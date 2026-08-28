Haakon ist nun König:Was der Tod von König Harald V. für Norwegen bedeutet
Nach dem Tod von König Harald V. heißt der neue König Norwegens Haakon VIII. ZDF-Königshausexpertin Julia Melchior erklärt, was auf ihn zukommt.
Mit dem Tod von Harald V. ist automatisch Haakon König, denn in Norwegen ist keine Krönungszeremonie vorgesehen. Aus Kronprinz Haakon wird König Haakon VIII. Er wird die konstitutionelle Monarchie führen. Der neue König tritt dabei in große Fußstapfen, meint ZDF-Königshausexpertin Julia Melchior.
...ist Adelssexpertin des ZDF, Autorin, Dokumentarfilmerin und Regisseurin. Kenntnisreich berichtet sie in ihren Dokumentationen über die europäischen Königshäuser.
König Harald V.: Stabilitätsanker norwegischer Monarchie
König Harald V. galt als Stabilitätsanker der Monarchie, gerade in einem Jahr, in dem Skandale und Probleme auf das Königshaus einprasselten:
- Die schwere Lungenkrankheit von König Haakons Frau, jetzt Königin Mette-Marit,
- ihre Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein
- und die Verurteilung ihres Sohnes Marius Borg Høiby, unter anderem wegen sexueller Gewalt gegen Frauen.
"König Harald stirbt zu einem ungünstigen Moment", so Julia Melchior. Die ZDF-Königshausexpertin sieht jedoch eine Familienkrise und keine konstitutionelle Krise. Denn die Probleme haben ihren Ursprung nicht in Norwegens Monarchie selbst.
König Harald V. war in Norwegen sehr beliebt
König Harald V. hatte immer die große Sympathie der Norwegerinnen und Norweger. Auch das Parlament hat sich unlängst noch klar zur Monarchie bekannt. "Alles für Norwegen" lautet das Königsmotto seit Generationen. König Harald hat es gelebt.
König Haakon VIII. tritt nun also ein schweres Erbe an. Und: "Haakon steht weitgehend alleine da", erklärt Melchior. Seine Mutter, Königin Sonja, ist 89 Jahre alt und hat immer wieder gesundheitliche Probleme.
Mette-Marit ist noch immer geschwächt
Haakons Frau wiederum gilt nach ihrer Lungentransplantation im Juni immer noch als geschwächt. Vermutlich wird sie nicht mehr mit voller Kraft an der Seite von Haakon stehen können.
Und gleichzeitig könne niemand sagen, wie hinderlich Haakons Sorgen um Mette-Marit bei der Wahrnehmung seiner königlichen Pflichten sein werden, beschreibt Melchior das Problem.
Haakon VIII. kennt das royale Geschäft
Immerhin hat Haakon in den vergangenen 20 Jahren immer wieder für seinen erkrankten Vater die Amtsgeschäfte übernommen. Und für Haakon spricht ebenfalls sein Wesen. Melchior hat König Haakon in der Vergangenheit öfter persönlich erlebt. Sie beschreibt ihn als "sehr belastbar und loyal zu seiner Rolle".
Dafür überzeugt er auf die "kurze Distanz, im direkten Kontakt", findet Melchior. Wenn man ihn als Journalistin auf königlichen Terminen begleite, wirke er "sehr authentisch" und mache nicht den Eindruck, "das alles nur der medialen Aufmerksamkeit wegen zu tun. Er ist dann sofort bei den Menschen, die er besucht, oder dem Anlass, aus dem er dort ist", beschreibt Melchior ihre Erfahrungen.
Haakon gilt als klug und analytisch
Ein König, der sich nicht den Medien anbiedert, sondern sich für die Sache interessiert. Auch deswegen dürfte Haakon bei den Norwegerinnen und Norwegern prinzipiell beliebt sein.
Zudem gilt Haakon als sehr klug und analytisch - eigentlich sind das alles keine schlechten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Regentschaft. Trotzdem steht die Frage im Raum, ob König Haakon die Regentschaft wirklich ganz allein wird tragen können.
Wie wird Mette-Marits Rolle aussehen?
Mette-Marit sei zu Beginn ihrer neuen Situation überfordert gewesen, habe zwar mit der Zeit ihre Rolle gefunden, erklärt Melchior:
Dennoch habe Melchior Haakon und Mette-Marit als Paar bei gemeinsamen Auftritten immer als "sehr liebevoll miteinander" erlebt.
Kronprinzessin Ingrid Alexandra könnte helfen
Eine Stütze dürfte für Haakon Tochter Ingrid Alexandra sein. Die Kronprinzessin war im Frühjahr von Australien zurück nach Norwegen gekommen, um ihre Familie zu unterstützen.
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