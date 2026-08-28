Nach Tod von Harald V.: Norwegens neuer König: Wer ist Haakon?

Nach dem Tod seines Vaters Harald ist Haakon der neue König von Norwegen. Wer ist der neue Monarch? Und wie stehen die Norweger zu ihm?

König Harald V. von Norwegen ist im Alter von 89 verstorben. Er galt als warmherziger Monarch ohne Allüren und war beliebt bei seinen Landleuten. 28.08.2026 | 15:17 min

Norwegens neuer König Haakon genießt trotz der jüngsten Skandale rund um das Königshaus hohes Ansehen im Land. Knapp vier von fünf Befragten glaubten in einer Umfrage im März, dass der 53-Jährige ein "sehr guter" oder "ziemlich guter" König sein werde.

Skandale um Epstein und Marius Borg Høiby

Zu diesem Zeitpunkt waren sowohl das Ausmaß der Kontakte seiner Frau Mette-Marit zu dem 2019 gestorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein als auch Vergewaltigungsvorwürfe gegen Marius Borg Høiby, Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung, bekannt.

Die Verurteilung Høibys zu vier Jahren Haft in erster Instanz Mitte Juni überschattete auch den norwegischen Hof. Berufung ist eingelegt.

Marius Borg Høiby muss weiterhin mit Fußfessel im Hausarrest bleiben. Schuldig gesprochen wurde er unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen sowie Gewalt gegen eine Ex-Freundin. 10.08.2026 | 0:37 min

Haakon gilt in Norwegen als moderner Monarch

Die Norweger sehen die Institution Monarchie in Umfragen zwar etwas kritischer als früher, auf Haakon aber lassen sie nichts kommen: Er gilt als moderner, fitter und zukunftsorientierter Monarch.

Norwegens neuer König Haakon. Quelle: AP

Der neue König absolvierte nicht nur die norwegische Marineakademie. Er studierte unter anderem auch Politikwissenschaft an der University of California in Berkeley und Entwicklungswissenschaften an der London School of Economics.

Bereits seit dem Tod seines Großvaters Olav V. 1991 ist Haakon ein Kronprinz mit Verantwortung. Da König Harald im hohen Alter immer wieder mit schweren gesundheitlichen Problemen kämpfte, übernahm Haakon seit langem zeitweise die Amtsgeschäfte als Regent.

Der norwegische König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Zuletzt hatte sich sein Gesundheitszustand sehr verschlechtert. Sein Sohn Haakon ist nun Norwegens König. 28.08.2026 | 15:17 min

Heirat mit Mette-Marit trotz Widerständen

Bekannt ist auch sein Engagement für Gleichberechtigung, klimafreundliche Technologien und Armutsbekämpfung. 2001 heiratete Haakon gegen Widerstände die bis dahin bürgerliche Mette-Marit Tjessem Høiby. Damals war sie alleinerziehende Mutter mit einer Vergangenheit in der Osloer Partyszene.

2004 und 2005 kamen die gemeinsamen Kinder Erbprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus zur Welt. Die Patchwork-Familie wurde vielfach als Ausdruck einer moderneren Monarchie wahrgenommen.

Nach Monaten der Sorge gibt es für Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit wieder einen Lichtblick. Sie feiern Silberhochzeit: Auf ein großes Fest verzichten die beiden jedoch. 25.08.2026 | 3:12 min

Silberhochzeit im Sommer

Die Norweger haben gelernt: Haakon steht bei allen Schwierigkeiten fest an Mette-Marits Seite. Seit langem ist bekannt, dass ihre neue Königin an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose erkrankt ist. In diesem Sommer erhielt sie eine neue Lunge.

Eine Feier zur Silberhochzeit im Sommer wurde deshalb verschoben, und Haakon wollte während Mette-Marits Genesung eigentlich kürzertreten - als König wird er das nicht mehr können.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa