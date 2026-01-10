David Bowie war einer der größten Stars der Popmusik. Vor zehn Jahren ist Bowie gestorben. Doch seine Person und sein Werk faszinieren Fans bis heute. Woran liegt das?

Anlässlich des zehnten Todestages von David Bowie begibt sich "aspekte" auf Spurensuche: Wer war Bowie? Was hat ihn angetrieben und groß gemacht? Warum fasziniert er uns bis heute? 09.01.2026 | 44:35 min

David Bowie war als Musiker ein Superstar. Hits wie "Heroes" oder "Let's dance" haben Fans auf der ganzen Welt begeistert. Mit rund 140 Millionen verkauften Tonträgern ist Bowie bis heute einer der erfolgreichsten Popmusiker überhaupt.

Am 10. Januar 2016 starb der Engländer Bowie, gerade 69 Jahre alt, in seiner Wahlheimat New York. Doch bis heute fasziniert seine Musik und sein persönlicher Stil die Massen.

"Space Oddity" der erste Hit von David Bowie

Als David Robert Jones 1947 in London geboren, begann Bowie in den 1960er Jahren seine musikalische Karriere. Mit dabei sein Schulfreund George Underwood. In der aspekte-Doku "David Bowie - Role Model und Popikone" erzählt Underwood, wie der Streit um ein Mädchen dazu führte, dass David Bowie zu seinen charakteristischen, unterschiedlichen Augen kam.

In London hat seit dem September 2025 eine neue David-Bowie-Ausstellung ihre Pforten geöffnet. Mehr als 90.000 persönliche Schätze Bowies, Kostüme, Tagebücher, Skizzen und Instrumente sind zu sehen. 12.09.2025 | 2:42 min

Mit dem Weltraumsong "Space Oddity" landete er 1969 seinen ersten Hit. Danach schlüpfte David Bowie immer wieder in neue Rollen: Der androgyne Ziggy Stardust mit seiner Band "The Spiders from Mars" wurde zu einer der ersten Ikonen der queeren Community.

Bowie und sein Markenzeichen der wechselnden Identitäten

Das Spiel mit wechselnden Identitäten wurde in den 1970er sein Markenzeichen - auf Ziggy folgte Aladdin Sane, später wurde er zum Thin White Duke. So spielerisch David Bowie mit seinen Bühnenfiguren umging, so experimentierfreudig war er als Musiker. Von Glamrock über elektronische Musik bis zu Soul, Funk und Disco, Bowie hat verschiedenste Stile ausprobiert und ihnen stets seine ganz eigene Note gegeben.

Ende der 1970er Jahre zog David Bowie nach Berlin. Gemeinsam mit seinem Freund Iggy Pop wollte er ausgerechnet hier seine Drogensucht bekämpfen.

David Bowie, Popstar und Stilikone. In seinen Shows und Videos inszeniert er sich als Kunstfigur - ob Major Tom oder Ziggy Stardust. 2016 erscheint sein düsteres Album "Blackstar", nur zwei Tage später stirbt Bowie an Krebs. 11.09.2021 | 21:56 min

Mit seinem langjährigen Produzenten und Freund Tony Visconti nahm Bowie in den berühmten Hansa Studios zwei seiner wichtigsten Alben auf - und komponierte mit "Heroes" einen seiner größten Hits. Mit Visconti bliebb Bowie sowohl privat als auch beruflich bis zum Tod eng verbunden.

David Bowie für viele ein Vorbild gewesen

Für Visconti, der auch das letzte Album "Black Star" produziert hat, das nur zwei Tage vor Bowies Tod erschienen ist, ist klar:

Er ist einer der Größten, die es je gab, einer der größter Songwriter. Es gibt niemanden wie ihn; niemanden, der so gut wäre. „ Tony Visconti, Produzent und Freund von David Bowie

David Bowie hat mit seiner mutigen Art, sich auch gegen alle Erwartungen immer wieder neu zu erfinden, vielen Fans dabei geholfen, ihren eigenen Weg erst zu finden. Einer davon ist der Bestsellerautor Frank Schätzing, der dazu erst kürzlich das Buch "Spaceboy. Über David Bowie. Über mich" geschrieben hat. Als Schätzing, ausgerechnet im Musikunterricht, das erste Mal "Space Oddity" hört, sagt er sich: "Wenn der mit sowas erfolgreich sein kann, dann ist auch für dich die Welt noch nicht verloren."

Wie David Bowie ihn sein Leben lang beeinflusst hat, beschreibt Frank Schätzing in seinem neuen Buch "Spaceboy". Wir sprechen mit dem Autor. 10.11.2025 | 10:54 min

Bowie hatte Lieblingsbücher immer im Koffer dabei

Doch Bowie war nicht nur Musiker. Er war auch Schauspieler, Maler - und er war vor allem ein großer Leser, der auf seinen Reisen immer einen Koffer mit seinen Lieblingsbüchern dabei hatte.

Diese Geschichte steht im Zentrum des Theaterstücks "Heroes", mit dem der Schauspieler Alexander Scheer im vergangenen Jahr am Berliner Ensemble reüssiert hat, und das in diesem Jahr auf eine Tournee durch ganz Deutschland geht: Eine Hommage an Bowie mit viel Musik und den jeweils passenden Zitaten aus einer Auswahl der Bücher, die im Reisekoffer nie fehlen durften.

1994 besuchte David Bowie Patienten der Nervenklinik Gugging in Österreich, in der künstlerische Talente gefördert wurden. Auf der Suche nach Inspiration für die Arbeit an seinem nächsten Album wurde er von Fotografin Christine de Grancy begleitet. 26.06.2025 | 0:48 min

