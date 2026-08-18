Klitschko zum Tod von Hayden Panettiere - "zutiefst traurig"

Wladimir Klitschko nimmt Abschied von seiner Ex-Verlobten Hayden Panettiere: Er sei "zutiefst traurig" und werde der gemeinsamen Tochter "mit Respekt von ihrer Mutter erzählen".

Wladimir Klitschko meldet sich auf Instagram mit berührenden Worten zum Tod von Ex-Freundin Hayden Panettiere. (Archivfoto) Quelle: Imago

Wladimir Klitschko nimmt in einem Post auf Instagram Abschied von seiner ehemaligen Verlobten und Mutter seiner Tochter, Hayden Panettiere: "Unsere Familie durchlebt gerade eine Zeit tiefer Bestürzung und Trauer", schreibt der Ex-Boxweltmeister. Er sei "zutiefst traurig".

Sie hat diese Welt viel zu früh verlassen. Hayden war, auch wenn sie nicht mehr meine Partnerin war, ein wichtiger Teil meines Lebens und die Mutter unserer Tochter Kaya. „ Wladimir Klitschko

Die Schauspielerin war am Sonntag im Alter von 36 Jahren gestorben. Der US-Sender NBC berichtete unter Berufung auf die Polizei in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina, Panettiere sei dort in einem Apartment am frühen Nachmittag aufgefunden worden.

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Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Bekannt wurde sie vor allem durch Serien wie Heroes und ihre Beziehung zu Wladimir Klitschko. 17.08.2026 | 1:33 min

Klitschko: Tochter "stets mit Respekt von ihrer Mutter erzählen"

In seinem Post würdigt der 50-Jährige seine Ex-Partnerin mit rührenden Worten. Die Schauspielerin stand seit Kindheitstagen vor der Kamera, feierte mit der Highschool-Serie "Heroes" ihren Durchbruch. "Dank ihres immensen Talents hat sie eine unglaubliche Karriere aufgebaut", schreibt Klitschko.

Sie musste sich dabei aber auch mit den Schattenseiten einer sehr anspruchsvollen Branche auseinandersetzen. „ Wladimir Klitschko

2015 hatte Panettiere bekanntgegeben, sich wegen einer Wochenbettdepression in ein Behandlungszentrum begeben zu haben. In ihrer Biografie "This Is Me" schrieb sie auch über eine Alkoholsucht. Außerdem äußerte sich Panettiere in einem Podcast über eine schwierige Kindheit als Kinderstar, ihre distanzierte Beziehung zu ihrer Mutter sowie ihre tiefe Trauer um ihren jüngeren Bruder, der 2023 an einer Herzkrankheit gestorben war.

Unserer Tochter Kaya werde ich stets mit Respekt von ihrer Mutter erzählen und dafür sorgen, dass sie sich an die Person erinnert, die sie war. „ Wladimir Klitschko

Die Karriere von Hayden Panettiere in Bildern:

Durchbruch mit Highschool-Serie "Heroes" Panettiere stand in den USA schon als Kind vor der Kamera. Ihren Durchbruch erzielte sie mit nur 17 Jahren: in der Serie "Heroes" mit der Rolle der Highschool-Cheerleaderin Claire Bennet. Quelle: Imago/NBC Universal Ronald Grant Archive Mary Evans

Klitschko bittet um Schutz der Privatsphäre

Klitschko bittet in seinem Post auch darum, der Familie Raum und Ruhe für Trauer zu geben: "Ich bitte alle, in dieser unglaublich schweren Zeit die Gefühle und die Privatsphäre unserer Familie zu respektieren."

Ruhe in Frieden, Hayden. Mögest du ewigen Frieden finden. „ Wladimir Klitschko

Mit Material von dpa

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