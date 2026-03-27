  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

"Olaf der Flipper" wird 80 Jahre alt

"Olaf der Flipper" wird 80 Jahre alt:"Wir sagen danke schön": Olaf Malolepskis Erfolgsgeschichte

|

Olaf Malolepski hat über Jahre mit den "Flippers" begeistert. Seit Auflösung der Band wandelt er auf Solopfaden und schaffte dank Social Media einen beeindruckenden Erfolg.

Flippers-Sänger Olaf Malolepski wird 80

"Olaf der Flipper" feiert seinen 80. Geburtstag.

27.03.2026 | 1:52 min

Der Schlagerstar Olaf Malolepski gilt als bodenständig, freundlich, ohne Allüren - und er ist bis heute sehr erfolgreich. "Hallo, hier ist Olaf, Euer Flipper", so begrüßt er standardmäßig seine Fans. Heute wird er 80 Jahre alt. Und er ist längst Kult.

"Wir sagen danke schön" veränderte sein Leben

Eigentlich dachte Malolepski, er werde als ehemaliges Mitglied der Schlagerband "Die Flippers" im Alter noch einige Fernsehauftritte oder kleinere Konzerte absolvieren. Ansonsten würde er sich zurücklehnen. Doch es sollte anders kommen: 2022 ging der 13 Jahre alte "Flippers"-Song "Wir sagen danke schön" auf Social Media überraschend viral.

Ich habe das am Anfang gar nicht so mitbekommen.

Olaf Malolepski in der Zeitung "Rheinpfalz"

Der Song wurde zum Bierzelt- und Partyhit und bescherte dem Schlagersänger ein Comeback - schon das zweite in seiner Karriere.

Malolepski: in der DDR geboren, in Baden-Württemberg aufgewachsen

Geboren wurde Malolepski am 27. März 1946 in Magdeburg. Als Zwölfjähriger verließ er mit seiner Mutter die DDR und zog nach Pforzheim in Baden-Württemberg. Die Mutter eröffnete einen Friseursalon im nahen Karlsruhe, der Sohn machte nach der Schule eine Feinmechanikerlehre.

Das Foto zeigt Olaf Malolepski auf der Bühne

Olaf Malolepski feierte 2022 sein zweites Comeback.

Quelle: Imago

"Die Flippers" starteten 1969 durch

Als Jugendlicher entdeckte Malolepski seine Liebe zur Musik, verdiente sich mit Fensterputzen das Geld für seine erste Gitarre. Als junger Mann spielte er in verschiedenen Bands, tingelte über die Dörfer und machte Tanzmusik, bis er schließlich 1967 zur "Dancing Showband" stieß.

Schlager-Star Roland Kaiser auf der Bühne bei der Kaisermania in Dresden

Kaisermania in Dresden: Roland Kaiser trat im Juli 2025 an zwei Wochenenden vor Tausenden Fans auf.

28.07.2025 | 3:45 min

Zwei Jahre später gelang der Band, die inzwischen unter dem Namen "Die Flippers" auftrat, der erste große Schlagerhit. Auf "Weine nicht, kleine Eva" folgte ein zweiter Gassenhauer mit "Sha La La, I Love You", bevor es Ende der 70er Jahre ruhiger um die Band wurde.

Malolepski arbeitete zeitweise als Tennislehrer

Malolepski, inzwischen verheiratet und Vater zweier Kinder, dachte damals über einen Ausstieg aus der Musikbranche nach, wie er vor einigen Jahren in der Sendung "Das!" des NDR sagte. Er machte eine Ausbildung zum Berufstennistrainer und arbeitete mit Jugendlichen - schließlich mussten eine Familie ernährt und ein Haus abbezahlt werden.

Doch kurze Zeit später lernten er und seine verbliebenen zwei Bandkollegen Bernd Hengst und Manfred Durban die Produzenten Karl-Heinz Rupprich und Uwe Busse kennen - ein Glücksfall, wie sich herausstellen sollte.

Schlagersänger Roberto Blanco

Schlager-Star Roberto Blanco sang im Juli 2025 beim Elektro-Festival Parookaville in Weeze.

