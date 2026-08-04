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Ehefrau von Prinz Harry:Meghan wird 45: Von der Schauspielerin zur royalen Reizfigur
von Maya Zanettin
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Meghan Markle feiert ihren 45. Geburtstag. Bekannt aus der Serie "Suits" wollte sie eigentlich als Schauspielerin durchstarten. Doch dann kam Prinz Harry. Seitdem polarisiert sie.
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