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Überraschung in Cannes: Ehrenpalme für John Travolta

"Das ist größer als ein Oscar":Cannes: John Travolta mit Goldener Ehrenpalme ausgezeichnet

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Mit dieser Überraschung hatte John Travolta nicht gerechnet: Der Hollywood-Star erhielt bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk.

Photo highlights from Cannes 2026

Travolta war Ende der 1970er Jahre mit Filmen wie "Saturday Night Fever" und "Grease" zum Weltstar geworden.

Quelle: AP

Die Trophäe bekam der aus Filmen wie "Grease" und "Pulp Fiction" bekannte 72-jährige Schauspieler am Freitag vor der Präsentation seines Regie-Debüts "Nachtflug nach L.A." bei den 79. Filmfestspielen in Cannes überreicht. Sichtlich gerührt sagte John Travolta:

Ich kann es einfach nicht glauben. Das ist größer als ein Oscar, wirklich.

John Travolta

Die Geschichte des Kinofilms "Nachtflug nach L.A." basiert auf einem Kinderbuch, das er einst für seinen Sohn Jett schrieb, der 2009 starb.

Der Hollywood-Star, selbst leidenschaftlicher Pilot, erzählt darin von einem Achtjährigen auf seiner ersten Flugreise. In dem Film spielt seine Tochter Ella Bleu Travolta mit, die ebenfalls zur Premiere kam.

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Travolta lässt Zukunft als Regisseur offen

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Durchbruch zum Weltstar mit "Saturday Night Fever" und "Grease"

Travolta war Ende der 1970er Jahre mit Filmen wie "Saturday Night Fever" und "Grease" zum Weltstar geworden. Mit der Auszeichnung schließt sich für ihn auch ein Kreis: Der Gangsterfilm "Pulp Fiction" von Quentin Tarantino, in dem Travolta den Profikiller Vincent Vega spielt, gewann 1994 die Goldene Palme in Cannes.

Weitere bekannte Filme von Travolta sind unter anderem die Komödie "Kuck' mal wer da spricht" (1989), die Hollywood-Satire "Schnappt Shorty" (1995) und der Thriller "Im Körper des Feindes" (1997).

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Quelle: dpa, AFP
Über die Filmfestspiele in Cannes berichtete das ZDF am 15.05.2026 unter anderem in den Sendungen heute in Deutschland ab 14 Uhr sowie hallo Deutschland um 15:02 Uhr.
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