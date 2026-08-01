Bilderserie
Von Suri Cruise bis Nicolas Cage:Diese Promis haben ihre Namen gewechselt
von Ulrich Langer
|
Mit Suri Cruise hat erneut ein Kind eines Prominenten seinen berühmten Nachnamen abgelegt. Warum sie jetzt Suri Noelle heißt und welche weiteren Promis ihren Namen geändert haben.
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr Nachrichten über Prominente
- Bilderserie
Von Suri Cruise bis Nicolas Cage:Diese Promis haben ihre Namen gewechseltvon Ulrich Langer
Vom Sexsymbol zur ernsten Schauspielerin:Pamela Anderson: Wie Natürlichkeit ihr Leben verändertevon Andreas Singlermit Video43:36
30 Jahre nach "Clueless - was sonst!":Alicia Silverstone kehrt als "Cher“ zurückmit Video0:33
- Bilderserie
Promi-News in Bildern:Sonnige Urlaubsgrüße von Thomalla und Zverev
- Interview
Paar spielt im neuen Spider-Man-Film:Zendaya und Tom Holland: Liebe auf der Leinwand und im Lebenmit Video2:43
Bekannt aus dem Film "Once" :Oscar-Preisträger und Musiker Glen Hansard gestorbenmit Video0:47
Anklage teilweise fallengelassen:US-Sänger Chris Brown gibt Schlägerei zumit Video0:49
Hollywood-Star versucht großes Comeback:Johnny Depp überrascht Fans als "Ebenezer Scrooge"mit Video0:45
- Bilderserie
Von Jens Spahn bis Kim Kardashian:Diese Promis sind mit Hilfe einer Leihmutter Eltern gewordenvon Astrid Henryson
Schwerer Autounfall im US-Staat Maryland:Schauspielerin Kaylee Hottle stirbt im Alter von 18 Jahrenmit Video1:09
Neue Thrillerserie "Lucky":Anya Taylor-Joy ist gerne "verdreckt und blutverschmiert"von Mathilde Bernard und Jens Lindnermit Video2:36
Verletzte durch Unwetter in Mailand:Bad Bunny muss Konzert wegen Hagelsturm abbrechenmit Video0:26
Mallorca-Party im Fernsehgarten:Andrea Kiewel feiert mit Mickie Krause und Co.mit Video120:34
"Verdamp lang her", "Kristallnaach":Kölschrock und Haltung: "BAP" wird 50 Jahre altvon Ralph Goldmannmit Video4:07
Comeback für das Pop-Duo?:Modern Talking: Bohlen will, Anders nichtmit Video2:14
Film zeigt Sexismus im TV:Lustig war, was Männer definiertenvon Christiane Langemit Video2:45
Model, Schauspielerin und Autorin:Diane Kruger wird 50: Von Niedersachsen nach Hollywoodmit Video2:16
Emotionale Worte der Kronprinzessin:Mette-Marit ist nach Lungentransplantation zu Hausemit Video0:46
Maddox und Zahara:Zwei weitere Kinder von Brad Pitt wollen seinen Namen ablegenmit Video0:45
Nach TikTok-Post von US-Rapperin:US-Fans feiern Ikkimel nach viralem ZDF-Auftrittmit Video1:56
Bekannt aus "Jurassic Park":Schauspieler Sam Neill ist totmit Video0:46
- Interview
Komikerin über ihren Schlaganfall:Gaby Köster: "Ich habe gesagt, du kriegst mich nicht"von Christiane Langemit Video2:14
Spielsucht der Mutter geschultert:Karin Thaler und ihre schmerzhaftesten Momentevon Stephanie Paersch und Andrea Weingartenmit Video3:03
Insta-Boyfriends:Die Männer hinter den Influencerinnenvon Andrea Weingarten und Katja Lierschmit Video4:26