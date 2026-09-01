Der letzte lebende "Bee Gee" wird 80:Barry Gibb: Zwischen Welt-Erfolgen und privaten Tragödien
Weit offenes Hemd, wallende Dauerwelle, die hohe Gesangsstimme: Dafür steht Barry Gibb. Er prägte mit den Bee Gees die Disco-Ära und schrieb Pop-Geschichte - heute wird er 80.
Heute feiert Barry Gibb, zu dessen bekanntesten Hits "Stayin' Alive" zählt, seinen 80. Geburtstag. Mit seiner unverwechselbaren hohen Stimme prägte der britische Sänger und Songwriter die größten Hits der Bee Gees, darunter Popklassiker wie "Night Fever", "Tragedy" oder "Too Much Heaven".
Eine britische Musikfamilie in Down Under
Gibb wird am 1. September 1946 in Douglas auf der Isle of Man zwischen Großbritannien und Irland geboren. Schon als Kind musiziert er mit seinen jüngeren Brüdern, den Zwillingen Robin und Maurice. In den 1950er Jahren treten sie regelmäßig als The Rattlesnakes auf. Der vierte Bruder, Andy, ist noch zu jung. Nach ein paar Jahren in Manchester siedelt die Familie nach Australien über.
In Down Under werden aus den Rattlesnakes die Bee Gees, die mit ihrem genialen Harmoniegesang für Furore sorgen. Um die Karriere der Söhne zu fördern, zieht die Familie 1967 zurück nach Großbritannien, wo die Musikszene um die Beatles und die Rolling Stones gerade boomt.
Brüder werden zu Kollegen
Doch der Ruhm bringt Probleme mit sich. Die Harmonie existiert bald nur noch im Gesang der Bee Gees. Mit wachsendem Erfolg verschlechtert sich das Verhältnis der Brüder. Sie hätten nicht mehr dasselbe Leben gelebt, erklärt Gibb.
Für kurze Zeit steigt Robin sogar aus der Gruppe aus. Barry und er kommunizieren zeitweise nur durch Maurice miteinander oder sprechen in der britischen Presse übereinander. In den 1970er Jahren kämpft das Trio mit Alkohol- und Drogenproblemen. Kommerziell geht es auch bergab.
Neue Höhen mit "Saturday Night Fever"
Mitte der 1970er Jahre erfinden sich die Bee Gees neu. Auf ihrem Album "Main Course", das in den USA aufgenommen wird, modernisieren sie ihren Sound - mit Funk, Soul und R&B. Die Hitsingles "Nights On Broadway" und "Jive Talkin'" markieren die Geburt von Barrys Falsettgesang, seiner prägenden hohen Gesangs-Stimme. Mit dem Soundtrack zum John-Travolta-Kultfilm "Saturday Night Fever" landeten die Bee Gees ihren größten kommerziellen Erfolg.
Private Tragödien überschatten Erfolge
Gibb ist heute der letzte Überlebende der berühmten Brothers Gibb: Andy starb 1988, Maurice 2003 und Robin 2012.
Mit seiner zweiten Frau Linda ist Gibb seit 1970 verheiratet. Das Paar lebt überwiegend in Miami und gelegentlich in Großbritannien. Ob Gibb, der sich seit dem Ritterschlag 2018 Sir Barry nennen darf, noch einmal auf die Bühne zurückkehrt, ist fraglich. Sein bislang letztes Konzert gab er 2019.
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