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Panorama

Oscars: Deutschland schickt "Everytime" ins Oscar-Rennen

Weitere deutsche Filme könnten folgen:Deutschland schickt "Everytime" ins Oscar-Rennen

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Der Film "Everytime" von Sandra Wollner wird der deutsche Kandidat für die Oscar-Verleihung. Dank einer neuen Regel haben noch zwei weitere deutsche Filme Oscar-Chancen.

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ZDF-Filmexperte Peter Twiehaus stellt den in Cannes prämierten Spielfilm "Everytime" und das Drama „Lebensansichten eines Huhns“ vor.

05.08.2026 | 6:22 min

Deutschland schickt den Film "Everytime" der österreichischen Regisseurin Sandra Wollner ins Rennen um den Oscar als "Bester internationaler Film". Das gab German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, in München bekannt.

"Everytime" erzählt von Ella und ihrer jüngeren Tochter Melli, die ein Jahr nach dem plötzlichen Tod der älteren Tochter Jessie versuchen, ihren Alltag zu bewältigen. Die Trauer zeigt sich in kleinen Gesten, alten Nachrichten und Videoaufnahmen. Eine Reise nach Teneriffa mit Jessies Freund Lux bringt verdrängte Gefühle und Erinnerungen wieder an die Oberfläche.

Die Hauptrollen spielen Birgit Minichmayr, Carla Hüttermann und Tristán López. Wollner gewann für "Everytime" bei den Filmfestspielen in Cannes den Hauptpreis der Sektion "Un Certain Regard".

"Mit 'Everytime' gelingt der Regisseurin und Autorin Sandra Wollner das Kunststück, mit rein filmischen Mitteln und einer überraschenden Leichtigkeit Trauer als Zustand einer aus den Fugen geratenen Welt erlebbar zu machen", hieß es in der Jury-Begründung.

Die herausragende Kameraarbeit erzeugt eine flirrende, bisweilen entrückte Atmosphäre, ohne sich vor die Figuren zu drängen.

German Films

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Erstmals könnten drei deutsche Filme ins Oscar-Rennen gehen

Neben "Everytime" könnten dieses Jahr noch zwei weitere Filme ins Rennen um die oft "Auslands-Oscar" genannte Auszeichnung gehen. Das liegt an einer Regeländerung, die die Oscar-Akademie im Mai bekanntgab. Bisher konnten nur Filme um den Oscar für "Bester internationaler Film" konkurrieren, die von der jeweiligen Jury des Landes ausgewählt wurden - wie in diesem Jahr "Everytime". Seit diesem Jahr können jedoch zusätzlich Werke, die bei bestimmten Filmfestivals Hauptpreise gewonnen haben, eingereicht werden.

Dieses Jahr trifft das auf "Gelbe Briefe" von Ilker Çatak zu, der den Goldenen Bär bei der Berlinale gewann, sowie auf "Von Scham und Geld" von Visar Morina, der den World Cinema Grand Jury Prize beim Sundance Festival erhielt. Die Produktionsfirmen der beiden Filme müssen diese allerdings noch bei der Oscar-Academy einreichen. Das gilt als Formsache.

Ebenfalls dabei: "Gelbe Briefe" und "Von Scham und Geld"

In Ilker Çataks "Gelbe Briefe" verliert ein türkisches Künstlerpaar durch staatliche Repression seine berufliche Existenz. Die beiden sind Eltern einer Teenager-Tochter und müssen entscheiden, ob es besser ist, zu den eigenen Überzeugungen zu stehen oder klein beizugeben und zu schweigen.

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Noch zwei Hürden für Oscar-Nominierung

Die drei Filme sind noch nicht für einen Oscar nominiert. Zunächst müssen sie auf die Shortlist für den "Besten internationalen Film" kommen, die eine Jury aus Academy-Mitgliedern erstellt. Diese Shortlist mit 15 Filmen wird am 15. Dezember veröffentlicht. Aus der Shortlist werden dann die fünf Filme ausgewählt, die für einen Oscar nominiert werden. Diese werden am 21. Januar bekanntgegeben. Die 99. Oscar-Verleihung findet dann am 14. März 2027 in Los Angeles statt.

Deutschland hat den Oscar für den "Besten internationalen Film" bislang viermal gewonnen, zuletzt im Jahr 2023 mit dem Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" von Edward Berger. Davor wurden ausgezeichnet: "Das Leben der anderen" (2007, Regie: Florian Henckel von Donnersmarck), "Nirgendwo in Afrika" (2003, Regie: Caroline Link) und "Die Blechtrommel" (1980, Regie: Volker Schlöndorff).

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Quelle: dpa, AFP, AP
Über den Film "Everytime" berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 05.08.2026 ab 05:30 Uhr.
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