21.07.2025 | 2:35 min

"Die rote Sonne von Barbados" ist bis heute Kult

Eines der Lieder, das die beiden für "Die Flippers" schrieben, sollte ihnen 1986 ihr Comeback bescheren: "Die rote Sonne von Barbados" - bis heute ein Kultschlager. Es folgten die erfolgreichsten Jahre des Trios mit Tourneen, Auftritten in deutschen Schlagersendungen und auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca.

2010/11 folgte die Abschiedstournee der "Flippers" - nicht jedoch für Malolepski. "Meine Kollegen wollten einfach nicht mehr touren", erinnerte er sich später in der "Frankfurter Rundschau". Doch er habe schon damals gesagt:

Ich werde weiter Musik machen.

Olaf Malolepski 2019 in der "Frankfurter Rundschau"

So startete Malolepski als "Olaf der Flipper" seine Solokarriere und veröffentlichte alle paar Jahre ein Schlageralbum. Und dann passierte das, was Malolepski sich bis heute kaum erklären kann: Offenbar inspiriert von Kollegen am Ballermann auf Mallorca, produzierte der Musiker DJ Herzbeat 2022 einen Remix aus dem "Flippers"-Lied "Wir sagen danke schön" von 2009. Der Song wurde zum Party-Hit.

Jack White, Musikproduzent, steht in seiner Wohnung in Berlin-Charlottenburg, an der Wand hängen zahlreiche Goldene Schallplatten.

Der deutsche Schlagersänger und -Komponist Jack White ist im Oktober 2025 im Alter von 85 Jahren gestorben.

16.10.2025 | 1:45 min

Für Olaf Malolepski das zweite Comeback seiner Karriere. Mittlerweile spielt er "Wir sagen danke schön" schon auf riesigen Festivals abseits der Schlagerszene, etwa bei Parookaville oder Rock am Ring. Heute feiert der Alt-"Flipper" seinen 80. Geburtstag.

Quelle: DPA, AFP
Über dieses Thema berichtete hallo deutschland in dem Beitrag "Flippers-Sänger Olaf Malolepski wird 80 Jahre alt" am 27.03.2026 um 11:27 Uhr.

Mehr Nachrichten von Prominenten

  1. Taylor Twift küsst ihren Verlobten bei den "iHeartRadio Music Awards".
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Taylor Swift: Liebeserklärung bei Preisverleihung

  2. Sarah Ferguson

    Wegen Verbindung zu Jeffrey Epstein:Sarah Ferguson verliert Ehrenbürgerschaft der Stadt York

    mit Video0:56
  3. Archiv: Andrew Tate

    Auch gegen Bruder wird ermittelt:Polizei nimmt Ermittlungen gegen Andrew Tate wieder auf

    mit Video0:30
  4. Flippers-Sänger Olaf Malolepski wird 80

    "Olaf der Flipper" wird 80 Jahre alt:"Wir sagen danke schön": Olaf Malolepskis Erfolgsgeschichte

    mit Video1:52
  5. Collien Fernandes spricht auf der Bühne auf dem Rathausmarkt während der Demonstration gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen in Hamburg am 26.03.2026.

    "Stehe hier mit schusssicherer Weste":Fernandes trotz Morddrohungen auf Demo - mit Polizeischutz

    mit Video1:47
  6. Filmemacher und Autor Alexander Kluge. (Archiv)

    Vielfacher Preisträger:Alexander Kluge: Filmemacher und Autor ist tot

    mit Video1:16
  7. Die Schauspielerin Doris Schretzmayer in einer Wiese mit einem Kalb.

    "Die Maiwald"- neue ZDF-Serie:Doris Schretzmayer als engagierte Tierärztin

    von Florian Hümmer und Caroline Hermann
    mit Video6:57
  8. Stephen Colbert

    Neue Aufgabe nach Show-Ende:"Herr der Ringe"-Film: Colbert schreibt an Drehbuch mit

    mit Video0:59
  9. Udo Lindenberg im Miniatur Wunderland, aufgenommen am 24.03.2026 in Hamburg

    "Panik-Express" für den Musiker:Sonderzug für Udo Lindenberg im Miniatur Wunderland

    mit Video0:31
  10. Bill Cosby kommt nach seiner Verurteilung wegen sexueller Nötigung zu einer Anhörung im Montgomery County Courthouse in Norristown, USA.

