Nach dem Tod von König Harald V. heißt der neue König Norwegens Haakon VIII. ZDF-Königshausexpertin Julia Melchior erklärt, was auf ihn zukommt.

Was der Tod von König Harald V. für Norwegen bedeutet

Norwegen trauert um seinen König. Harald V. ist im Alter von 89 Jahren im Rikshospital in Oslo gestorben, wo er seit Mitte August wegen einer hämolytischen Anämie in Behandlung war. 28.08.2026 | 0:42 min

Mit dem Tod von Harald V. ist automatisch Haakon König, denn in Norwegen ist keine Krönungszeremonie vorgesehen. Aus Kronprinz Haakon wird König Haakon VIII. Er wird die konstitutionelle Monarchie führen. Der neue König tritt dabei in große Fußstapfen, meint ZDF-Königshausexpertin Julia Melchior.

Harald V. war ein geliebter Landesvater und ein geschätztes Staatsoberhaupt. „ Julia Melchior, ZDF-Königshausexpertin

Julia Melchior... Quelle: ZDF/Jana Kay ...ist Adelssexpertin des ZDF, Autorin, Dokumentarfilmerin und Regisseurin. Kenntnisreich berichtet sie in ihren Dokumentationen über die europäischen Königshäuser.

König Harald V.: Stabilitätsanker norwegischer Monarchie

König Harald V. galt als Stabilitätsanker der Monarchie, gerade in einem Jahr, in dem Skandale und Probleme auf das Königshaus einprasselten:

Die schwere Lungenkrankheit von König Haakons Frau, jetzt Königin Mette-Marit,

ihre Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein

und die Verurteilung ihres Sohnes Marius Borg Høiby, unter anderem wegen sexueller Gewalt gegen Frauen.

"König Harald stirbt zu einem ungünstigen Moment", so Julia Melchior. Die ZDF-Königshausexpertin sieht jedoch eine Familienkrise und keine konstitutionelle Krise. Denn die Probleme haben ihren Ursprung nicht in Norwegens Monarchie selbst.

König Harald V. war in Norwegen sehr beliebt

König Harald V. hatte immer die große Sympathie der Norwegerinnen und Norweger. Auch das Parlament hat sich unlängst noch klar zur Monarchie bekannt. "Alles für Norwegen" lautet das Königsmotto seit Generationen. König Harald hat es gelebt.

Norwegens neuer König Haakon mit seiner Mutter Sonja und seinem Vater Harald von Norwegen, aufgenommen beim Weltcup beim Holmenkollen Skifestival 2025. Quelle: dpa

König Haakon VIII. tritt nun also ein schweres Erbe an. Und: "Haakon steht weitgehend alleine da", erklärt Melchior. Seine Mutter, Königin Sonja, ist 89 Jahre alt und hat immer wieder gesundheitliche Probleme.

Sorge um Königin Sonja von Norwegen: Wegen erneutem Vorhofflimmern mussten die Termine der Monarchin abgesagt werden. 19.05.2026 | 0:38 min

Mette-Marit ist noch immer geschwächt

Haakons Frau wiederum gilt nach ihrer Lungentransplantation im Juni immer noch als geschwächt. Vermutlich wird sie nicht mehr mit voller Kraft an der Seite von Haakon stehen können.

Es gibt große Sorge, ob Mette-Marit ihre Rolle als Königin wird ausfüllen können. „ Julia Melchior, ZDF-Königshausexpertin

Und gleichzeitig könne niemand sagen, wie hinderlich Haakons Sorgen um Mette-Marit bei der Wahrnehmung seiner königlichen Pflichten sein werden, beschreibt Melchior das Problem.

Haakon VIII. kennt das royale Geschäft

Immerhin hat Haakon in den vergangenen 20 Jahren immer wieder für seinen erkrankten Vater die Amtsgeschäfte übernommen. Und für Haakon spricht ebenfalls sein Wesen. Melchior hat König Haakon in der Vergangenheit öfter persönlich erlebt. Sie beschreibt ihn als "sehr belastbar und loyal zu seiner Rolle".

Nicht ganz so souverän ist Haakon auf dem diplomatischen Parkett, das kommt mit den Jahren. „ Julia Melchior, ZDF-Königshausexpertin

Dafür überzeugt er auf die "kurze Distanz, im direkten Kontakt", findet Melchior. Wenn man ihn als Journalistin auf königlichen Terminen begleite, wirke er "sehr authentisch" und mache nicht den Eindruck, "das alles nur der medialen Aufmerksamkeit wegen zu tun. Er ist dann sofort bei den Menschen, die er besucht, oder dem Anlass, aus dem er dort ist", beschreibt Melchior ihre Erfahrungen.

Haakon gilt als klug und analytisch

Ein König, der sich nicht den Medien anbiedert, sondern sich für die Sache interessiert. Auch deswegen dürfte Haakon bei den Norwegerinnen und Norwegern prinzipiell beliebt sein.

Zudem gilt Haakon als sehr klug und analytisch - eigentlich sind das alles keine schlechten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Regentschaft. Trotzdem steht die Frage im Raum, ob König Haakon die Regentschaft wirklich ganz allein wird tragen können.

Der norwegische Kronprinz Haakon hat sich zum Gesundheitszustand seiner Frau Mette-Marit geäußert. Dieser habe sich verschlechtert. Die Kronprinzessin leidet an einer Lungenfibrose. 27.05.2026 | 0:49 min

Wie wird Mette-Marits Rolle aussehen?

Mette-Marit sei zu Beginn ihrer neuen Situation überfordert gewesen, habe zwar mit der Zeit ihre Rolle gefunden, erklärt Melchior:

Aber ich halte Mette-Marit für die Rolle als Königin nicht unbedingt prädestiniert. „ Julia Melchior, ZDF-Königshausexpertin

Dennoch habe Melchior Haakon und Mette-Marit als Paar bei gemeinsamen Auftritten immer als "sehr liebevoll miteinander" erlebt.

Kronprinzessin Ingrid Alexandra könnte helfen

Eine Stütze dürfte für Haakon Tochter Ingrid Alexandra sein. Die Kronprinzessin war im Frühjahr von Australien zurück nach Norwegen gekommen, um ihre Familie zu unterstützen.

Ich sehe die Notwendigkeit, dass Kronprinzessin Ingrid Alexandra neben ihrem Studium auch in die Verantwortung genommen werden muss. „ Julia Melchior, ZDF-Königshausexpertin

Die Prinzessin macht einen Austausch in Oslo, um näher bei ihrer erkrankten Mutter Mette-Marit zu sein. Im vergangenen Jahr hat sie ihr Studium der Sozialwissenschaften in Sydney begonnen. 11.08.2026 | 0:44 min

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