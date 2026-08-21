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"Sex and the City": Kim Cattrall alias "Samantha Jones" wird 70

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Star aus "Sex and the City":Kim Cattrall alias "Samantha Jones" wird 70 Jahre alt

von Christoph Gocke

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Als selbstbewusste „Samantha Jones“ schrieb Kim Cattrall in "Sex and the City" Fernsehgeschichte. Die Serie prägte ihre Schauspielkarriere. Jetzt feiert sie ihren 70. Geburtstag.

Kim Cattrall als Samantha Jones aus "Sex and the City", wie sie durch Ney York läuft.
Der vier Haupcharaktere von "Sex and the City".
Ein schwarz-weiß Bild von der Schauspielerin Kim Cattrall in ihrer Rolle bei "Rosebud" aus dem Jahr 1975.
Kim Cattrall als Polizeischülerin in der Serie "Police Academy - Dümmer als die Polizei erlaubt" mit einer Waffe in der Hand.
Kim Cattrall in einem blauen Badeanzug am Pool.
Kim Cattrall und ihr Mann Mark Levinson küssen sich.
Kim Catrall lächet in die Kamera und hält ihr Buch "Sexual Intelligence" hoch.
Kim Cattrall 2009 bei der Verleihung ihres Sterns auf dem kanadischen Walk of Fame in Toronto.
Kim Cattrall und Russell Thomas laufen Arm in Arm.
Die vier Hauptcharaktere von "Sex and the City" bei den Golden Globes 2002.

Kim Cattrall alias Samantha Jones

Die Rolle ihres Lebens spielte Kim Cattrall als selbstbewusste und erfolgreiche PR-Expertin Samantha Jones in der Kultserie "Sex and the City". Sie avancierte dort zur Kultfigur.

Quelle: Getty Images

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