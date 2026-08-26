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Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer bestätigen ihre Trennung

Ehe-Aus nach zwölf Jahren:Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer bestätigen Trennung

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Schauspielerin Veronica Ferres und Unternehmer Carsten Maschmeyer gehen in Zukunft getrennte Wege. Schon vor längerer Zeit hätten sie sich "in Freundschaft" dazu entschieden.

maschmeyer, carsten und veronica ferres - 2015

Nach mehr als 15 Jahren Beziehung gehen Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer getrennte Wege. Der gemeinsame Medienanwalt bestätigte das Ende der Ehe im gegenseitigen Einvernehmen.

26.08.2026 | 0:49 min

Schauspielerin Veronica Ferres und Unternehmer Carsten Maschmeyer haben sich getrennt. Ihr gemeinsamer Medienanwalt Christian Schertz sagte der Nachrichtenagentur dpa, dass seine Mandanten bereits vor längerer Zeit und in Freundschaft entschieden hätten, in Zukunft getrennte Wege zu gehen.

Wohl der Familie steht für beide an erster Stelle

"Unsere Tätigkeiten als Schauspielerin und Produzentin beziehungsweise als Investor beanspruchen uns zeitlich sehr und verlangen unsere Anwesenheit an vielen Orten der Welt, weit weg von Zuhause," hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden.

Mit der Zeit ist aus unserer Liebe eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft entstanden.

Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer, gemeinsame Erklärung

Sie blickten mit großer Dankbarkeit auf ihren gemeinsamen Weg zurück und würden auch in Zukunft eng verbunden bleiben.

Ferres hat gemeinsam mit dem Filmproduzenten Martin Krug eine Tochter, Maschmeyer ist Vater von zwei Söhnen aus einer früheren Beziehung: "Das Wohl unserer Familie steht für uns an erster Stelle."

Für unsere jeweiligen Stiefkinder und unsere gesamte Familie sind und bleiben wir unverändert aus vollem Herzen da.

Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer

Bitte um Privatsphäre

Ihr gemeinsamer Medienanwalt Christian Schertz bat darum, die Privatsphäre seiner Mandanten und Familien zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen, da über diese Erklärung hinaus keine weiteren Stellungnahmen abgegeben würden.

Ferres und Maschmeyer waren vor mehr als 15 Jahren ein Paar geworden, am 11.11.2011 verlobten sie sich - und heirateten schließlich im September 2014 in Südfrankreich an der Côte d'Azur. Er lebte lange Zeit in Hannover, zog dann aber zu ihr nach München. Die Beziehung überstand schwierige Zeiten - einen Erpressungsversuch gegen Maschmeyer und seine Hautkrebserkrankung.


Schwere Zeiten und Liebeserklärungen

Maschmeyer sprach im Jahr 2021 auch über eine Tablettensucht, die zu dieser Zeit aber schon mehrere Jahre zurücklag. "In dieser Zeit lag auch mein Privatleben in Trümmern. Einziger Anker und Lichtblick war meine Veronica", schrieb er damals in einem Social-Media-Beitrag.

Ebenfalls via Social Media machte Ferres ihm nach seiner Krebserkrankung zum Valentinstag 2020 eine Liebeserklärung:

In guten wie in schweren Zeiten: Das haben wir uns vor fast sechs Jahren geschworen und daran halten wir fest! Ich bin froh, dass die Operation gut verlaufen ist. Ich liebe dich über alles!

Veronica Ferres über Carsten Maschmeyer, 2020

Veronica Ferres gehört seit Jahren zu den größten Stars der deutschen Filmszene. Die Liste der Rollen, die sie in den vergangenen 40 Jahren spielte, ist schier endlos - und sie wurde vielfach ausgezeichnet mit Preisen wie der Goldenen Kamera, dem Bambi und dem Grimme-Preis.

Veronica Ferres darf in Oscar-Akademie

Schauspielerin Veronica Ferres ist in die "Academy" eingeladen worden. Sie ist eine von mehr als 500 neuen Künstlern und Branchenvertretern. Die Aufnahme erfolgt auf Vorschlag.

25.06.2026 | 0:43 min


Engagement und TV-Auftritte


Neben der Schauspielerei engagiert sie sich unter anderem für Erinnerungskultur und Frauen-Empowerment. Erst am Montag wurde die in Solingen geborene Ferres mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen geehrt. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) betonte, sie habe ihre Bekanntheit dafür genutzt, um die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf wichtige Themen wie Frauenrechte zu lenken. Zudem engagiere sich Ferres seit vielen Jahren für benachteiligte und schwerkranke Kinder.

Auf dem Bild ist auf der linken Seite die Schauspielerin Veronica Ferres mit ihrer Auszeichnung in der Hand zu sehen. Auf der rechten Seite ist ein Mann zu sehen, der eine Urkunde in der Hand hält.

Schauspielerin Veronica Ferres und weitere Persönlichkeiten sind zum 80. Geburtstag Nordrhein-Westfalens mit dem Verdienstorden des Landes für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet worden.

25.08.2026 | 0:28 min

2015 sagte sie in der BR-Dokumentation "Lebenslinien": "Ich möchte geliebt werden, so anstrengend, wie ich bin, so widersprüchlich, wie ich bin, so unberechenbar, wie ich bin." Und damals ergänzte sie, mit Maschmeyer habe sie diese Liebe gefunden.

Maschmeyer gründete in Hannover den bisweilen umstrittenen Finanzdienstleister Allgemeiner Wirtschaftsdienst (AWD), schrieb mehrere Bücher - darunter eines über mentale Gesundheit, und ist seit 2016 einer der Juroren beziehungsweise Investoren in der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen".

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete hallo deutschland in dem Beitrag "Trennung bei Veronica Ferres und Maschmeyer" am 26.08.2026 um 12:49 Uhr.

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