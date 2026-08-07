Trumps Ballsaal: US-Gericht stoppt Bau und verlangt Kongress-Ja

Kongress muss zustimmen:US-Gericht stoppt Trumps Ballsaal-Bau
Der Ballsaal am Weißen Haus gilt als eines von Trumps Lieblingsprojekten - doch wieder stoppt ein US-Gericht den Weiterbau. Der US-Präsident kündigte umgehend Gegenreaktionen an.
US-Präsident Donald Trump darf seinen umstrittenen Ballsaal auf dem Gelände des Weißen Hauses laut einer Gerichtsentscheidung nicht eigenmächtig bauen. Stattdessen müsse er die Zustimmung des Kongresses einholen, der Bau müsse daher bis auf Weiteres eingestellt werden, urteilte ein Berufungsgericht.
Riesiger Ballsaal "ist Sache des Kongresses"
Der Trump-Regierung bleiben nun 14 Tage Zeit, um gegen die Entscheidung vorzugehen und den Fall vor den Obersten Gerichtshof der USA zu bringen. Die Richter urteilten mit einer Mehrheit von zwei zu eins, dass die Regierung nicht habe vorweisen können, dass das US-Parlament dem Präsidenten oder dem National Park Service die Befugnis für einen derartigen Bau erteilt habe.
Die Richter führten zugleich aus, dass die Entscheidung nicht zwangsläufig bedeute, dass der Bau des Ballsaals per se vom Tisch sei.
Trump: Supreme Court muss "ungerechte Entscheidung" aufheben
In einer ersten Reaktion kündigte Trump an, dass man "umgehend Berufung beim Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten einlegen" werde, wie er auf seiner Plattform Truth Social schrieb. Er bezeichnete die Entscheidung des Gerichts als "völlig falsch" und forderte den Supreme Court auf, die "ungerechte Entscheidung" vollständig aufzuheben.
Denkmalschützer waren gegen die US-Regierung vor Gericht gezogen, um Trumps Prestigeprojekt zu stoppen. Das Projekt ist wegen der Kosten, des Vergabeverfahrens und der Eingriffe in das historische Ensemble des Weißen Hauses stark umstritten und war mehrfach Gegenstand von Gerichtsverfahren.
Trump hingegen bezeichnet seinen neuen Ballsaal als "großen Dienst" für die nationale Sicherheit. Der Saal wird seit dem Herbst 2025 auf dem Gelände des ehemaligen Ostflügels des Weißen Hauses errichtet. Nach Angaben des Weißen Hauses soll der mehrere tausend Quadratmeter große Erweiterungsbau künftig deutlich größere Staatsbankette ermöglichen als das bisher genutzte Gebäude.
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