung sorgen.

07.05.2026 | 16:20 min

ZDFheute: Zuletzt sind wir in der Champions League mehrfach mit begeisterndem Offensivfußball verwöhnt worden. Glauben Sie, dass das bei der WM so weiter geht?

Kromp: Die Top-Teams können da schon nachziehen, aber insgesamt sollte man die Erwartungen nicht ganz so hochstecken. Das Teilnehmerfeld ist so groß wie nie und da werden sehr unterschiedliche Spielphilosophien verfolgt werden.

Spieler und Fans von Curaçao feiern die WM-Qualifikation 2026 nach einem 0:0-Unentschieden gegen Jamaika im Nationalstadion in Kingston, Jamaika
29.04.2026 | 2:05 min

ZDFheute: Welche Erwartungen haben Sie an die WM-Stimmung in Deutschland? Es gibt ja die Vorbehalte wegen der politischen Situation in den USA, aber auch wegen der teuren Eintrittspreise und der späten Sendezeiten. Glauben Sie, dass hierzulande der Funke überspringen wird?

Kromp: Es gibt nur alle vier Jahre eine Weltmeisterschaft, deswegen wäre es schade, wenn sie zu sehr getrübt würde - wenngleich ich natürlich nachvollziehen kann, dass ein Schleier über der WM hängt. Trotzdem freue ich mich drauf. Bei der letzten WM war es nicht so schön, im kalten Dezember in Berlin zu sitzen und über die WM in Katar zu berichten.

Deswegen hoffe ich, dass es ähnlich wie vor zwei Jahren bei der EM wieder ein Sommermärchen werden kann und auch viel Euphorie und Stimmung auf den Straßen in Deutschland herrschen wird.

USA: Ein Monat vor der Fußball-WM

Die FIFA preist die WM 2026 als „großartiges“ Event an, doch Visa-Probleme, hohe Preise und die US-Politik trüben die Vorfreude. Fans und Tourismus leiden, denn viele können sich die Teilnahme kaum leisten.

12.05.2026 | 2:37 min
Do, 11.06.2026
21:00
Mexiko-Stadt
MEX
Mexiko
Mexiko
-:-
Südafrika
Südafrika
RSA
ZDF
Fr, 12.06.2026
04:00
Guadalajara
KOR
Südkorea
Südkorea
-:-
Tschechien
Tschechien
CZE
21:00
Toronto
CAN
Kanada
Kanada
-:-
Bosnien-Herzegowina
Bosnien-H.
BIH
Sa, 13.06.2026
03:00
Los Angeles
USA
USA
USA
-:-
Paraguay
Paraguay
PAR
21:00
San Francisco Bay Area
QAT
Katar
Katar
-:-
Schweiz
Schweiz
SUI
ZDF
So, 14.06.2026
00:00
New York City
BRA
Brasilien
Brasilien
-:-
Marokko
Marokko
MAR
ZDF
03:00
Boston
HAI
Haiti
Haiti
-:-
Schottland
Schottland
SCO
06:00
Vancouver
AUS
Australien
Australien
-:-
Türkei
Türkei
TUR
19:00
Houston
GER
Deutschland
Deutschland
-:-
Curaçao
Curaçao
CUR
Das Erste
22:00
Dallas
NED
Niederlande
Niederlande
-:-
Japan
Japan
JPN
Mo, 15.06.2026
01:00
Philadelphia
CIV
Elfenbeink.
Elfenbeinküste
-:-
Ecuador
Ecuador
ECU
04:00
Monterrey
SWE
Schweden
Schweden
-:-
Tunesien
Tunesien
TUN
18:00
Atlanta
ESP
Spanien
Spanien
-:-
Kapverdische Inseln
Kap Verde
CPV
21:00
Seattle
BEL
Belgien
Belgien
-:-
Ägypten
Ägypten
EGY
Di, 16.06.2026
00:00
Miami
KSA
Saudi-Arabien
Saudi-Arabien
-:-
Uruguay
Uruguay
URU
ZDF
03:00
Los Angeles
IRN
Iran
Iran
-:-
Neuseeland
Neuseeland
NZL
ZDF
21:00
New York City
FRA
Frankreich
Frankreich
-:-
Senegal
Sénégal
SEN
Mi, 17.06.2026
00:00
Boston
IRQ
Irak
Irak
-:-
Norwegen
Norwegen
NOR
03:00
Kansas City
ARG
Argentinien
Argentinien
-:-
Algerien
Algerien
ALG
06:00
San Francisco Bay Area
AUT
Österreich
Österreich
-:-
Jordanien
Jordanien
JOR
ZDF
19:00
Houston
POR
Portugal
Portugal
-:-
DR Kongo
DR Kongo
COD
ZDF
22:00
Dallas
ENG
England
England
-:-
Kroatien
Kroatien
CRO
ZDF
Do, 18.06.2026
01:00
Toronto
GHA
Ghana
Ghana
-:-
Panama
Panama
PAN
04:00
Mexiko-Stadt
UZB
Usbekistan
Usbekistan
-:-
Kolumbien
Kolumbien
COL

Das Interview führte Ralf Lorenzen

Das ZDF berichtete über das Thema Fußball-WM in zahlreichen Beiträgen, unter anderem im "aktuellen sportstudio" am 16.05.2026 ab 22:30 Uhr.
Themen
SportFußball-WM

Mehr zur WM

  1. Der offizielle Spielball der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026

    Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen der WM

  2. Das BC Place Stadium in Toronto.

    Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien

  3. Collage: Ein Fuballer mit einem Pokal jubelt, daneben David Beckham im Anzug, eine Menschenmenge mit USA-Flaggen und amerikanische Dollar.

    Sport | Sport Dokus:American Soccer Dream

    von Tim Gorbauch und Markus Harm
    Video43:47
  4. Fußbälle der Marke adidas liegen auf einem Fußballrasen am 10.10.2025.
    FAQ

    Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtige

    von Ralf Lorenzen
    mit Video2:13

WM-Qualifikation und Testspiele

Mehr

sportstudio Fußball-Dokus