Zwischen Glamour und Chaos:Lena Gercke: Vom Model zur Unternehmerin
von Hendrikje Kopp und Jens Lindner
Für Model Lena Gercke war der Laufsteg nie alles im Leben. Im ZDF-Interview erzählt sie, warum sie sich als Unternehmerin so wohlfühlt und was ihr Vater damit zu tun hat.
Lena Gercke ist Model, Designerin und Influencerin. Bekannt geworden ist sie als Model, seit sie 2006 eine Casting-Show gewonnen hat. Einfach nur zu modeln war ihr irgendwann zu wenig.
Relativ früh hatte sie das Gefühl, dass sie das nicht zu 100 Prozent erfüllen wird. Der Job sei manchmal körperlich anspruchsvoll, indem sie viel reise, wenig schlafe, irgendwie Stress habe.
Vom Laufsteg an den Schreibtisch
Mittlerweile steht das Modeln bei ihr nicht mehr so im Mittelpunkt wie früher einmal. 2017 hat sie eine Firma gegründet, die Mode verkauft. Im Laufe der Zeit sind Möbel und Beauty-Produkte dazugekommen. Das hat sie ihrem Vater zu verdanken.
Die 38-Jährige arbeitet von Berlin aus. Und sie ist stolz, "dass ich es geschafft habe, etwas Eigenes aufzubauen."
Lena Gercke setzt auf Teamarbeit
Ihr Büro hat Lena Gercke in Berlin. Dort arbeitet sie mit ihrem Team an neuen Kollektionen.
Auf ihre Mitarbeiter hält sie große Stücke und verlässt sich auf die Kraft ihres Teams.
Seit 2019 "schwirrt" Lena Gercke mit dem Werbefilmer und Regisseur Dustin Schöne gemeinsam durchs Leben. Die beiden leben in Berlin und haben zwei gemeinsame Töchter. Sich um sie zu kümmern, auch das ist bei Lena Gercke natürlich Teamarbeit.
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