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Reizfigur in Großbritannien: Meghan Markle wird 45 Jahre alt

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Ehefrau von Prinz Harry:Meghan wird 45: Von der Schauspielerin zur royalen Reizfigur

von Maya Zanettin

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Meghan Markle feiert ihren 45. Geburtstag. Bekannt aus der Serie "Suits" wollte sie eigentlich als Schauspielerin durchstarten. Doch dann kam Prinz Harry. Seitdem polarisiert sie.

Meghan Markle und Prinz Harry mit Sonnenbrillen.
Meghan Markle und Prinz Harry winken in Richtung Kamera.
Meghan Markle und Prinz Harry winken in Hochzeitskleidung aus einer Kutsche.
Ein Baby liegt auf dem Bauch von Prinz Harry.
Meghan Markle und Prinz Harry stehen in schwarzer Kleidug nebeneinander.
Meghan Markle und Oprah Winfrey sitzen sich auf einer Terrasse gegenüber.
Prinz Harry hält ein Kind mit langen blonden Haaren auf den Armen, Meghan Markle lächelt es an.
Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan gehen nebeneinander.
Porträt von Meghan Markle.
Meghan Markle und Prinz harry mit ihren beiden Kidnern im Wald.
Meghan Markle und Prinz Harry in Winterkleidung.

Meghan Markle betritt das royale Parkett

Als Freundin von Prinz Harry kommt Meghan Markle aus den USA nach Großbritannien. Eine US-Schauspielerin, bekannt aus der Serie "Suits" - die Briten sind ihr gegenüber skeptisch.

Quelle: dpa
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Großbritannien

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