    US-Komiker erneut verurteilt:Missbrauchsvorwürfe: Bill Cosby soll Millionenstrafe zahlen

    mit Video0:34
  11. Eine Frau hält ein Handy in die Kamera, auf dem ein Fake-Nacktbild von ihr zu sehen ist. Im Hintergrund sieht man eine verpixelte Deepfake Pornoseiten.

    In ZDF-Doku suchte sie 2024 nach Tätern:Fernandes zu Deepfake-Pornos: "Man wird zum Objekt"

    von Nils Metzger
    mit Video43:33
  12. Klara Deutschmann (Elli)
    Interview

    Klara Deutschmann in ZDF-Serie:"Einfach Elli"-Darstellerin: "Ich kann kein Blut sehen!"

  13. Chuck Norris spricht am 01.12.2018 auf der Comic Con Messe in Dortmund.

    Actionstar wurde 86 Jahre alt:US-Schauspieler Chuck Norris ist tot

    mit Video0:45
  14. Archiv: Mette-Marit

    Kronprinzessin im norwegischen TV:Mette-Marit: Wurde von Epstein "manipuliert und getäuscht"

    mit Video4:27
  15. Archiv: Kevin Spacey

    Einigung mit Klägern:Kevin Spacey entgeht Zivilprozess wegen sexueller Übergriffe

    mit Video0:32
  16. Marius Borg Høiby

    Prozess gegen Sohn von Mette-Marit:Staatsanwaltschaft fordert über sieben Jahre Haft für Høiby

    mit Video3:04
  17. Freude bei Michael B. Joradn und Jessie Buckley - beide gewannen in der Kategorie "beste Hauptdarsteller".
    Bilderserie

    Oscars 2026 - die Highlights in Bildern:Die schönsten Momente der Academy Awards 2026

    von Caroline Hermann
  18. Radovan Sibrt (von links), Alzbeta Karaskova, David Borenstein, Pavel Talankin und Helle Faber, die Gewinner des Preises für den besten Dokumentarfilm für „Mr. Nobody Against Putin“, posieren am 15.03.2026, im Presseraum der Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Los Angeles.

    Zwei Filme aus ZDF-Familie geehrt:Oscar für ZDF-Koproduktion "Ein Nobody gegen Putin"

  19. 98th Annual Academy Awards - Show
    FAQ

    ZDF/ARTE-Koproduktion ausgezeichnet:Oscars 2026: Gewinner, Überraschungen und politische Momente

    von Fränzi Meyer
    mit Video2:02
  20. Prof. Dr. Jürgen Habermas Verleihung des Deutsch-Französischen Journalistenpreises 2018. (Archiv)

    Weltbekannter Philosoph und Soziologe:Jürgen Habermas im Alter von 96 Jahren gestorben

    mit Video6:27
  21. Timothee Chalamet schaut ernst in die Kamera.

    Preis-Verleihung am Sonntag:Warum Timothée Chalamet kein Oscar-Favorit mehr ist

    von Christiane Lange
    mit Video3:17
  22. Wolfgang Blank (parteilos), Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern. (Archiv)

    Wirtschaftsminister Wolfgang Blank:Mecklenburg-Vorpommern: Minister bei Unfall schwer verletzt

    mit Video0:22
  23. Senta Berger
    Interview

    Oberschenkelbruch und Intensivstation:Senta Berger nach Bühnen-Unfall: "Ich kann gehen"

    Christiane Lange, München
    mit Video1:21
  24. 2026 Oscar nominations announcement

    Chalamet, DiCaprio, Hudson, Buckley:Oscars 2026: Diese Stars könnten ausgezeichnet werden

    mit Video0:53
  25. Golineh Atai im Schaltgespräch it der heute

    Verleihung am 24. April in Marl:ZDF-Korrespondentin Golineh Atai erhält Grimme-Preis

    mit Video0:29