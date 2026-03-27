"Olaf der Flipper" wird 80 Jahre alt:"Wir sagen danke schön": Olaf Malolepskis Erfolgsgeschichte
Olaf Malolepski hat über Jahre mit den "Flippers" begeistert. Seit Auflösung der Band wandelt er auf Solopfaden und schaffte dank Social Media einen beeindruckenden Erfolg.
Der Schlagerstar Olaf Malolepski gilt als bodenständig, freundlich, ohne Allüren - und er ist bis heute sehr erfolgreich. "Hallo, hier ist Olaf, Euer Flipper", so begrüßt er standardmäßig seine Fans. Heute wird er 80 Jahre alt. Und er ist längst Kult.
"Wir sagen danke schön" veränderte sein Leben
Eigentlich dachte Malolepski, er werde als ehemaliges Mitglied der Schlagerband "Die Flippers" im Alter noch einige Fernsehauftritte oder kleinere Konzerte absolvieren. Ansonsten würde er sich zurücklehnen. Doch es sollte anders kommen: 2022 ging der 13 Jahre alte "Flippers"-Song "Wir sagen danke schön" auf Social Media überraschend viral.
Der Song wurde zum Bierzelt- und Partyhit und bescherte dem Schlagersänger ein Comeback - schon das zweite in seiner Karriere.
Malolepski: in der DDR geboren, in Baden-Württemberg aufgewachsen
Geboren wurde Malolepski am 27. März 1946 in Magdeburg. Als Zwölfjähriger verließ er mit seiner Mutter die DDR und zog nach Pforzheim in Baden-Württemberg. Die Mutter eröffnete einen Friseursalon im nahen Karlsruhe, der Sohn machte nach der Schule eine Feinmechanikerlehre.
"Die Flippers" starteten 1969 durch
Als Jugendlicher entdeckte Malolepski seine Liebe zur Musik, verdiente sich mit Fensterputzen das Geld für seine erste Gitarre. Als junger Mann spielte er in verschiedenen Bands, tingelte über die Dörfer und machte Tanzmusik, bis er schließlich 1967 zur "Dancing Showband" stieß.
Zwei Jahre später gelang der Band, die inzwischen unter dem Namen "Die Flippers" auftrat, der erste große Schlagerhit. Auf "Weine nicht, kleine Eva" folgte ein zweiter Gassenhauer mit "Sha La La, I Love You", bevor es Ende der 70er Jahre ruhiger um die Band wurde.
Malolepski arbeitete zeitweise als Tennislehrer
Malolepski, inzwischen verheiratet und Vater zweier Kinder, dachte damals über einen Ausstieg aus der Musikbranche nach, wie er vor einigen Jahren in der Sendung "Das!" des NDR sagte. Er machte eine Ausbildung zum Berufstennistrainer und arbeitete mit Jugendlichen - schließlich mussten eine Familie ernährt und ein Haus abbezahlt werden.
Doch kurze Zeit später lernten er und seine verbliebenen zwei Bandkollegen Bernd Hengst und Manfred Durban die Produzenten Karl-Heinz Rupprich und Uwe Busse kennen - ein Glücksfall, wie sich herausstellen sollte.
"Die rote Sonne von Barbados" ist bis heute Kult
Eines der Lieder, das die beiden für "Die Flippers" schrieben, sollte ihnen 1986 ihr Comeback bescheren: "Die rote Sonne von Barbados" - bis heute ein Kultschlager. Es folgten die erfolgreichsten Jahre des Trios mit Tourneen, Auftritten in deutschen Schlagersendungen und auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca.
2010/11 folgte die Abschiedstournee der "Flippers" - nicht jedoch für Malolepski. "Meine Kollegen wollten einfach nicht mehr touren", erinnerte er sich später in der "Frankfurter Rundschau". Doch er habe schon damals gesagt:
So startete Malolepski als "Olaf der Flipper" seine Solokarriere und veröffentlichte alle paar Jahre ein Schlageralbum. Und dann passierte das, was Malolepski sich bis heute kaum erklären kann: Offenbar inspiriert von Kollegen am Ballermann auf Mallorca, produzierte der Musiker DJ Herzbeat 2022 einen Remix aus dem "Flippers"-Lied "Wir sagen danke schön" von 2009. Der Song wurde zum Party-Hit.
Für Olaf Malolepski das zweite Comeback seiner Karriere. Mittlerweile spielt er "Wir sagen danke schön" schon auf riesigen Festivals abseits der Schlagerszene, etwa bei Parookaville oder Rock am Ring. Heute feiert der Alt-"Flipper" seinen 80. Geburtstag.
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