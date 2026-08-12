Cindy Crawford-Tochter Kaia Gerber wollte als Kind perfekt sein

Tochter von Cindy Crawford :Kaia Gerber war es "so wichtig, das perfekte Kind zu sein"
von Nadia Nasser
Model und Schauspielerin Kaia Gerber ist mit Perfektion aufgewachsen. Nun scheint sie aus dem Schatten ihrer berühmten Mutter, "Supermodel" Cindy Crawford, treten zu wollen.
Model und Schauspielerin Kaia Gerber ist derzeit in einer Rolle zu sehen, mit der sie sich gut identifizieren kann. Sie spielt in der neuen Serie "The Shards" ("Die Scherben") (Disney+) die reiche und erfolgsverwöhnte "Susan", eine privilegierte Schülerin an einer elitären Privatschule im Los Angeles der frühen 1980er Jahre.
"Susan" wirkt immer perfekt, immer auf der Sonnenseite des Lebens stehend, auch wenn es innerlich manchmal ganz anders aussieht. Gerber sieht darin ein Stück ihrer Kindheitsgeschichte. Auch sie habe in der Schule immer Einser geschrieben, erzählt sie dem ZDF.
Ihr ging es gerade in solchen Momenten wie bei ihrer Serienfigur "Susan" immer darum, den Schein zu wahren.
Gerber ist der Spross von Model Cindy Crawford eines der "Supermodels" und Unternehmer Rande Gerber. Crawford gehörte zu den berühmtesten Gesichtern der 1990er Jahre. Tochter Kaia Gerber stand früh im Rampenlicht.
Schon mit zehn Jahren bekam sie ihren ersten Modeljob bei "Young Versace ", ihr Laufsteg-Debüt folgte mit 16 Jahren bei der New York Fashion Week. Sie läuft aktuell für viele große Marken der Welt. Eine Karriere, die ganz oben begann, nicht nur, aber bestimmt auch wegen ihrer Supermodel-Mama, die ihr eine unendliche Quelle der Inspiration im Leben sei, wie sie sagt.
Seit einigen Jahren arbeitet Kaia Gerber auch immer öfter als Schauspielerin. Gut möglich, dass Gerber, auf diesem Weg aus dem Schatten ihrer berühmten Mutter heraustreten kann. Bis heute wird sie oft mit Crawford verglichen - sie sieht ihrer Mutter ja auch sehr ähnlich.
Auch Kaia Gerber spürt den Perfektions- und Schönheits-Druck, der gerade auf jungen Frauen lastet, und sieht ihn sehr kritisch. Soziale Netzwerke, sagt sie dem ZDF, verstärkten diesen Druck: Man vergleiche sich heute nicht mehr nur mit Mitschülerinnen.
Sie glaubt, "das kann großen Schaden verursachen." Gleichzeitig aber wird sie, die rund 9,5 Millionen Follower auf ihrem offiziellen Instagram-Account hat, auch immer wieder kritisiert: Sie sei sehr dünn und propagiere damit selbst ein ungesundes Körper-Ideal. Aber die Kehrseite des Ruhms kennt sie ja schon seit vielen Jahren.
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