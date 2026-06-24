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ZDF-Morgenmagazin
CR7 ist "back": Ronaldo mit Doppelpack
CR7 ist "back": Ronaldo mit Doppelpack
24.06.2026 | 05:30
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ZDF-Experte René Adler ordnet in der WM-Arena Ronaldos Auftritt beim 5:0 gegen Usbekistan ein.