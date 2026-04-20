Bilderserie
Sie wäre 100 Jahre alt geworden:Queen Elizabeth II.: Ihr Leben in Bildern
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Königin Elizabeth II. würde am 21. April 100 Jahre alt werden. Die Bilderserie zeigt ihr Leben zwischen Weltkrieg, frühem Thronantritt und 70 Jahren als Monarchin.
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