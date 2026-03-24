Der 88-jährige US-Komiker Bill Cosby muss nach einem weiteren Prozess wegen sexuellen Missbrauchs insgesamt 60 Millionen Dollar zahlen. Wie die Geschworenen das Urteil begründen.

Bill Cosby hat den Zivilprozess verloren. 24.03.2026 | 0:34 min

US-Komiker und Schauspieler Bill Cosby muss wegen Missbrauchsvorwürfen insgesamt fast 60 Millionen US-Dollar Entschädigung zahlen. Ein Geschworenengericht in Santa Monica sah es als erwiesen an, dass Cosby einer Frau im Jahr 1972 Drogen verabreicht und sie missbraucht hat.

Jury verhängte Strafzahlung zusätzlich zur Entschädigung

Die Geschworenen gewährten der Klägerin 17,5 Millionen US-Dollar Entschädigung. Zusätzlich wurden ihr 1,75 Millionen US-Dollar für künftige Schäden zugesprochen. Dazu gehören "psychisches Leiden, Verlust der Lebensfreude, Unannehmlichkeiten, Trauer, Angst, Demütigung und seelische Belastung", erklärten die Geschworenen.

In einer zweiten Phase des Prozesses am Montagnachmittag sprachen die Geschworenen der Frau weitere 40 Millionen US-Dollar Schadenersatz zu. Die Beratungen der Jury dauerten zwei Tage.

Bill Cosbys Anwältin will das Urteil anfechten

Die Entscheidung fiel fast fünf Jahre, nachdem der heute 88-jährige Cosby in Pennsylvania aus dem Gefängnis entlassen wurde. Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates hatte dort eine Strafverurteilung wegen ähnlicher Vorwürfe aufgehoben.

Cosby war in dem Verfahren nicht persönlich erschienen, hatte die Vorwürfe aber über seine Verteidiger und in einer eidesstattlichen Aussage zurückgewiesen. Cosbys Anwältin Jennifer Bonjean erklärte per E-Mail, sie seien enttäuscht und würden das Urteil anfechten.

Es ist die höchste Strafe, die Cosby je zahlen musste

"Dieses Urteil geht nicht nur um mich - es geht darum, endlich gehört zu werden und Herrn Cosby zur Verantwortung zu ziehen", erklärte die heute 84-jährige Frau.

Ich habe die Last dessen, was mir passiert ist, mehr als 50 Jahre lang getragen. Sie verschwindet nie. Heute hat eine Jury die Wahrheit erkannt und ihn zur Verantwortung gezogen. Das bedeutet alles. „ Missbrauchsopfer

Ein neues Gesetz in Kalifornien ermöglicht Schadenersatzklagen wegen sexuellen Missbrauchs ohne Einschränkung durch eine Verjährungsfrist.

Kann man Werk und Person trennen? Thea Dorn und Stefanie Lohaus im Studiogespräch 24.01.2020

Bill Cosby soll die Frau betäubt und vergewaltigt haben

In ihrer 2023 eingereichten Klage gab die ehemalige Kellnerin an, Cosby habe sie zu seiner Stand-up-Show in einem Theater in San Carlos eingeladen. Beide waren damals in ihren 30ern.

Sie sagte, Cosby habe ihr Wein und zwei Pillen gegeben, die sie zunächst für Aspirin hielt. "Sie wachte in ihrem Haus auf, nackt bis auf ihre Unterwäsche - kein Oberteil, kein BH und keine Hose", hieß es in der Klageschrift.

Sie wusste, dass sie von Bill Cosby betäubt und vergewaltigt worden war. „ Aus der Klageschrift

In Gerichtsdokumenten argumentierten Cosbys Anwälte, die Vorwürfe stützten sich fast ausschließlich auf Spekulationen.

Bill Cosby galt lange als Vorzeige-Vater

Der Komiker war 2018 in einem Strafprozess wegen sexueller Nötigung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, doch nach knapp drei Jahren im Gefängnis kam er 2021 frei. Wegen eines Verfahrensfehlers war die Verurteilung überraschend gekippt worden. Cosby, der einst als Amerikas Vorzeige-Vater gegolten hatte, wurde danach weiter mit Zivilklagen konfrontiert.

2022 befand eine Jury in Los Angeles ihn des sexuellen Missbrauchs einer 16-Jährigen im Jahr 1975 für schuldig und sprach der Klägerin 500.000 US-Dollar zu.

Dutzende Frauen haben der ehemaligen TV-Ikone, bekannt durch die Sitcom "Die Bill Cosby Show", im Rahmen der MeToo-Bewegung Missbrauch vorgeworfen. Er hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Cosby hat einige weitere ähnliche Klagen außergerichtlich beigelegt und in anderen Fällen Zahlungen leisten müssen.