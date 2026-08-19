Laut britischen Medien:Berichte: Harry und Meghan kehren nach Großbritannien zurück
Nachdem sie vor sechs Jahren in die USA ausgewandert waren, kehren Prinz Harry und Meghan Markle nach Medienberichten nun nach Großbritannien zurück.
Der britische Prinz Harry zieht britischen Medienberichten zufolge mit seiner Frau Meghan und den gemeinsamen Kindern in sein Heimatland zurück. Die Rückkehr ins Vereinigte Königreich solle bereits "bis Ende des Monats" vollzogen werden, berichteten mehrere britische Medien am späten Mittwochabend. Den Berichten nach seien die beiden Kinder des Paares für den Schulbeginn im September an einer britischen Schule angemeldet.
Medien: Harry und Meghan planen Wohnsitz außerhalb Londons
Der jüngere Sohn von König Charles III. und seine Familie wollten "die Vereinigten Staaten bis Ende des Monats verlassen, um sich in einem privaten, nicht zum Königshaus gehörenden Wohnsitz niederzulassen", berichtete der "Telegraph". Der Wohnsitz solle sich außerhalb von London befinden.
Harry und seine Frau hatten sich 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und waren in Meghans Heimat USA gezogen. Das Verhältnis zum Königshaus galt seitdem als äußerst angespannt.
Treffen mit König Charles nach vier Jahren
Im vergangenen Monat aber hatte Charles III. Medienberichten zufolge erstmals seit vier Jahren seinen jüngeren Sohn und dessen Familie empfangen. Harrys Ehefrau Meghan und die beiden Kinder Archie und Lilibet reisten demnach extra aus einem nicht näher bekannten Ort in Europa zu dem Familientreffen an, an dem auch Königin Camilla teilgenommen habe.
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