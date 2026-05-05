Britney Spears gesteht Alkoholfahrt und entgeht Gefängnis

Britney Spears hat eingeräumt, unter Alkoholeinfluss Auto gefahren zu sein. Im Gegenzug für das Geständnis bot die Staatsawaltschaft dem US-Popstar einen Vergleich an.

Die Sängerin hat vor Gericht ihre Schuld eingeräumt, nachdem sie wegen Alkohol am Steuer angeklagt wurde. Spears entgeht so einer Haft und erhält eine einjährige Bewährungsstrafe. 05.05.2026 | 1:16 min

US-Popstar Britney Spears hat im Rahmen eines Deals mit der US-Justiz fahrlässiges Fahren im Rausch eingeräumt. Im Gegenzug setzte ein Gericht im kalifornischen Ventura eine zwölfmonatige Haftstrafe zur Bewährung aus, wie ihr Anwalt Michael Goldstein mitteilte. Zusätzlich muss sie sich an mehrere Auflagen halten.

Anwalt: Britney Spears hat Verantwortung übernommen

Im Rahmen der Einigung muss Spears ein Programm zum Umgang mit Suchtmitteln absolvieren und sich regelmäßig mit einem Psychologen sowie einem Psychiater treffen.

Sie wird das gut machen, und wir alle drücken Britney die Daumen. „ Michael Goldstein, Anwalt von Britney Spears

Die Sängerin war nicht persönlich vor Gericht erschienen und ließ sich von ihrem Anwalt vertreten. In seiner Mitteilung hieß es, Spears habe Verantwortung für ihr Verhalten übernommen und wichtige Schritte unternommen, um einen positiven Wandel herbeizuführen. Dies habe dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft die schwerwiegendere Anklage fallen gelassen habe.

Britney begrüßt dieses Urteil und ist auch dankbar für die überwältigende Unterstützung, die sie erhalten hat. „ Michael Goldstein, Anwalt von Britney Spears

Britney Spears wurde im März in Kalifornien festgenommen. Die Popsängerin kam kurz darauf wieder auf freien Fuß. 04.03.2026 | 0:32 min

Britney Spears war für eine Nacht in Polizeigewahrsam

Anfang März war Spears in der Nähe von Los Angeles am Steuer ihres schwarzen BMW 430i von der Polizei gestoppt und festgenommen worden. Sie sei "unberechenbar mit hoher Geschwindigkeit gefahren", berichtete die "Los Angeles Times". Welches Rauschmittel sie eingenommen hatte, ist nicht bekannt.

Ihr Management hatte anschließend von einem "absolut unentschuldbaren" Vorfall gesprochen und erklärt, Spears werde nun "die richtigen Schritte unternehmen und sich an das Gesetz halten". Medienberichten zufolge begab sich die Sängerin zur Behandlung in eine Entzugsklinik.

Sängerin Britney Spears hat sich freiwillig zur Behandlung in eine Entzugsklinik begeben. Vor rund einem Monat war sie wegen mutmaßlicher Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. 13.04.2026 | 0:38 min

Top-Hits wie "Baby One More Time" oder "Oops!...I Did It Again"

Spears war 1998 als Jugendliche mit "Baby One More Time" zum Superstar geworden, es folgten Hits wie "Oops! … I Did It Again" und "Toxic". 2008 wurde die Sängerin wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen.

Ihr Vater Jamie übernahm die Vormundschaft über die Musikerin und kontrollierte damit nicht nur die persönlichen und künstlerischen Belange seiner Tochter, sondern auch ihr Vermögen. Erst Ende 2021 endete die Vormundschaft nach langem Rechtsstreit.

In ihrer 2023 erschienenen Biografie "The Woman in Me" gab Spears an, niemals harte Drogen genommen zu haben. "Ich trank gerne, aber ich habe nie die Kontrolle verloren", schreibt sie. Sie räumte jedoch die Einnahme von Adderall ein, einem zu den Stimulanzien zählenden Medikament zur Behandlung von ADHS.

Quelle: dpa, AFP