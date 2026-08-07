Er produzierte Musik für Madonna, Pink und Britney Spears: Der zweifache Grammy-Gewinner William Orbit ist tot. Er starb im Alter von 69 Jahren.

Der britische Musikproduzent und Komponist William Orbit ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Er ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit Madonna bekannt. 07.08.2026 | 0:27 min

Der Produzent hinter Madonnas Album "Ray of Light", William Orbit, ist tot. Der Brite verstarb bereits am 23. Juli im Alter von 69 Jahren, wie seine Angehörigen am Freitag auf seinem Profil im Onlinedienst Instagram mitteilten.

Er wird sehr fehlen, uns und allen, die er mit seiner Musik, seiner Freundschaft und seiner Freundlichkeit berührt hat. „ Mitteilung von William Orbits Angehörigen

Orbit gewann zwei Grammys für Arbeit mit Madonna

Orbit wurde am 15. Dezember 1956 in London geboren. Mit Madonna produzierte er ihr 1998 erschienenes siebtes Studioalbum "Ray of Light", das ihm zwei Grammys einbrachte: den für das beste Popalbum und für die beste Dance-Aufnahme.

Auch für das Album "Music" und die Single "Beautiful Stranger" arbeitete Madonna mit dem britischen Produzenten zusammen.

William Orbit war unter anderem für seine Arbeit mit Madonna bekannt. Wie die Sängerin aus Michigan in New York zur Königin der Musikwelt wurde. 25.08.2025 | 88:56 min

Orbit produzierte auch Musik für Britney Spears und Pink

Orbit veröffentlichte zudem zwölf Alben als Solokünstler, die meisten davon elektronische Musik. Daneben produzierte er Musik für die Sängerinnen Britney Spears und Pink, die Bands Blur und All Saints sowie für die Spice-Girls-Sängerin Mel C.

Es sei "so eine Ehre, mit diesem großartigen Mann zusammengearbeitet zu haben", erklärte Mel C auf Instagram.

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Quelle: AFP