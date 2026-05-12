Filmfest an der Croisette wird eröffnet:Weltstars zu Gast in Cannes - einige Blockbuster fehlen aber
von Teresa Corceiro
Das Filmfestival in Cannes wird eröffnet und lockt viele Stars - so wird John Travolta sein Regiedebüt feiern. Warum aber viele Hollywood-Produzenten auf das Fest verzichten.
Die Vorfreude ist groß auf einen, der eine ganze Generation prägte: John Travolta. "Saturday Night Fever" machte ihn 1977 über Nacht zum Megastar und begründete die weltweite Discowelle. Trotz des Folgehits "Grease" wurde es irgendwann stiller um den Star, an die einstigen Erfolge konnte Travolta nicht anknüpfen.
John Travolta gibt sein Regiedebüt
Dann kam im Jahr 1997 Quentin Tarantino, besetzte ihn in "Pulp Fiction" und schrieb Travolta eine legendäre Szene auf den Leib, in der er wieder tanzen durfte - diesmal mit Uma Thurman. Der Rest ist Filmgeschichte. In Cannes bekam der Film die goldene Palme und Travolta war zurück im Spiel.
In diesem Jahr kehrt er zurück nach Cannes - mit seinem Debüt als Regisseur. Und in dem geht es um seine andere große Leidenschaft: das Fliegen - der Schauspieler besitzt mehrere Flugzeuge. Sein Erstling "Propeller One-Way Night Coach" handelt von einem kleinen Jungen, der zum ersten Mal in seinem Leben fliegt und sich sofort schockverliebt in die Fliegerei. Kurzum: der Film handelt von Travolta selbst. Es dürfte emotional werden bei der Premiere.
"Star Wars" verzichtet in Cannes auf die große Werbemaschine
Wenn man den Beziehungsstatus zwischen dem Festival von Cannes und den großen Studios in Hollywood beschreiben müsste, wäre "kompliziert" das passende Wort. Natürlich gehören die wichtigen Filme der Traumfabrik an die Croisette. Tom Cruise hat hier kürzlich mit "Top Gun - Maverick" die ganze Stadt zum Beben gebracht. Und doch ist die Selbstverständlichkeit dieser einstigen Win-Win-Beziehung dahin.
Vorbei sind die Zeiten, als es gar keine Frage war, dass Filme aus dem "Star Wars"-Universum zuverlässig ihre Premieren in Cannes feierten. Der neue - "The Mandalorian and Grogu" - kommt zwar pünktlich während des Festivals weltweit in die Kinos, jedoch ohne die große Aufmerksamkeitsmaschine Cannes.
Hollywood wirbt lieber auf TikTok als in Cannes
Und auch der neue Steven Spielberg, "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit", startet im Juni - ohne den Rummel an der Croisette. Die großen Hollywoodstudios stecken in einer kreativen Krise und haben sich in einer Endlosschleife aus Prequels und Sequels verfangen.
Viel Neues kommt nicht aus der Traumfabrik. Die Studiobosse schicken ihre Filme nicht mehr so gerne auf Festivals, sondern bewerben sie auf TikTok.
"Parasite"-Regisseur ist Jury-Präsident
Der Präsident der internationalen Jury ist in diesem Jahr der Koreaner Bong Joon-ho. Der Name dürfte nicht allen geläufig sein, sein größter Erfolg schon: "Parasite". Der Film gewann im Jahr 2020 als erster nicht-englischsprachiger Film den wichtigsten Oscar als bester Film - eine Sensation.
Begonnen hatte das Märchen - natürlich - in Cannes, wo "Parasite" mit der goldenen Palme ausgezeichnet wurde. Es hat sich etwas verschoben auf der Landkarte des Kinos, immer häufiger schaffen es Filme aus aller Welt auf die Nominierungsliste für die Oscars, und das hat nicht nur mit der Änderung der Regularien bei der Oscar-Akademie zu tun.
Demi Moore ist Mitglied der Cannes-Jury
Viele dieser Filme haben ihren Triumphzug in Cannes begonnen; so auch 2024 "The Substance" mit Demi Moore. Der Film machte in Cannes Furore und brachte ihr einen Golden Globe und eine Oscarnominierung ein. Demi Moore kommt in diesem Jahr wieder - als Mitglied der internationalen Jury.
Immer mehr Superstars, die in den USA erfolgreich sind, spielen in europäischen und internationalen Produktionen mit. In diesem Jahr kommt Glenn Close mit einem kleinen spanischen Film. Michael Fassbender und Alicia Vikander werden einen südkoreanischen Film auf dem Festival vorstellen.
Teresa Corceiro ist Redakteurin bei der 3sat-Kulturzeit.
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