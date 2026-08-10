Marius Borg Høiby: Untersuchungshaft verlängert

Im Hausarrest mit Fußfessel:Marius Borg Høibys Untersuchungshaft wird verlängert
Marius Borg Høiby hatte um Freilassung gebeten, jetzt entschied das Gericht: Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin bleibt in U-Haft. Er verbringt diese im Hausarrest.
Die Untersuchungshaft für den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, wird um weitere vier Wochen verlängert. Das entschied das Bezirksgericht in Oslo der Nachrichtenagentur NTB zufolge. Wie bisher verbringt der 29-Jährige diese mit einer Fußfessel im Hausarrest.
Høiby war im Juni zu vier Jahren Haft verurteilt worden, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Schuldig gesprochen wurde er unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht sowie Gewalt gegen eine Ex-Freundin. Gegen sie besteht ein Kontaktverbot, gegen das der Norweger bereits mehrfach verstoßen hat.
Marius Borg Høiby: Keine Freilassung – weiter mit Fußfessel
Die Polizei sieht die Gefahr, dass Høiby weitere Straftaten begeht und hatte deshalb eine Verlängerung des Hausarrests mit Fußfesseln gefordert. Dem stimmte das Gericht nun zu. Høiby hingegen verlangte eine Freilassung unter der Auflage, sich von bestimmten Gebieten fernzuhalten. Das Gericht lehnte seinen Antrag ab.
Der Verteidiger des Sohnes von Mette-Marit, Petar Sekulic, erklärte laut NTB, dass er die Entscheidung des Gerichts nun gemeinsam mit Høiby prüfen und eine mögliche Berufung abwägen werde. Die Verlängerung der U-Haft gilt bis zum 7. September, Høiby darf etwa zum Arzt gehen oder kranke Familienangehörige besuchen. Der 29-Jährige muss sich zudem regelmäßigen Drogentests unterziehen.
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