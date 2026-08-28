Harald V. ist tot: Norwegens König stirbt nach schwerer Krankheit

Der norwegische König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Zuletzt hatte sich sein Gesundheitszustand sehr verschlechtert. Sein Sohn Haakon ist nun Norwegens König.

Nach dem Tod von König Harald V. wehen die Flaggen in Norwegen auf Halbmast. Der Gesundheitszustand des 89-Jährigen hatte sich in den letzten Tagen verschlechtert. 28.08.2026 | 1:52 min

Trauer in Norwegen: König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren im Reichskrankenhaus von Oslo gestorben. Er sei am Freitag um 6.35 Uhr friedlich eingeschlafen, teilte das norwegische Königshaus mit. Er war der älteste regierende Monarch Europas. Nach seinem Tod erbt sein 53 Jahre alter Sohn Haakon den Thron.

König schon länger gesundheitlich angeschlagen

In den vergangenen Jahren hatte Harald V. immer wieder mit Krankheiten zu kämpfen. In der vergangenen Woche kam er wegen einer Form der Blutarmut in Oslo ins Krankenhaus. Bei einer Kortisonbehandlung kam es zu Komplikationen, zusätzlich zog er sich eine bakterielle Infektion zu.

Nachdem sich sein Zustand verschlechtert hatte, war die engste Familie zum Reichskrankenhaus in der Hauptstadt geeilt - darunter Haralds Frau, Königin Sonja, Kronprinz Haakon und dessen Frau, Kronprinzessin Mette-Marit, mit ihren Kindern.

Harald V. war beliebt bei Norwegern

Seine Landsleute schätzten König Harald V. für seine zurückhaltende Art - und dafür, dass er klare Kante zeigen konnte, wenn es darauf ankam. Seine Reden waren oft geprägt von Mitmenschlichkeit und Taktgefühl. So tröstete er die Norweger nach den Terroranschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya 2011. Nach der Flüchtlingskrise positionierte er sich mit einem Plädoyer für Vielfalt und Toleranz als besonnener Mahner. Beliebt war der Monarch auch wegen seines trockenen Humors. Er galt als begeisterter Segler und Wintersportler.

Harald V. galt als warmherziger Monarch ohne Allüren: Der Lebensweg des Königs von Norwegen. 28.08.2026 | 15:17 min

Den Thron hatte Harald 1991 nach dem Tod seines Vaters Olav V. bestiegen. Seine große Liebe Sonja heiratete er schon 1968 - obwohl sein Vater lange mit der Beziehung seines Sohnes zu einer Bürgerlichen gehadert hatte. Bei seinen eigenen Kindern war Harald toleranter: Auch sein Sohn Kronprinz Haakon heiratete mit Mette-Marit eine ganz normale Norwegerin. Seine Tochter Märtha Louise ist inzwischen in zweiter Ehe mit dem selbst ernannten Schamanen Durek Verrett verheiratet.

Skandale erschüttern Vertrauen in Kronprinzenfamilie

Die Thronfolge ist in Norwegen klar geregelt. Sobald ein Staatsoberhaupt stirbt, übernimmt sein Nachfolger - also Kronprinz Haakon - im selben Augenblick den Thron. Hier gilt der Ausdruck: "Kongen er død - Leve Kongen". Übersetzt bedeutet das: "Der König ist tot - Es lebe der König."

Neue Enthüllungen belasten das Königshaus: Akten zeigen engen E-Mail-Kontakt von Kronprinzessin Mette-Marit zu Jeffrey Epstein. Gleichzeitig begann in Oslo der Prozess gegen ihren Sohn. 03.02.2026 | 1:33 min

Als wichtigster Termin gilt nach Angaben des Königshauses der verpflichtende Eid des neuen Königs auf die Verfassung, der von einer feierlichen Zeremonie begleitet wird. Schließlich werden der König und die Königin - Kronprinzessin Mette-Marit - einer Tradition zufolge gesegnet.

Ohne Harald V. ist unsicher, wohin die norwegische Monarchie steuert. Denn während der König in seinem Land enormen Rückhalt genoss, haben Skandale das Vertrauen in die Kronprinzenfamilie zuletzt stark erschüttert.

In einem emotionalen Interview beteuert Mette-Marit, dass Epstein sie manipuliert habe und sie nicht gewusst habe, dass er ein Sexualstraftäter sei. E-Mail-Austausche sorgten für Aufsehen. 20.03.2026 | 4:27 min

Quelle: dpa