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Suri Cruise, Nicola Cage: Diese Promis haben den Namen gewechselt

Bilderserie

Von Suri Cruise bis Nicolas Cage:Diese Promis haben ihre Namen gewechselt

von Ulrich Langer

|

Mit Suri Cruise hat erneut ein Kind eines Prominenten seinen berühmten Nachnamen abgelegt. Warum sie jetzt Suri Noelle heißt und welche weiteren Promis ihren Namen geändert haben.

Schauspielerin Katie Holmes und ihre Tochter Suri Cruise treten bei einem Konzert im Madison Square Garden zusammen auf.
Angelina Jolie bei einem Event in New York.
Vivienne Jolie-Pitt (M, l-r), Justin Levine, Angelina Jolie, Brody Grant und Mitglieder des Ensembles von 'The Outsiders' nehmen den Preis für das beste Musical während der 77. Tony Awards entgegen.
Nicolas Cage bei der Spider-Noir-Premiere in New York.
Riley Keough beim 79. Cannes Film Festival.
Michael Richardson
Paty Perry performt auf dem Paleo Festival in Nyon, Schweiz.
Emilio Estevez
Louisa Jacobson bei der Met Gala 2026.
Duncan Jones
Barack Obama mit Tocher Malia Ann

Suri will keine "Cruise" mehr sein

Suri Noelle will nicht mehr so heißen wie ihr berühmter Vater. Das Verhältnis zu Tom Cruise sei zerrüttet, heißt es. Noelle ist der zweite Vorname ihrer Mutter, Katie Holmes. (Archivfoto 2017)

Quelle: dpa

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