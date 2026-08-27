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Harry Potter am Broadway: Rupert Grint bald als Ron Weasley dabei

Auf der Broadway-Bühne:"Harry Potter"-Stück: Rupert Grint zurück als "Ron Weasley"

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Seit er elf Jahre alt ist, wird Schauspieler Rupert Grint mit "Ron Weasley" aus den "Harry Potter"-Filmen verbunden. Am Broadway in New York schlüpft er erneut in die Rolle.

Der Schauspieler Rupert Grint beim Photocall des Films "Yön Lapsi".

Rupert Grint kehrt auf der Bühne zurück in die Rolle des Ron Weasley. In "Harry Potter and the Cursed Child" wird er ab Februar 2027 am Broadway in New York zu sehen sein.

27.08.2026 | 0:47 min

Schon im kommenden Jahr wird Rupert Grint am Broadway erneut in seine frühere Rolle des Ron Weasley aus den "Harry Potter"-Filmen schlüpfen. Er wird in dem Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" im Lyric Theatre in New York auftreten.

Ron Weasley ist ein Teil von mir, seit ich elf Jahre alt bin, und ich kann es kaum erwarten, ihm in diesem Lebensabschnitt wieder zu begegnen.

Rupert Grint

HBO-Produktion «Harry Potter»

Der erste Teaser für die neue "Harry Potter"-Streaming-Serie ist veröffentlicht worden. Die erste Staffel analog zum Buch "Harry Potter und der Stein der Weisen" soll schon Ende des Jahres zu sehen sein.

26.03.2026 | 0:43 min

Grint 2027 in Harry-Potter-Inszenierung am Broadway

Grint, der von 2001 bis 2011 in allen acht "Harry Potter"-Filmen mitspielte, wird im Frühjahr 2027 in dem Stück zu sehen sein. Es sei etwas ganz Besonderes, jetzt wieder in Rons Schuhe zu schlüpfen, erzählt Grint - auch weil sie beide Väter seien.

Irgendwie ist es zugleich sehr vertraut und vollkommen neu.

Rupert Grint

Daniel Radcliffe möchte Theaterstück nicht ansehen

Es ist das zweite Mal, dass ein Mitglied der "Harry Potter"-Filmreihe in der Bühnenproduktion mitwirkt. In diesem Jahr nahm bereits Tom Felton seine Rolle als Draco Malfoy wieder auf. Daraufhin stiegen die Einnahmen am Broadway deutlich.

Deko-Artikel: Tom Felton

Harry-Potter-Star Tom Felton, bekannt als Draco Malfoy, war in diesem Jahr Glücksbringer für das chinesische Neujahr - dank seines Namens.

04.02.2026 | 0:35 min

Auch "Harry Potter" -Darsteller Daniel Radcliffe steht immer wieder auf der Bühne und hat für sein Theaterschauspiel bereits zwei Tony Awards gewonnen. Das Fortsetzungsstück der erfolgreichen Reihe werde er aber nicht ansehen, betonte er mehrfach.

Harry-Potter-Fortsetzung auf der Bühne

"Harry Potter und das verwunschene Kind" setzt 19 Jahre nach dem Ende des letzten Romans "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" an. Der erwachsene Harry Potter ist mit Ginny Weasley verheiratet, der Schwester seines besten Freundes Ron. Ron wiederum hat die kluge Hermine Granger geheiratet - in den Filmen gespielt von Emma Watson. Beide Paare haben Kinder und alle geraten erneut in Gefahr.

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Quelle: AP
Über dieses Thema berichtete "hallo deutschland" in dem Beitrag "Rupert Grint spielt wieder Ron Weasley" am 27.08.2026 um 13:30 Uhr.
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