Andreas Hoppe: "Tatort"-Kommissar ist tot

Er war Kopper: Der ehemalige "Tatort"-Kommissar Andreas Hoppe ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Das teilte seine Agentur unter Berufung auf Hoppes Familie mit.

Schauspieler Andreas Hoppe ist tot. Quelle: dpa

Der ehemalige "Tatort"-Kommissar Andreas Hoppe ("Kopper") ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Wie die Agentur Engelspost unter Berufung auf Hoppes Familie mitteilte, starb Hoppe bereits am 17. August unerwartet. Der Schauspieler lebte in Berlin.

Nach Angaben des SWR spielte Hoppe von 1996 bis 2018 den Kommissar Mario Kopper im Ludwigshafener "Tatort" an der Seite von Ulrike Folkerts alias Lena Odenthal. Insgesamt war er demnach in 57 "Tatort"-Folgen zu sehen. Nach 21 Jahren endete Hoppes "Tatort"-Zeit Anfang 2018 mit dem Fall "Tatort - Kopper".

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SWR-Intendant Kai Gniffke sagt: "Mehr als zwei Jahrzehnte hat Andreas Hoppe alias Mario Kopper den SWR-Tatort bereichert und geprägt: nahbar, glaubwürdig und immer mit dem Herz am rechten Fleck. Sein Tod macht uns tieftraurig. Wir sind bestürzt, dass dieser großartige Schauspieler und Künstler so früh von uns gegangen ist."

Tatort-Kollegin Folkerts: Sind durch dick und dünn gegangen

Auch seine Kollegin Ulrike Folkerts zeigte sich "zutiefst erschüttert": "Uns verbinden nicht nur 21 Jahre 'Tatort' Ludwigshafen, (...) wir kannten uns bereits aus den Jahren 1982 bis 1986, waren wir doch an derselben Schauspielschule, in derselben Schauspielklasse, haben zusammen die ersten Schritte Richtung Bühne gewagt, uns schließlich beim 'Tatort' wiedergefunden!"

Hoppe und Folkerts seien "durch dick und dünn gegangen."





Eine tiefe Freundschaft war das ... Ich bin traurig, Andi, das war viel zu früh, Du warst so ein besonderer Typ! Mein tiefes Mitgefühl für all diejenigen, die zuletzt ganz nah bei Dir waren! „ Ulrike Folkerts, Tatort-Schauspielerin

Letzter Tatort mit Hoppe 2018

Hoppe wurde am 1. Juni 1960 in Berlin geboren. Von 1982 bis 1986 studierte er an der Hochschule für Musik und Tanz Hannover. Hoppe wirkte in zahlreichen Theateraufführungen des Staatstheaters Hannover mit, in den frühen 90er Jahren gehörte er zu den Ensembles verschiedener Theater in Berlin. Im Fernsehen war Hoppe zu Beginn in kleineren Rollen von Krimiserien zu sehen.

Seinen ersten Auftritt im "Tatort" Ludwigshafen an der Seite von Ulrike Folkerts hatte er im 1996 ausgestrahlten Fall "Der kalte Tod". Nach 21 Jahren Dienstzeit endete Hoppes "Tatort"-Zeit Anfang 2018 mit dem Fall "Tatort - Kopper".

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