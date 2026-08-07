"Kaisermania" in Dresden:Bei Roland Kaiser geht nichts ohne die Familie
von Anja Charlet, Dresden
Roland Kaiser gastiert heute Abend wieder für die "Kaisermania" in Dresden. Morgen endet die Konzertreihe für dieses Jahr. Wie schafft Kaiser es, immer noch so zu begeistern?
Seine Rolle als Vater sei die wichtigste in seinem Leben, hat Roland Kaiser mal gesagt. Seit mehr als 30 Jahren ist er mit Ehefrau Silvia verheiratet. Die Ehe gilt als skandalfrei und glücklich.
Zur Patchwork-Familie gehören insgesamt vier Kinder. Auf alle ist er stolz, das betont er immer wieder. Annalena (27) und Jan (30) sind die gemeinsamen Kinder des Paares - und auch bei der "Kaisermania" am Dresdner Elbufer dabei. Das hat nicht nur private Gründe.
Roland Kaiser: Seine Kinder machen das Management
Denn die beiden managen den Papa jetzt, sorgen gemeinsam mit ihrer Mutter dafür, dass auch hinter den Kulissen alles glatt läuft. Annalena hat Musik- und Medienmanagement studiert, Jan Sportmanagement. Zunächst hat die einzige Tochter mit dem Vater eine Agentur gegründet.
Sohn Jan kümmert sich gemeinsam mit einem Bruder um das Merchandising. Er sagt, der Austausch sei sehr angeregt, sehr engagiert und immer konstruktiv. Annalena stellt fest, dass es gut läuft, weil jeder seinen Verantwortungsbereich habe und "der Papa ihnen viel Freiraum gibt".
"Zirkus Roland": Familiäre Arbeitsteilung
"Wir diskutieren auch mal kontrovers, aber selten", so Roland Kaiser. Im ZDF-Interview beschreibt er die Arbeitsteilung mit seinen Kindern.
"Zirkus Roland...", nennt er das Familienunternehmen.
"Kaisermania" in Dresden zieht jedes Jahr 50.000 Menschen an
Die "Kaisermania" in Dresden gilt als legendär. Seit der Premiere 2003 kommen inzwischen 50.000 Menschen jedes Jahr. Nach wie vor sind die Karten in Minuten ausverkauft. Für Generationen hier ist es der Soundtrack ihres Lebens.
Die über fünf Jahrzehnte währende Karriere des Vaters sei nur mit dieser tollen Fanbase möglich.
Zu den Werten, die ihnen ihre Eltern vermittelt haben, sagt Jan, "dass wir den Menschen auf Augenhöhe begegnen - mit viel Respekt und Achtung". "Dresden - was hier entstanden ist, ist ein Glücksfall", so Roland Kaiser. Und es sei auch immer wieder eine Herausforderung. Gewöhnen könne man sich daran nicht.
Wenn er über Einsamkeit, Achtung und Respekt singt und darüber, einander wieder zuzuhören, dann fühlt sein Publikum das mit. Auch weil er glaubwürdig ist, als Künstler und als Mensch.
Roland Kaiser kommt erstmals ohne Sakko auf die Bühne
Es ist das Leben, worüber er singt, hören wir an diesem Abend immer wieder von den Fans. Es ist auch eine aufwendige Bühnenshow mit einer 16-köpfigen Band. Zweieinhalb Stunden singt Roland Kaiser durch - live. 74 Jahre ist er jetzt. Sohn Jan beschreibt seinen Vater als sehr diszipliniert. Er habe keinen inneren Schweinehund, sagt Tochter Annalena.
"Gesund leben, alles in Maßen tun", sagt Roland Kaiser dazu. Und er mache viel Sport. Durch einen schweren Sportunfall vor Jahren ist er beim Gehen etwas eingeschränkt. Um die 40 Grad Hitze waren es beim Auftakt zur "Kaisermania" vor einer Woche. Roland Kaiser kam an diesem Abend zum ersten Mal ohne Sakko auf die Bühne. Das gibt es bei ihm normalerweise nicht. Die Hitze setzte allen zu an diesem Konzertabend.
Anja Charlet ist Redakteurin im ZDF-Landesstudio Sachsen.
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