Weit offenes Hemd, wallende Dauerwelle, die hohe Gesangsstimme: Dafür steht Barry Gibb. Er prägte mit den Bee Gees die Disco-Ära und schrieb Pop-Geschichte - heute wird er 80.

Mit seinen beiden Brüdern gründete Barry Gibb die "Bee Gees" und sang sich für immer in die Musikgeschichte. Nun feiert er als letztes lebendes Bandmitglied seinen 80. Geburtstag. 01.09.2026 | 1:04 min

Heute feiert Barry Gibb, zu dessen bekanntesten Hits "Stayin' Alive" zählt, seinen 80. Geburtstag. Mit seiner unverwechselbaren hohen Stimme prägte der britische Sänger und Songwriter die größten Hits der Bee Gees, darunter Popklassiker wie "Night Fever", "Tragedy" oder "Too Much Heaven".

Eine britische Musikfamilie in Down Under

Gibb wird am 1. September 1946 in Douglas auf der Isle of Man zwischen Großbritannien und Irland geboren. Schon als Kind musiziert er mit seinen jüngeren Brüdern, den Zwillingen Robin und Maurice. In den 1950er Jahren treten sie regelmäßig als The Rattlesnakes auf. Der vierte Bruder, Andy, ist noch zu jung. Nach ein paar Jahren in Manchester siedelt die Familie nach Australien über.

Eine Facebook-Seite hatte Barry Gibb im Juli 2026 fälschlicherweise für tot erklärt. Seine Familie erklärte: Der "Bee Gees"-Sänger ist wohl auf. Auf dem Bild ist er 2016 mit seiner Ehefrau Linda zu sehen. 27.05.2026 | 0:33 min

In Down Under werden aus den Rattlesnakes die Bee Gees, die mit ihrem genialen Harmoniegesang für Furore sorgen. Um die Karriere der Söhne zu fördern, zieht die Familie 1967 zurück nach Großbritannien, wo die Musikszene um die Beatles und die Rolling Stones gerade boomt.

Wir waren uns alle drei einig, dass wir um jeden Preis berühmt sein wollten. „ Barry Gibb im Dokumentarfilm "How Can You Mend A Broken Heart", 2020

Wenn "Dancing Queen" von ABBA erklingt, bleibt wohl kaum jemand still sitzen. Agnetha, Benny, Björn und Annifrid haben 1976 einen Discoklassiker erschaffen. Ein echter Evergreen. 14.08.2026 | 3:09 min

Brüder werden zu Kollegen

Doch der Ruhm bringt Probleme mit sich. Die Harmonie existiert bald nur noch im Gesang der Bee Gees. Mit wachsendem Erfolg verschlechtert sich das Verhältnis der Brüder. Sie hätten nicht mehr dasselbe Leben gelebt, erklärt Gibb.

Als wir berühmt wurden, habe ich aufgehört, Robin und sein Privatleben zu kennen, und genauso mit Maurice. „ Barry Gibb, 2020

Für kurze Zeit steigt Robin sogar aus der Gruppe aus. Barry und er kommunizieren zeitweise nur durch Maurice miteinander oder sprechen in der britischen Presse übereinander. In den 1970er Jahren kämpft das Trio mit Alkohol- und Drogenproblemen. Kommerziell geht es auch bergab.

Harry Styles erfreut mit einem neuen Album und einer bevorstehenden Welt-Tournee seine Fans gleich mehrfach. Die erste Single-Auskopplung "Aperture" lädt zum Tanzen ein. 23.01.2026 | 0:45 min

Neue Höhen mit "Saturday Night Fever"

Mitte der 1970er Jahre erfinden sich die Bee Gees neu. Auf ihrem Album "Main Course", das in den USA aufgenommen wird, modernisieren sie ihren Sound - mit Funk, Soul und R&B. Die Hitsingles "Nights On Broadway" und "Jive Talkin'" markieren die Geburt von Barrys Falsettgesang, seiner prägenden hohen Gesangs-Stimme. Mit dem Soundtrack zum John-Travolta-Kultfilm "Saturday Night Fever" landeten die Bee Gees ihren größten kommerziellen Erfolg.

Mit "Y.M.C.A." wurde er weltbekannt: Victor Willis ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Er prägte als Leadsänger der Village People die Disco-Ära der 70er. 01.07.2026 | 0:26 min

Private Tragödien überschatten Erfolge

Gibb ist heute der letzte Überlebende der berühmten Brothers Gibb: Andy starb 1988, Maurice 2003 und Robin 2012.

Ich hätte sie lieber alle hier und dafür keinen einzigen Hit. „ Barry Gibb, 2020

Mit seiner zweiten Frau Linda ist Gibb seit 1970 verheiratet. Das Paar lebt überwiegend in Miami und gelegentlich in Großbritannien. Ob Gibb, der sich seit dem Ritterschlag 2018 Sir Barry nennen darf, noch einmal auf die Bühne zurückkehrt, ist fraglich. Sein bislang letztes Konzert gab er 2019.

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