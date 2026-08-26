Ehe-Aus nach zwölf Jahren:Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer bestätigen Trennung
Schauspielerin Veronica Ferres und Unternehmer Carsten Maschmeyer gehen in Zukunft getrennte Wege. Schon vor längerer Zeit hätten sie sich "in Freundschaft" dazu entschieden.
Schauspielerin Veronica Ferres und Unternehmer Carsten Maschmeyer haben sich getrennt. Ihr gemeinsamer Medienanwalt Christian Schertz sagte der Nachrichtenagentur dpa, dass seine Mandanten bereits vor längerer Zeit und in Freundschaft entschieden hätten, in Zukunft getrennte Wege zu gehen.
Wohl der Familie steht für beide an erster Stelle
"Unsere Tätigkeiten als Schauspielerin und Produzentin beziehungsweise als Investor beanspruchen uns zeitlich sehr und verlangen unsere Anwesenheit an vielen Orten der Welt, weit weg von Zuhause," hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden.
Sie blickten mit großer Dankbarkeit auf ihren gemeinsamen Weg zurück und würden auch in Zukunft eng verbunden bleiben.
Ferres hat gemeinsam mit dem Filmproduzenten Martin Krug eine Tochter, Maschmeyer ist Vater von zwei Söhnen aus einer früheren Beziehung: "Das Wohl unserer Familie steht für uns an erster Stelle."
Bitte um Privatsphäre
Ihr gemeinsamer Medienanwalt Christian Schertz bat darum, die Privatsphäre seiner Mandanten und Familien zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen, da über diese Erklärung hinaus keine weiteren Stellungnahmen abgegeben würden.
Ferres und Maschmeyer waren vor mehr als 15 Jahren ein Paar geworden, am 11.11.2011 verlobten sie sich - und heirateten schließlich im September 2014 in Südfrankreich an der Côte d'Azur. Er lebte lange Zeit in Hannover, zog dann aber zu ihr nach München. Die Beziehung überstand schwierige Zeiten - einen Erpressungsversuch gegen Maschmeyer und seine Hautkrebserkrankung.
Schwere Zeiten und Liebeserklärungen
Maschmeyer sprach im Jahr 2021 auch über eine Tablettensucht, die zu dieser Zeit aber schon mehrere Jahre zurücklag. "In dieser Zeit lag auch mein Privatleben in Trümmern. Einziger Anker und Lichtblick war meine Veronica", schrieb er damals in einem Social-Media-Beitrag.
Ebenfalls via Social Media machte Ferres ihm nach seiner Krebserkrankung zum Valentinstag 2020 eine Liebeserklärung:
Veronica Ferres gehört seit Jahren zu den größten Stars der deutschen Filmszene. Die Liste der Rollen, die sie in den vergangenen 40 Jahren spielte, ist schier endlos - und sie wurde vielfach ausgezeichnet mit Preisen wie der Goldenen Kamera, dem Bambi und dem Grimme-Preis.
Engagement und TV-Auftritte
Neben der Schauspielerei engagiert sie sich unter anderem für Erinnerungskultur und Frauen-Empowerment. Erst am Montag wurde die in Solingen geborene Ferres mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen geehrt. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) betonte, sie habe ihre Bekanntheit dafür genutzt, um die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf wichtige Themen wie Frauenrechte zu lenken. Zudem engagiere sich Ferres seit vielen Jahren für benachteiligte und schwerkranke Kinder.
2015 sagte sie in der BR-Dokumentation "Lebenslinien": "Ich möchte geliebt werden, so anstrengend, wie ich bin, so widersprüchlich, wie ich bin, so unberechenbar, wie ich bin." Und damals ergänzte sie, mit Maschmeyer habe sie diese Liebe gefunden.
Maschmeyer gründete in Hannover den bisweilen umstrittenen Finanzdienstleister Allgemeiner Wirtschaftsdienst (AWD), schrieb mehrere Bücher - darunter eines über mentale Gesundheit, und ist seit 2016 einer der Juroren beziehungsweise Investoren in der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen".
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