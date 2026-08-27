Auf der Broadway-Bühne:"Harry Potter"-Stück: Rupert Grint zurück als "Ron Weasley"
Seit er elf Jahre alt ist, wird Schauspieler Rupert Grint mit "Ron Weasley" aus den "Harry Potter"-Filmen verbunden. Am Broadway in New York schlüpft er erneut in die Rolle.
Schon im kommenden Jahr wird Rupert Grint am Broadway erneut in seine frühere Rolle des Ron Weasley aus den "Harry Potter"-Filmen schlüpfen. Er wird in dem Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" im Lyric Theatre in New York auftreten.
Grint 2027 in Harry-Potter-Inszenierung am Broadway
Grint, der von 2001 bis 2011 in allen acht "Harry Potter"-Filmen mitspielte, wird im Frühjahr 2027 in dem Stück zu sehen sein. Es sei etwas ganz Besonderes, jetzt wieder in Rons Schuhe zu schlüpfen, erzählt Grint - auch weil sie beide Väter seien.
Daniel Radcliffe möchte Theaterstück nicht ansehen
Es ist das zweite Mal, dass ein Mitglied der "Harry Potter"-Filmreihe in der Bühnenproduktion mitwirkt. In diesem Jahr nahm bereits Tom Felton seine Rolle als Draco Malfoy wieder auf. Daraufhin stiegen die Einnahmen am Broadway deutlich.
Auch "Harry Potter" -Darsteller Daniel Radcliffe steht immer wieder auf der Bühne und hat für sein Theaterschauspiel bereits zwei Tony Awards gewonnen. Das Fortsetzungsstück der erfolgreichen Reihe werde er aber nicht ansehen, betonte er mehrfach.
Harry-Potter-Fortsetzung auf der Bühne
"Harry Potter und das verwunschene Kind" setzt 19 Jahre nach dem Ende des letzten Romans "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" an. Der erwachsene Harry Potter ist mit Ginny Weasley verheiratet, der Schwester seines besten Freundes Ron. Ron wiederum hat die kluge Hermine Granger geheiratet - in den Filmen gespielt von Emma Watson. Beide Paare haben Kinder und alle geraten erneut in Gefahr.
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