Klitschko zum Tod von Hayden Panettiere - "zutiefst traurig"

Tod von Ex-Verlobter Panettiere:Klitschko nimmt Abschied: "Ruhe in Frieden, Hayden"
Wladimir Klitschko nimmt Abschied von seiner Ex-Verlobten Hayden Panettiere: Er sei "zutiefst traurig" und werde der gemeinsamen Tochter "mit Respekt von ihrer Mutter erzählen".
Wladimir Klitschko nimmt in einem Post auf Instagram Abschied von seiner ehemaligen Verlobten und Mutter seiner Tochter, Hayden Panettiere: "Unsere Familie durchlebt gerade eine Zeit tiefer Bestürzung und Trauer", schreibt der Ex-Boxweltmeister. Er sei "zutiefst traurig".
Die Schauspielerin war am Sonntag im Alter von 36 Jahren gestorben. Der US-Sender NBC berichtete unter Berufung auf die Polizei in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina, Panettiere sei dort in einem Apartment am frühen Nachmittag aufgefunden worden.
Wladimir Klitschko auf Instagram:
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Klitschko: Tochter "stets mit Respekt von ihrer Mutter erzählen"
In seinem Post würdigt der 50-Jährige seine Ex-Partnerin mit rührenden Worten. Die Schauspielerin stand seit Kindheitstagen vor der Kamera, feierte mit der Highschool-Serie "Heroes" ihren Durchbruch. "Dank ihres immensen Talents hat sie eine unglaubliche Karriere aufgebaut", schreibt Klitschko.
2015 hatte Panettiere bekanntgegeben, sich wegen einer Wochenbettdepression in ein Behandlungszentrum begeben zu haben. In ihrer Biografie "This Is Me" schrieb sie auch über eine Alkoholsucht. Außerdem äußerte sich Panettiere in einem Podcast über eine schwierige Kindheit als Kinderstar, ihre distanzierte Beziehung zu ihrer Mutter sowie ihre tiefe Trauer um ihren jüngeren Bruder, der 2023 an einer Herzkrankheit gestorben war.
Die Karriere von Hayden Panettiere in Bildern:
Klitschko bittet um Schutz der Privatsphäre
Klitschko bittet in seinem Post auch darum, der Familie Raum und Ruhe für Trauer zu geben: "Ich bitte alle, in dieser unglaublich schweren Zeit die Gefühle und die Privatsphäre unserer Familie zu respektieren."
Mit Material von dpa
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