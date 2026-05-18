ZDF-Expertin Kromp über Streich, Neuer, DFB-Team und WM-Stimmung

ZDF-Fußball-Expertin und Trainerin Friederike "Fritzi" Kromp über ihre Vorfreude auf den neuen Kollegen, die Personalie Neuer und worauf es fürs DFB-Team bei der WM ankommt.

Die erfahrene Trainerin Kromp gehört seit mehreren Jahren zur Fußball-Expertenriege des ZDF. Quelle: Eibner-Pressefoto

ZDFheute: Frau Kromp, Sie haben gleich in Ihrer ersten Saison als Cheftrainerin in der Bundesliga die Werder-Frauen als Tabellensechste auf die beste Platzierung ihrer Geschichte geführt. Wie zufrieden sind Sie mit dem Erreichten?

Friederike "Fritzi" Kromp: Man kann schon sagen: sehr zufrieden. Wir können stolz drauf sein, was wir geleistet haben. Dennoch war es eine lange Saison mit vielen Höhen und auch Tiefen.

ZDFheute: Ihr Erholungsurlaub fällt kurz aus, da Sie während der Fußball-WM der Männer im ZDF-Studio als Expertin gefragt sind. Dort treffen Sie neben den bewährten Experten-Kollegen Per Mertesacker und Christoph Kramer auch auf Christian Streich. Was erwarten Sie von ihm an Ihrer Seite?

Kromp: Ich freue mich riesig drauf. Ich habe Christian Streich persönlich noch nicht kennengelernt, aber er wird in dieser Rolle eine große Bereicherung sein - einfach, weil er sein halbes Leben an der Linie stand, unfassbar viele Erfahrungen gesammelt hat und auch jemand ist, der gerne Einblicke gibt und offen seine Meinung sagt. Ich stelle es mir sehr angenehm vor, mit ihm zusammenzuarbeiten.

12.05.2026 | 0:44 min

ZDFheute: Wie sehen Sie Ihre Rolle in der Experten-Viererkette? Eher ein bisschen defensiver oder offensiver?

Kromp: Ich glaube, ich war bisher eher die defensivere. Man hat da zwei Weltmeister in der Gruppe, die haben natürlich immer viel zu sagen und das ist auch gut so. Ich habe dann eine eigene Perspektive durch meine Trainerinnen-Brille dazugegeben. Das hat zuletzt immer sehr gut funktioniert. Ich bin mir sicher, dass wir das auch zu viert gut hinbekommen werden.

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ZDFheute: Kommen wir zur Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat zuletzt im "aktuellen sportstudio" des ZDF offengelassen, ob er Manuel Neuer für die WM nominieren wird. Wie stehen Sie dazu?

Kromp: Ich habe schon im Champions-League-Studio des ZDF nach dem Hinspiel der Bayern in Paris befürwortet, dass man das nochmal überdenkt. Fakt ist aber nun mal, dass Manuel Neuer von sich aus zurückgetreten ist und es deswegen kein einfaches Thema ist. Ich habe allerdings nicht mehr damit gerechnet, dass es noch mal aufgemacht wird und bin gespannt, was in den nächsten Tagen noch kommt.

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ZDFheute: Wie sehen Sie insgesamt die Perspektive der deutschen Mannschaft bei der kommenden WM?

Kromp: Wir haben eine außerordentliche Qualität im offensiven Bereich und sind gegen jeden Gegner in der Lage, Tore zu machen.

Entscheidend wird sein, wie wir uns defensiv aufstellen, zum einen personell, zum anderen aber auch taktisch. „

Stand heute ist die Mannschaft noch nicht sehr eingespielt und hat noch keine feste Formation. Wichtig wird ein guter Start in das Turnier sein. Ich würde mir wünschen, dass es diesmal weiter als bis ins Viertelfinale geht.

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ZDFheute: Zuletzt sind wir in der Champions League mehrfach mit begeisterndem Offensivfußball verwöhnt worden. Glauben Sie, dass das bei der WM so weiter geht?

Kromp: Die Top-Teams können da schon nachziehen, aber insgesamt sollte man die Erwartungen nicht ganz so hochstecken. Das Teilnehmerfeld ist so groß wie nie und da werden sehr unterschiedliche Spielphilosophien verfolgt werden.

29.04.2026 | 2:05 min

ZDFheute: Welche Erwartungen haben Sie an die WM-Stimmung in Deutschland? Es gibt ja die Vorbehalte wegen der politischen Situation in den USA, aber auch wegen der teuren Eintrittspreise und der späten Sendezeiten. Glauben Sie, dass hierzulande der Funke überspringen wird?

Kromp: Es gibt nur alle vier Jahre eine Weltmeisterschaft, deswegen wäre es schade, wenn sie zu sehr getrübt würde - wenngleich ich natürlich nachvollziehen kann, dass ein Schleier über der WM hängt. Trotzdem freue ich mich drauf. Bei der letzten WM war es nicht so schön, im kalten Dezember in Berlin zu sitzen und über die WM in Katar zu berichten.

Deswegen hoffe ich, dass es ähnlich wie vor zwei Jahren bei der EM wieder ein Sommermärchen werden kann und auch viel Euphorie und Stimmung auf den Straßen in Deutschland herrschen wird. „

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Das Interview führte Ralf Lorenzen