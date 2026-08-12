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Cindy Crawford-Tochter Kaia Gerber wollte als Kind perfekt sein

Tochter von Cindy Crawford :Kaia Gerber war es "so wichtig, das perfekte Kind zu sein"

von Nadia Nasser

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Model und Schauspielerin Kaia Gerber ist mit Perfektion aufgewachsen. Nun scheint sie aus dem Schatten ihrer berühmten Mutter, "Supermodel" Cindy Crawford, treten zu wollen.

Kaia Gerber und Homer Gere

Gemeinsam mit Homer Gere, Sohn von Richard Gere, stellt Kaia Gerber in Berlin "The Shards" vor. Das 80er-Jahre-Drama von Produzent Ryan Murphy feierte kürzlich seine Premiere in L.A.

04.08.2026 | 2:45 min

Model und Schauspielerin Kaia Gerber ist derzeit in einer Rolle zu sehen, mit der sie sich gut identifizieren kann. Sie spielt in der neuen Serie "The Shards" ("Die Scherben") (Disney+) die reiche und erfolgsverwöhnte "Susan", eine privilegierte Schülerin an einer elitären Privatschule im Los Angeles der frühen 1980er Jahre.

"Susan" wirkt immer perfekt, immer auf der Sonnenseite des Lebens stehend, auch wenn es innerlich manchmal ganz anders aussieht. Gerber sieht darin ein Stück ihrer Kindheitsgeschichte. Auch sie habe in der Schule immer Einser geschrieben, erzählt sie dem ZDF.

Es war mir so wichtig, das perfekte Kind zu sein, selbst wenn es mir mal nicht so gut ging.

Kaia Gerber, Model und Schauspielerin 

Ihr ging es gerade in solchen Momenten wie bei ihrer Serienfigur "Susan" immer darum, den Schein zu wahren. 

Nach außen habe ich immer diese Fassade aufrechterhalten wollen, dass alles okay sei.

Kaia Gerber, Model und Schauspielerin 

Kaia Gerber lachend neben Homer Gere auf der Serien-Premiere in L.A.

Gemeinsamer Auftritt bei der Premiere: Kaia Gerber, Tochter von Cindy Crawford, steht mit Homer Gere, dem Sohn von Richard Gere, für die Serie "The Shards" vor der Kamera.

28.07.2026 | 0:48 min

Gerber ist der Spross von Model Cindy Crawford eines der "Supermodels" und Unternehmer Rande Gerber. Crawford gehörte zu den berühmtesten Gesichtern der 1990er Jahre. Tochter Kaia Gerber stand früh im Rampenlicht.

Cindy Crawford feiert 60. Geburtstag

In ihrem nun 60-jährigen Leben prägte Supermodel Cindy Crawford eine ganze Ära in der Modewelt: Die Ikone posierte für Peter Lindbergh und gehörte zeitweise zu den gefragtesten Models der Welt.

19.02.2026 | 1:24 min

Schon mit zehn Jahren bekam sie ihren ersten Modeljob bei "Young Versace ", ihr Laufsteg-Debüt folgte mit 16 Jahren bei der New York Fashion Week. Sie läuft aktuell für viele große Marken der Welt. Eine Karriere, die ganz oben begann, nicht nur, aber bestimmt auch wegen ihrer Supermodel-Mama, die ihr eine unendliche Quelle der Inspiration im Leben sei, wie sie sagt.

Unfassbar: Sie ist innerlich noch schöner als äußerlich.

Kaia Gerber, Model und Schauspielerin 

Kaia Gerber und Hayes Warner halten ihre Zungen aneinander

Als Kaia Gerber und Hayes Warner in Los Angeles an einer Werbetafel für ihre neue Serie "The Shards" vorbeilaufen, feiern sie ihre Freude mit einer überraschenden Geste.

17.07.2026 | 0:32 min

Seit einigen Jahren arbeitet Kaia Gerber auch immer öfter als Schauspielerin. Gut möglich, dass Gerber, auf diesem Weg aus dem Schatten ihrer berühmten Mutter heraustreten kann. Bis heute wird sie oft mit Crawford verglichen - sie sieht ihrer Mutter ja auch sehr ähnlich.

Cindy Crawford benutz eine Hantel.

"Supermodel" Cindy Crawford galt in den 1990er Jahren als Inbegriff der Schönheit.

Quelle: imago

Auch Kaia Gerber spürt den Perfektions- und Schönheits-Druck, der gerade auf jungen Frauen lastet, und sieht ihn sehr kritisch. Soziale Netzwerke, sagt sie dem ZDF, verstärkten diesen Druck: Man vergleiche sich heute nicht mehr nur mit Mitschülerinnen.

Du vergleichst dich mit Leuten aus der ganzen Welt, die ihr öffentliches Bild ganz genau kuratieren und kontrollieren, wie sie gesehen werden möchten und was sie posten.

Kaia Gerber, Model und Schauspielerin 

Sie glaubt, "das kann großen Schaden verursachen." Gleichzeitig aber wird sie, die rund 9,5 Millionen Follower auf ihrem offiziellen Instagram-Account hat, auch immer wieder kritisiert: Sie sei sehr dünn und propagiere damit selbst ein ungesundes Körper-Ideal. Aber die Kehrseite des Ruhms kennt sie ja schon seit vielen Jahren.

Model Kaia Gerber und Sänger Ricky Martin feiern die Premiere der zweiten Staffel ihrer Serie "Palm Royale".

Das 24-jährige Model und der Latin-Pop-Sänger stehen für die zweite Staffel der Serie "Palm Royale" erneut vor der Kamera. Im Interview sprechen sie unter anderem über ihre Schauspielkarrieren.

27.11.2025 | 2:58 min

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Über diese Thema berichtete hallo deutschland in dem Beitrag "Kaia Gerber und Homer Gere: Prmiere in Berlin" am 04.08.2026 um 17:10 Uhr.

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