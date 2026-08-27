Norwegen: König Harald V. in "extrem ernstem" Zustand

Norwegen in Sorge:König Harald V. in "extrem ernstem" Zustand
Norwegens König Harald befindet sich - laut Palast - in "extrem ernstem" Gesundheitszustand. Die Familie ist ins Hospital geeilt, in dem er seit letzter Woche behandelt wird.
Die norwegische Königsfamilie hat sich am Krankenbett des schwer angeschlagenen Königs Harald V. (89) versammelt. Der Gesundheitszustand des Monarchen hatte sich zuvor wieder verschlechtert. Sein Zustand sei "sehr ernst", hieß es am Morgen in einer Pressemitteilung.
Kronprinzenpaar sagt alle Termine ab
Am Vormittag kam auch Marius Borg Høiby am Osloer Reichskrankenhaus an, wie norwegische Medien übereinstimmend berichteten. Kronprinz Haakon und Königin Sonja sagten ihr komplettes Programm am Donnerstag ab. Høiby ist der Sohn von Haakons Frau, Kronprinzessin Mette-Marit. Er stammt aus einer früheren Beziehung.
Zum Krankenhaus eilten zudem die gemeinsamen Kinder von Haakon und Mette-Marit, Erbprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus, sowie die Schwester des Königs, Prinzessin Astrid.
Harald war bereits in der vergangenen Woche ins Krankenhaus gekommen. Wegen der Bluterkrankung hämolytische Anämie - einer Form der Blutarmut - war er mit Kortison behandelt worden, was zu einer Flüssigkeitsansammlung im Körper geführt hatte. Anschließend zog er sich zusätzlich eine bakterielle Infektion des Blutkreislaufs zu. Zuletzt hatte es geheißen, er habe auf die Antibiotika angesprochen.
Harald V. ist seit 1991 König von Norwegen und ist der älteste lebende Monarch Europas. Das norwegische Staatsoberhaupt hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Eine Abdankung lehnte er jedoch stets ab und verwies darauf, dass er vor dem Parlament einen Eid auf Lebenszeit geschworen habe.
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