Harald V. ist tot: Norwegens König stirbt nach schwerer Krankheit

Ältester regierender Monarch Europas :Norwegens König Harald V. ist tot
Der norwegische König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Zuletzt hatte sich sein Gesundheitszustand sehr verschlechtert. Sein Sohn Haakon ist nun Norwegens König.
Trauer in Norwegen: König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren im Reichskrankenhaus von Oslo gestorben. Er sei am Freitag um 6.35 Uhr friedlich eingeschlafen, teilte das norwegische Königshaus mit. Er war der älteste regierende Monarch Europas. Nach seinem Tod erbt sein 53 Jahre alter Sohn Haakon den Thron.
König schon länger gesundheitlich angeschlagen
In den vergangenen Jahren hatte Harald V. immer wieder mit Krankheiten zu kämpfen. In der vergangenen Woche kam er wegen einer Form der Blutarmut in Oslo ins Krankenhaus. Bei einer Kortisonbehandlung kam es zu Komplikationen, zusätzlich zog er sich eine bakterielle Infektion zu.
Nachdem sich sein Zustand verschlechtert hatte, war die engste Familie zum Reichskrankenhaus in der Hauptstadt geeilt - darunter Haralds Frau, Königin Sonja, Kronprinz Haakon und dessen Frau, Kronprinzessin Mette-Marit, mit ihren Kindern.
Harald V. war beliebt bei Norwegern
Seine Landsleute schätzten König Harald V. für seine zurückhaltende Art - und dafür, dass er klare Kante zeigen konnte, wenn es darauf ankam. Seine Reden waren oft geprägt von Mitmenschlichkeit und Taktgefühl. So tröstete er die Norweger nach den Terroranschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya 2011. Nach der Flüchtlingskrise positionierte er sich mit einem Plädoyer für Vielfalt und Toleranz als besonnener Mahner. Beliebt war der Monarch auch wegen seines trockenen Humors. Er galt als begeisterter Segler und Wintersportler.
Den Thron hatte Harald 1991 nach dem Tod seines Vaters Olav V. bestiegen. Seine große Liebe Sonja heiratete er schon 1968 - obwohl sein Vater lange mit der Beziehung seines Sohnes zu einer Bürgerlichen gehadert hatte. Bei seinen eigenen Kindern war Harald toleranter: Auch sein Sohn Kronprinz Haakon heiratete mit Mette-Marit eine ganz normale Norwegerin. Seine Tochter Märtha Louise ist inzwischen in zweiter Ehe mit dem selbst ernannten Schamanen Durek Verrett verheiratet.
Skandale erschüttern Vertrauen in Kronprinzenfamilie
Die Thronfolge ist in Norwegen klar geregelt. Sobald ein Staatsoberhaupt stirbt, übernimmt sein Nachfolger - also Kronprinz Haakon - im selben Augenblick den Thron. Hier gilt der Ausdruck: "Kongen er død - Leve Kongen". Übersetzt bedeutet das: "Der König ist tot - Es lebe der König."
Als wichtigster Termin gilt nach Angaben des Königshauses der verpflichtende Eid des neuen Königs auf die Verfassung, der von einer feierlichen Zeremonie begleitet wird. Schließlich werden der König und die Königin - Kronprinzessin Mette-Marit - einer Tradition zufolge gesegnet.
Ohne Harald V. ist unsicher, wohin die norwegische Monarchie steuert. Denn während der König in seinem Land enormen Rückhalt genoss, haben Skandale das Vertrauen in die Kronprinzenfamilie zuletzt stark erschüttert.
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