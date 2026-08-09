Für Model Lena Gercke war der Laufsteg nie alles im Leben. Im ZDF-Interview erzählt sie, warum sie sich als Unternehmerin so wohlfühlt und was ihr Vater damit zu tun hat.

Vom nassen Keller direkt zum Red Carpet: Lena Gercke gewährt ehrliche Einblicke in ihr Leben als zweifache Mutter, Model und erfolgreiche Unternehmerin. 04.08.2026 | 8:08 min

Lena Gercke ist Model, Designerin und Influencerin. Bekannt geworden ist sie als Model, seit sie 2006 eine Casting-Show gewonnen hat. Einfach nur zu modeln war ihr irgendwann zu wenig.

Relativ früh hatte sie das Gefühl, dass sie das nicht zu 100 Prozent erfüllen wird. Der Job sei manchmal körperlich anspruchsvoll, indem sie viel reise, wenig schlafe, irgendwie Stress habe.

Ansonsten war es keine Herausforderung für mich. „ Lena Gercke, Model und Unternehmerin

Vom Laufsteg an den Schreibtisch

Mittlerweile steht das Modeln bei ihr nicht mehr so im Mittelpunkt wie früher einmal. 2017 hat sie eine Firma gegründet, die Mode verkauft. Im Laufe der Zeit sind Möbel und Beauty-Produkte dazugekommen. Das hat sie ihrem Vater zu verdanken.

Mein Vater, der war ja auch immer ein Unternehmer, der geguckt hat, 'wo ist die nächste Chance und wo kann ich mich ausprobieren', ich glaube, das habe ich so ein bisschen von ihm, das Unternehmerische. „ Lena Gercke, Model und Unternehmerin

Die 38-Jährige arbeitet von Berlin aus. Und sie ist stolz, "dass ich es geschafft habe, etwas Eigenes aufzubauen."

Und zwar mit Teams und Brands, die wirklich groß sind und cool sind. Und mit denen es auch Spaß macht, so etwas zusammen auf die Beine zu stellen. „ Lena Gercke, Model und Unternehmerin

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Lena Gercke setzt auf Teamarbeit

Ihr Büro hat Lena Gercke in Berlin. Dort arbeitet sie mit ihrem Team an neuen Kollektionen.

Auf ihre Mitarbeiter hält sie große Stücke und verlässt sich auf die Kraft ihres Teams.

Ich bin eigentlich die schwirrende Biene, würde ich sagen, die immer mal reinschwirrt und kommt zu den Sachen, wo ich wirklich gebraucht werde. Und der Rest läuft echt gut ohne mich. „ Lena Gercke, Model und Unternehmerin

Seit 2019 "schwirrt" Lena Gercke mit dem Werbefilmer und Regisseur Dustin Schöne gemeinsam durchs Leben. Die beiden leben in Berlin und haben zwei gemeinsame Töchter. Sich um sie zu kümmern, auch das ist bei Lena Gercke natürlich Teamarbeit.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache