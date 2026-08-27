Norwegen: König Harald V. in "extrem ernstem" Zustand

Norwegens König Harald befindet sich - laut Palast - in "extrem ernstem" Gesundheitszustand. Die Familie ist ins Hospital geeilt, in dem er seit letzter Woche behandelt wird.

Das norwegische Königshaus hat bekannt gegeben, dass sich der Zustand von König Harald erneut verschlechtert habe. Königin Sonja und das Kronprinzenpaar haben ihre Termine abgesagt. 27.08.2026 | 0:43 min

Die norwegische Königsfamilie hat sich am Krankenbett des schwer angeschlagenen Königs Harald V. (89) versammelt. Der Gesundheitszustand des Monarchen hatte sich zuvor wieder verschlechtert. Sein Zustand sei "sehr ernst", hieß es am Morgen in einer Pressemitteilung.

Der Gesundheitszustand von Norwegens König Harald ist schon seit einiger Zeit sehr schlecht. Der 89-jährige Monarch wird im Osloer Universitätskrankenhaus wegen einer bakteriellen Infektion behandelt. 24.08.2026 | 0:42 min

Kronprinzenpaar sagt alle Termine ab

Am Vormittag kam auch Marius Borg Høiby am Osloer Reichskrankenhaus an, wie norwegische Medien übereinstimmend berichteten. Kronprinz Haakon und Königin Sonja sagten ihr komplettes Programm am Donnerstag ab. Høiby ist der Sohn von Haakons Frau, Kronprinzessin Mette-Marit. Er stammt aus einer früheren Beziehung.

Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon von Norwegen. Quelle: afp

Zum Krankenhaus eilten zudem die gemeinsamen Kinder von Haakon und Mette-Marit, Erbprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus, sowie die Schwester des Königs, Prinzessin Astrid.

Harald war bereits in der vergangenen Woche ins Krankenhaus gekommen. Wegen der Bluterkrankung hämolytische Anämie - einer Form der Blutarmut - war er mit Kortison behandelt worden, was zu einer Flüssigkeitsansammlung im Körper geführt hatte. Anschließend zog er sich zusätzlich eine bakterielle Infektion des Blutkreislaufs zu. Zuletzt hatte es geheißen, er habe auf die Antibiotika angesprochen.

Sorge um Königin Sonja von Norwegen: Wegen erneutem Vorhofflimmern mussten die Termine der 88-jährigen Monarchin abgesagt werden. Der 88-Jährigen war 2025 ein Herzschrittmacher eingesetzt worden. 19.05.2026 | 0:38 min

Harald V. ist seit 1991 König von Norwegen und ist der älteste lebende Monarch Europas. Das norwegische Staatsoberhaupt hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Eine Abdankung lehnte er jedoch stets ab und verwies darauf, dass er vor dem Parlament einen Eid auf Lebenszeit geschworen habe.

Jung, royal, reich, berühmt. Sie genießen Reichtum, Glamour und Privilegien. Zwischen Palast, Jetset, Yachten und Partys suchen sie ihre Rolle. Doch Fluch und Segen liegen nahe beieinander. 25.08.2026 | 44:00 min

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