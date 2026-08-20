30 Erinnerung an Rio Reiser: Der "König von Deutschland" lebt

Rio Reiser hat in den 70er, 80er und 90er-Jahren deutsche Rockmusik geprägt wie wenige, politisch, kritisch, menschlich. Mit Texten, die heute noch wie frisch geschrieben wirken.

Rio Reiser - noch immer "König von Deutschland"

Mit seiner Musik wollte Rio Reiser die Welt verändern. Doch er stand immer im Spannungsfeld zwischen politischen Idealen, kommerziellem Erfolg und inneren Konflikten. 20.08.2026 | 27:34 min

Ein Platz in Kreuzberg trägt seinen Namen, zu seinem Grab in Berlin pilgern Fans in Scharen. Seine Songtexte und Gedichte sind als gelbes Reclam-Heftchen erschienen und sein Nachlass befindet sich im Deutschen Literaturarchiv: 30 Jahre nach seinem Tod am 20. August 1996 ist der Musiker, Songwriter und Ausnahmekünstler Rio Reiser unvergessen.

Reisers Rock: Bis heute beliebt und gecovert

Als einer der Ersten zeigte er, wie Rockmusik auf Deutsch geht. Er schrieb Texte, die sich ins Gedächtnis brennen, und die bis heute gehört, nachgesungen, gecovert werden: "Macht kaputt, was Euch kaputt macht", "Alles Lüge", "Keine Macht für Niemand", "Mein Name ist Mensch" und natürlich "König von Deutschland".

Als Leadsänger und Gitarrist der 1970 gegründeten Band "Ton Steine Scherben" prägte er 15 Jahre lang den Sound einer Epoche in Zeiten von Protesten gegen den Staat, des Terrors der Rote Armee Fraktion und der Hausbesetzungen.

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Rock-Poet, der "Halt und Orientierung" gibt

Seine größten Erfolge erzielte Rio Reiser jedoch als Solokünstler: "König von Deutschland", "Junimond" und "Für immer und dich" eroberten die Charts und begeistern auch heute noch als Cover-Songs das Publikum. Einer der Ur-"Scherben", Drummer Funky Götzner erklärt: "Text und Musik bilden bei ihm eine Einheit, die Songs geben viel her."

Sie drücken ein Lebensgefühl aus, egal wer sie singt. „ Funky Götzner, Schlagzeuger "Ton Steine Scherben"

Gemeinsam mit Kai Sichtermann, Bassist und Gründungsmitglied der Band, tritt er heute mit Birte Volta auf, Sängerin der nächsten Generation. Sie gibt den alten Rio-Songs ihre Stimme.

Gerade für junge Menschen bieten die Songs Halt und Orientierung. Das ist ein Erste-Hilfe-Kit für seelische Schmerzen. „ Birte Volta, Singer/Songwriterin

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Abgebrochene Schule, abgebrochene Ausbildung

Geboren 1950 als Ralph Christian Möbius in Berlin wechselt seine Familie häufig den Wohnort. Mit 14 Jahren verfasst er erste Songs, damals noch auf Englisch, begleitet sich dazu auf der Gitarre oder am Klavier.

Die Schule bricht Reiser ab, beginnt eine Fotografenlehre, gibt sie wieder auf. Aus Ralph wird Rio, aus Möbius später Reiser, übernommen von "Anton Reiser", dem Roman des Sturm-und-Drang-Dichters Karl Philipp Moritz.

Durch Protestsongs Stimme einer jungen Generation

1967 folgt Rio seinen älteren Brüdern Peter und Gert nach Berlin. Sie gründen die Theatergruppe "Hoffmanns Comic Theater", Rio schreibt Lieder für die Bühne. Der Protestsong "Macht kaputt, was euch kaputt macht", der in dieser Zeit entsteht, wird später einer der Hits der 1970 gegründeten Band "Ton Steine Scherben". Bassist Kai Sichtermann ist fasziniert von Rios "Mords-Ausstrahlung" und Talenten.

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Er war nicht nur ein guter Sänger und Komponist, er war wirklich ein Poet. „ Kai Sichtermann, Bassist "Ton Steine Scherben"

Und Drummer Funky sagt über Rio: "Er war eine Art Führungspersönlichkeit und hatte die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen." Rio Reiser als Leadsänger wird zur Stimme einer jungen Generation.

Nach "Scherben"-Auflösung Start als Solo-Musiker

Die "Scherben" gründen ein eigenes Plattenlabel und ziehen 1975 als Band mit Freunden in ein Bauernhaus auf dem nordfriesischen Land. Dort entstehen legendäre Songs der "Scherben". Der Ton wird privater und melancholischer.

Rio textet und komponiert auch für andere Musiker sowie für die Bühne und den Film. Als Darsteller wirkt er in mehreren Filmen mit, darunter auch dem "Tatort". 1977 erhält er den Bundesfilmpreis in Gold.

Als sich "Ton Steine Scherben" 1985 auflösen, beginnt Reisers Karriere als Solomusiker. 1986 erscheint seine erste Soloplatte "Rio I." und wird ein Erfolg - mit Protestsongs, aber auch poetischen Liebesliedern.

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Engagiert bis zum letzten Atemzug

Immer wieder stellt der Sänger seine Musik in den Dienst der Politik: Die Grünen dürfen "Alles Lüge" im Wahlkampf nutzen, nach 1990 wird Rio Reiser - aus Kritik an der aus seiner Sicht überstürzten Wiedervereinigung - Mitglied der PDS, der Nachfolgepartei der SED. Der Song "König von Deutschland" ist ihr Wahlkampf-Hit, eine Weile darf er daraufhin nicht mehr im Radio gespielt werden.

Ab 1992 hinterlassen sein Arbeitspensum und sein Drogen- und Alkoholkonsum zunehmend körperliche Spuren. Seine 1995 veröffentlichte sechste Solo-LP "Himmel und Hölle" sollte die letzte sein. 1996 geht er - gegen ärztlichen Rat - noch einmal auf Tournee, muss abbrechen. Rio Reiser stirbt in seinem Bauernhaus in Fresenhagen an Kreislaufversagen.

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Quelle: epd