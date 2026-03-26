Alexander Kluge: Filmemacher und Autor ist tot

Der Filmemacher und Autor Alexander Kluge ist im Alter von 94 Jahren gestorben, so der Suhrkamp Verlag. Er galt als einer der einflussreichsten Vertreter des Neuen Deutschen Films.

Filmemacher und Autor Alexander Kluge. (Archiv) Quelle: dpa

Der Filmemacher und Autor Alexander Kluge ist tot. Er starb am Mittwoch mit 94 Jahren in München, wie der Suhrkamp Verlag am Donnerstag unter Berufung auf die Familie mitteilte. Kluge wurde in den 1960er und 1970er Jahren als einer der einflussreichsten Vertreter des Neuen Deutschen Films bekannt, den er in Theorie und Praxis mitbegründet und weiterentwickelt hat.

Der promovierte Jurist war Filmemacher, Schriftsteller, Theoretiker und Fernsehunternehmer in einer Person. In den 1960er Jahren führte ihn sein Weg zuerst zur "Frankfurter Schule" Theodor W. Adornos, von dort zum Regisseur Fritz Lang und dem Neuen Deutschen Film.

Der 93-jährige Film- und TV-Avantgardist schreibt in seinem Buch "Der Konjunktiv der Bilder" über die neuen Möglichkeiten durch KI für den Film. 09.04.2025 | 5:51 min

Pionier im Privatfernsehen

Als Autor machte er sich vor allem durch Kurzgeschichten einen Namen, außerdem verfasste er wissenschaftliche und philosophische Arbeiten. 1987 gründete er die Produktionsfirma dctp, mit der er sich beim Aufkommen des Privatfernsehens in Deutschland Sendefenster bei RTL und SAT.1 sicherte.

Für sein Werk erhielt er unter anderem den Georg-Büchner-Preis, den Theodor-W.-Adorno-Preis, den Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf und 2019 den Klopstock-Preis der Stadt Halberstadt.