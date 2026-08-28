Nach Tod von Harald V.:Norwegens neuer König: Wer ist Haakon?
Nach dem Tod seines Vaters Harald ist Haakon der neue König von Norwegen. Wer ist der neue Monarch? Und wie stehen die Norweger zu ihm?
Norwegens neuer König Haakon genießt trotz der jüngsten Skandale rund um das Königshaus hohes Ansehen im Land. Knapp vier von fünf Befragten glaubten in einer Umfrage im März, dass der 53-Jährige ein "sehr guter" oder "ziemlich guter" König sein werde.
Skandale um Epstein und Marius Borg Høiby
Zu diesem Zeitpunkt waren sowohl das Ausmaß der Kontakte seiner Frau Mette-Marit zu dem 2019 gestorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein als auch Vergewaltigungsvorwürfe gegen Marius Borg Høiby, Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung, bekannt.
Die Verurteilung Høibys zu vier Jahren Haft in erster Instanz Mitte Juni überschattete auch den norwegischen Hof. Berufung ist eingelegt.
Haakon gilt in Norwegen als moderner Monarch
Die Norweger sehen die Institution Monarchie in Umfragen zwar etwas kritischer als früher, auf Haakon aber lassen sie nichts kommen: Er gilt als moderner, fitter und zukunftsorientierter Monarch.
Der neue König absolvierte nicht nur die norwegische Marineakademie. Er studierte unter anderem auch Politikwissenschaft an der University of California in Berkeley und Entwicklungswissenschaften an der London School of Economics.
Bereits seit dem Tod seines Großvaters Olav V. 1991 ist Haakon ein Kronprinz mit Verantwortung. Da König Harald im hohen Alter immer wieder mit schweren gesundheitlichen Problemen kämpfte, übernahm Haakon seit langem zeitweise die Amtsgeschäfte als Regent.
Heirat mit Mette-Marit trotz Widerständen
Bekannt ist auch sein Engagement für Gleichberechtigung, klimafreundliche Technologien und Armutsbekämpfung. 2001 heiratete Haakon gegen Widerstände die bis dahin bürgerliche Mette-Marit Tjessem Høiby. Damals war sie alleinerziehende Mutter mit einer Vergangenheit in der Osloer Partyszene.
2004 und 2005 kamen die gemeinsamen Kinder Erbprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus zur Welt. Die Patchwork-Familie wurde vielfach als Ausdruck einer moderneren Monarchie wahrgenommen.
Silberhochzeit im Sommer
Die Norweger haben gelernt: Haakon steht bei allen Schwierigkeiten fest an Mette-Marits Seite. Seit langem ist bekannt, dass ihre neue Königin an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose erkrankt ist. In diesem Sommer erhielt sie eine neue Lunge.
Eine Feier zur Silberhochzeit im Sommer wurde deshalb verschoben, und Haakon wollte während Mette-Marits Genesung eigentlich kürzertreten - als König wird er das nicht mehr können.
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