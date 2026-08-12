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Cristiano Ronaldo beendet Spekulationen: Hochzeit mit Georgina

Hochzeit in Portugal:Cristiano Ronaldo heiratet langjährige Freundin

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Die Spekulationen haben ein Ende: Der portugiesische Fußball-Star Cristiano Ronaldo und seine Partnerin Georgina Rodríguez haben geheiratet. Seit einem Jahr waren sie verlobt.

Christiano Ronaldo und seine Geliebte Georgina Rodríguez

Hochzeitsglocken: Genau ein Jahr nach Bekanntgabe ihrer Verlobung haben Fußballstar Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez in der Nähe von Lissabon geheiratet.

12.08.2026 | 0:38 min

Ein Jahr nach ihrer Verlobung und nach vielen Spekulationen über Ort und Zeit der Hochzeit haben sich der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo und seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez das Ja-Wort gegeben. Die Trauung fand am Dienstag im privaten Kreis mit den fünf Kindern statt, wie die den Sportler vertretende Agentur Brunswick Group der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Fotos von der Zeremonie wurden nicht veröffentlicht. Ronaldo teilte auf Instagram lediglich ein Foto, das die aufeinander gelegten Hände des 41-Jährigen und seiner 32-jährigen Frau zeigt. Die Bildunterschrift zeigt die Initialen des Paares C und G verbunden durch ein Herz. 

Instagram-Post von Ronaldo

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Ronaldo und Rodríguez sind seit zehn Jahren ein Paar

Die "private und intime" Hochzeit fand laut Ronaldos Agentur in Cascais rund 30 Kilometer westlich von Lissabon statt. In dem schicken Küstenresort besitzt Ronaldo eine Villa.

Cristiano Ronaldo mit Freundin Georgina

Seit 2016 kennen sich Fußball-Legende Cristiano Ronaldo und seine Freundin Georgina Rodriguez. Auch den Verlobungsring teilte Georgina Rodríguez auf Social Media.

12.08.2025 | 0:38 min

Nach zehnjähriger Beziehung seien der Fußballer und seine langjährige Partnerin nun auch "offiziell Mann und Frau", hieß es. Das Paar gab sich das Ja-Wort genau ein Jahr, nachdem die Influencerin Rodríguez auf Instagram ihre Verlobung verkündet und dabei einen beeindruckenden Verlobungsring präsentiert hatte. Ein paar Monate später sagte Ronaldo in einem Interview im englischen Fernsehen, dass die Hochzeit nach der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer 2026 stattfinden könnte.

Ronaldo und Rodríguez seit einem Jahr verlobt

In den vergangenen Wochen war viel darüber spekuliert worden, wie die beiden ihre Hochzeit feiern. Seit Anfang August hatten Medien mehrfach über den angeblichen Ort der Feier berichtet: Zunächst war von Sintra in der Nähe von Lissabon die Rede, dann von Funchal auf der Insel Madeira, von der Ronaldo stammt. Nachdem in Presseberichten die Hochzeit für vergangenen Samstag in Funchal angekündigt worden war, hatten sich dort Hunderte Menschen vor der Kathedrale der Insel-Hauptstadt versammelt. Der Star-Fußballer und seine Partnerin tauchten jedoch nicht auf.

Fussballer Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez sind nun Mann und Frau (Archivfoto).

Quelle: AP/Luca Bruno

Das Paar hatte sich 2016 in Madrid kennengelernt. Rodríguez, eine Spanierin mit argentinischen Wurzeln, war damals Verkäuferin in einer Gucci-Boutique, die der für seine Leidenschaft für Mode und Luxus bekannte Fußball-Star Ronaldo besuchte. Laut Rodríguez war es "Liebe auf den ersten Blick".

Ronaldo und Rodríguez haben mehrere gemeinsame Kinder

Die beiden gründeten ihre Familie, zu der zwei gemeinsame Töchter und drei weitere Kinder von Ronaldo gehören. Der Fußballer war bereits im Juni 2010 Vater eines Sohnes - Cristiano Ronaldo junior - geworden. Er soll von einer Leihmutter ausgetragen worden sein.

Im Juni 2017 brachte eine Leihmutter das Zwillingspaar Mateo und Eva zur Welt. Wenige Monate später, im November 2017, brachte Rodríguez die gemeinsame Tochter Alana zur Welt. 2022 bekam Rodríguez schließlich Zwillinge; der Junge starb kurz nach der Geburt, seine Zwillingsschwester Bella Esméralda überlebte.

Ronaldos Kinder sind omnipräsent

Die Kinder des Promi-Paares sind häufig in Online-Netzwerken präsent. Rodríguez präsentierte das Luxus-Familienleben zwischen Fußball, Mode und Reisen mit Privatjets ausführlich in der Netflix-Serie "Ich bin Georgina". In Online-Netzwerken haben sie und Ronaldo zusammen mehr als 750 Millionen Follower. Ronaldo, auch bekannt als CR7, gilt als einer der größten Fußballstars der Welt.

Der für seinen Perfektionismus bekannte Stürmer gewann fünfmal den Ballon d’Or als weltbester Spieler. Bei der Weltmeisterschaft im Sommer war der 41-Jährige erneut für Portugal aufgelaufen. Seine Mannschaft schied aber im Achtelfinale mit 0:1 gegen den späteren Weltmeister Spanien aus. Nach Karrierestationen bei Top-Clubs wie Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin spielt Ronaldo mittlerweile für den saudi-arabischen Verein Al-Nassr. 

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Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtete hallo deutschland in dem Beitrag "Hochzeit in Portugal: Ronaldo hat geheiratet" am 12.08.2026 um 12:39 Uhr.

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