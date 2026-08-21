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Star aus "Sex and the City":Kim Cattrall alias "Samantha Jones" wird 70 Jahre alt
von Christoph Gocke
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Als selbstbewusste „Samantha Jones“ schrieb Kim Cattrall in "Sex and the City" Fernsehgeschichte. Die Serie prägte ihre Schauspielkarriere. Jetzt feiert sie ihren 70. Geburtstag.
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