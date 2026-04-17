Im Januar rechnete Brooklyn Peltz Beckham öffentlich mit seinen berühmten Eltern ab. Nun spricht Victoria Beckham von der Liebe zu all ihren vier Kindern.

Victoria Beckham feiert ihren 52. Geburtstag! Einen Tag zuvor hatte sie dem "Wall Street Journal" ein Interview gegeben und sich über die Liebe zu ihren Kindern geäußert. 17.04.2026 | 0:54 min

Rund drei Monate ist es her, dass der älteste Sohn von Victoria und David Beckham in sozialen Medien schwere Vorwürfe gegen seine Eltern erhoben hat. Vor allem beschuldigte der 27-Jährige sie, die Beziehung zu seiner Ehefrau, der amerikanischen Schauspielerin Nicola Peltz, zu "ruinieren". Er habe seine Eltern darum gebeten, ihn nur noch per Anwalt zu kontaktieren. "Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen", erklärte er damals auf Instagram.

Der Sohn von Victoria und David Beckham feiert seinen 27. Geburtstag. Auf Instagram teilt Ehefrau Nicola Peltz ein Video von einer Überraschung, die sie für Brooklyn vorbereitet hat. 04.03.2026 | 0:34 min

Victoria Beckham spricht über Elternrolle

Ex-Spice-Girl Victoria Beckham nutzte nun ein Interview mit dem "Wall Street Journal" einen Tag vor ihrem 52. Geburtstag am Freitag, um ihre Sicht des Verhältnisses darzustellen.

Wir lieben unsere Kinder so sehr. Wir haben immer versucht, die bestmöglichen Eltern zu sein. „ Victoria Beckham, Designerin

Sie nannte dabei aber Brooklyn nicht persönlich. Er ist der älteste ihrer vier Kinder: drei Söhne und eine Tochter. Sie stehe mit ihrem Mann David seit mehr als 30 Jahren in der Öffentlichkeit.

Und alles, was wir je versucht haben, ist, unsere Kinder zu schützen und sie zu lieben. „ Victoria Beckham, Designerin

Beckham erfolgreich als Unternehmerin

Seit vielen Jahren betont sie in der Öffentlichkeit, dass Mutterschaft für sie wichtiger sei als Karriere. Dennoch hat sie ein Imperium für Mode, Beauty-Linien und Parfums aufgebaut.

In London feierte die Britin die Premiere ihrer dreiteiligen Doku-Serie. Sie bekam Unterstützung von ihrem Mann David und drei Kindern. Auch drei ehemalige Spice Girls Kolleginnen waren dabei. 09.10.2025 | 0:44 min

Das Magazin "Time" setzte sie am Donnerstag erstmals auf seine Liste der hundert einflussreichsten Persönlichkeiten weltweit. Die Redaktion begründete das mit dem ungewöhnlich erfolgreichen und dauerhaften Übergang von einem Pop-Phänomen zur international anerkannten Modedesignerin.

Beckham: "Sehr anders, als kleine Kinder zu haben"

Sohn Brooklyn hatte in seiner Jugend versucht, seinem Vater als Fußballer zu folgen. Mit 16 Jahren gab er das auf. Karriereversuche als Fotograf und mit einer Kochshow blieben erfolglos. Über ihre Tochter Harper spricht Victoria Beckham regelmäßig mit großer Wärme und hebt deren Freundlichkeit, Fleiß und Bodenständigkeit hervor. Auch zu ihren Söhnen Romeo und Cruz scheint das Verhältnis stabil: Beide stehen demnach weiterhin in engem Kontakt zu den Eltern und treten öffentlich unterstützend auf, etwa zu Familienanlässen oder beruflichen Meilensteinen.

In dem aktuellen Interview mit dem "Wall Street Journal" räumte Victoria Beckham ein, dass sich das Elternsein mit erwachsenen Kindern grundlegend verändere. Es sei "sehr anders, als kleine Kinder zu haben", und man versuche lediglich, "das Beste zu tun".

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