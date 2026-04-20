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Queen Elizabeth II.: Ihr Leben in Bildern - sie wäre 100 geworden

Bilderserie

Sie wäre 100 Jahre alt geworden:Queen Elizabeth II.: Ihr Leben in Bildern

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Königin Elizabeth II. würde am 21. April 100 Jahre alt werden. Die Bilderserie zeigt ihr Leben zwischen Weltkrieg, frühem Thronantritt und 70 Jahren als Monarchin.

Elizabeth, die erste, auf einem schwarz-weiß Foto mit ihrem Mann und Queen Elizabeth als Baby im Arm
Queen Elizabeth II. in Uniform neben einem Fahrzeug des Roten Kreuzes 1944
Ein schwarz-weiß Foto von Queen Elizabeth aus dem Jahr 1953
Die Britische Königsfamilie vor dem auf Schloss Balmoral am Picknicken, 1960
Queen Elizabeth II. mit Corgi-Welpen 1973
Queen Elizabeth und Prinz Philip in einem Meer aus Blumen nach dem Tod von Diana
Koenigin Elizabeth und Königinmutter winken
Queen Elizabeth trägt einen gelben Hut mit Blumen und grinst in die Kamera
Queen Elizabeth und Prinz Philip sitzen nebeneinander, der Prinz ist eingeschlafen
Prinz Louis hält sich die Ohren zu, neben ihm steht Queen Elizabeth
Queen Elizabeth steht im Drawing Room vor dem brennenden Kamin

Kleine Prinzessin - ungewisse Zukunft

Prinzessin Elizabeth mit ihren Eltern 1926. Bei ihrer Geburt war nicht abzusehen, dass sie später einmal Königin werden sollte - ihr Vater war Herzog von York und nicht direkter Thronfolger.

Quelle: akg-images
Themen
Queen Elizabeth II.Großbriannien

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