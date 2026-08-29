  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Norwegens König Haakon dankt Vater: "Begegnete allen mit Respekt"

Erste Rede als norwegischer König:Haakon dankt Vater Harald: "Begegnete allen mit Respekt"

|

Haakon VIII. hat seine erste Rede als neuer norwegischer König gehalten. Darin würdigte er seinen am Freitag verstorbenen Vater Harald.

A small photograph of King Harald V of Norway is seen among flowers at a makeshift memorial at the Royal Palace square in Oslo on August 28, 2026. Thousands of people gathered outside Norway's royal palace to pay their respects to King Harald, who died on August 28 aged 89 after a reign of three and a half decades.

Norwegens König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren in Oslo gestorben. Mehr als drei Jahrzehnte prägte er das Königshaus und war zuletzt Europas ältester Monarch.

28.08.2026 | 1:38 min

In seiner ersten Rede als neuer norwegischer König hat Haakon VIII. mit berührenden Worten an seinen gestorbenen Vater König Harald V. erinnert. "Danke, dass du so ein guter Papa für Märtha und mich warst", sagte König Haakon VIII. in einer Ansprache im norwegischen Fernsehen und Radio. Mit dem Tod Haralds am frühen Freitagmorgen war Haakon sofort zum neuen Monarchen des skandinavischen Landes geworden. Er hat eine Schwester, Prinzessin Märtha Louise.

"Du warst ein warmherziger und humorvoller Großvater. Ein liebevoller und fürsorglicher Ehemann", sagte Haakon weiter. Alle seien gerne mit Harald zusammen gewesen, er habe für Zusammenhalt gesorgt. "Du hast uns alle unterstützt und dich um uns gekümmert."

ZDF-Korrespondentin Winnie Heescher

In Norwegen trauern die Menschen um den verstorbenen König Harald V. ZDF-Korrespondentin Winnie Heescher berichtet, wie es nun im Königshaus weitergeht.

28.08.2026 | 1:28 min

Haakon über verstorbenen Vater: "Werde sein Lachen vermissen"

"Ich werde ihn vermissen", sagte der 53-Jährige über seinen Vater. "Ich werde sein Lachen vermissen. Seine warmherzige, heitere Art, Menschen und Situationen zu begegnen. Mein Vater hat es immer geschafft, die Menschen um sich herum dazu zu bekommen, sich zu entspannen." Für Kinder und Jugendliche habe er einen besonderen Platz im Herzen gehabt - und er sei ein guter Zuhörer gewesen.

Er begegnete allen mit Respekt und Großzügigkeit - und hat nie einen Unterschied zwischen den Menschen gemacht.

Haakon VIII., norwegischer König

Für seinen Vater sei es eine große Stütze gewesen, Königin Sonja als Lebenspartnerin an seiner Seite zu haben. "Heute vor 58 Jahren haben die beiden geheiratet", sagte Haakon. Dann bricht ihm kurz die Stimme weg, als er an seine Mutter gerichtet sagt: "Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag, liebe Mama."

ZDF-Königsexpertin Julia Melchior im Interview des Mittagsmagazins.

Norwegen trauert um König Harald V. "Hinter ihm hat sich ganz Norwegen vereint. Er war nicht nur der geliebte Landesvater, sondern auch ein sehr geachtetes Staatsoberhaupt", so ZDF-Königsexpertin Julia Melchior.

28.08.2026 | 2:32 min

Mette-Marit ist neue Königin

Nach dem Tod seines Vaters warte nun eine große Aufgabe auf ihn, sagte Haakon: "Er hat uns in der Familie immer daran erinnert, dass jeder die Dinge auf seine Art machen muss." Harald sei auf seinen Vater König Olav gefolgt. "Jetzt bin ich dran." Gemeinsam mit seiner Frau, Königin Mette-Marit, wolle er präsent sein, zuhören und immer versuchen, die Lebenssituation unterschiedlicher Menschen zu verstehen.

Wir glauben an ein Norwegen, in dem es Platz für alle gibt.

Haakon VIII., norwegischer König

Auf dem Bild ist König Harald zu sehen. Er trägt einen schwarzen Zylinder und einen dunkelblauen Mantel mit einer rot-weiß-blauen Schleife.

König Harald V. von Norwegen ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Er galt als warmherziger Monarch ohne Allüren und war beliebt bei seinen Landleuten.

28.08.2026 | 15:17 min

Harald V. bestieg 1991 den Thron

Der neue Monarch bedankte sich nicht nur bei seiner Familie, sondern auch für die große Anteilnahme beim norwegischen Volk und schließlich bei seinem Vater: "Wir danken König Harald für alles, was er war, und alles, was er getan hat - für Norwegen - für alle in unserem Land."

Nachdem Harald V. 1991 den norwegischen Thron bestiegen hatte, hielt er ebenfalls eine Gedenkrede für seinen Vater König Olav. 35 Jahre war er anschließend König von Norwegen - und beim Volk enorm beliebt. Auch Haakon gilt als sympathisch und volksnah. Am kommenden Dienstag legt der neue Monarch den vorgeschriebenen Eid auf die Verfassung im norwegischen Parlament ab. Die norwegische Bevölkerung kann dabei live im Fernsehen zusehen.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen, darunter das heute journal am 28.08.2026 ab 22 Uhr.

Mehr zum norwegischen Königshaus

  1. Archiv: Norwegens König Harald V. (M), flankiert von Königin Sonja (l) und Kronprinz Haakon, hält die Regierungseröffnungsrede anlässlich der offiziellen Eröffnung des norwegischen Parlaments, des Stortinget in der norwegischen Hauptstadt.

    Haakon ist nun König:Was der Tod von König Harald V. für Norwegen bedeutet

    mit Video15:17
  2. Prinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon von Norwegen bei offiziellem Auftritt

    Norwegisches Königshaus:Silberhochzeit von Mette-Marit und Haakon: Bereit für mehr

    Sigrid Harms, Oslo
    mit Video3:12
  3. Marius Borg Høiby

    Im Hausarrest mit Fußfessel:Marius Borg Høibys Untersuchungshaft wird verlängert

    mit Video0:37
  4. Im Februar 2026 startet der Prozess am Osloer Amtsgericht gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit.

    Urteil gegen Marius Borg Høiby:"Eine ernste Sache für das Königshaus und die Monarchie"

    von Sigrid Harms, Jens Lindner
    mit Video1:40