Kino-Sommer: Spider-Man knackt die Milliardenmarke im Eiltempo

Nur zehn Tage braucht "Spider-Man: Brand New Day", um weltweit 1,67 Milliarden Dollar einzuspielen. Auch "Die Odyssee" von Christopher Nolan feiert einen Rekord.

US-Schauspieler Tom Holland als Spiderman im neuen Film "Brand New Day". Quelle: Imago

Spider-Man bleibt an den nordamerikanischen Kinokassen auf Rekordkurs. Der neue Sony-Marvel-Film "Spider-Man: Brand New Day" spielte am zweiten Wochenende in den USA und Kanada schätzungsweise 144,5 Millionen US-Dollar (rund 125 Millionen Euro) ein. Insgesamt kommt er dort bislang auf 655,1 Millionen Dollar - schneller als jeder andere Film.

Die Top 10-Kinoflime nach Einspielergebnis Avatar – Aufbruch nach Pandora (2009) – 2.923,7 Mio. US-Dollar Avengers: Endgame (2019) – 2.799,4 Mio. US-Dollar Avatar: The Way of Water (2022) – 2.334,5 Mio. US-Dollar Ne Zha 2 (2025) – 2.270,7 Mio. US-Dollar Titanic (1997) – 2.264,8 Mio. US-Dollar Star Wars: Das Erwachen der Macht (2015) – 2.069,5 Mio. US-Dollar Avengers: Infinity War (2018) – 2.052,4 Mio. US-Dollar Spider-Man: No Way Home (2021) – 1.921,4 Mio. US-Dollar Zoomania 2 (2025) – 1.866,6 Mio. US-Dollar Alles steht Kopf 2 (2024) – 1.698,9 Mio. US-Dollar Die Inflations-Korrektur Sobald man die Inflation und veränderte Ticketpreise über die Jahrzehnte hinweg berücksichtigt, verschiebt sich das Bild massiv. Nach heutigen Maßstäben ist der Klassiker Vom Winde verweht (1939) mit einem angepassten Einspielergebnis von über 8,8 Milliarden US-Dollar der mit Abstand erfolgreichste Film aller Zeiten.





In nur sieben Tagen wurde er zum erfolgreichsten Film des Jahres und verdrängte "Toy Story 5" vom Spitzenplatz. Weltweit kommt er nach nur zehn Tagen bereits auf 1,67 Milliarden Dollar und ist damit auf dem Weg, zu einem der erfolgreichsten Blockbuster aller Zeiten zu werden.

Bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" überzeugte Zendaya im spinnenartigen Kleid. Zusammen mit ihrem Ehemann Tom Holland posierte sie auf dem roten Teppich. 28.07.2026 | 0:45 min

Auch "Die Odyssee" knackt die Umsatz-Milliarde

Auch Christopher Nolans "Die Odyssee" überschritt eine wichtige Marke. Das Epos aus der Antike spielte an seinem vierten Wochenende in Nordamerika 31,5 Millionen Dollar ein und kommt weltweit auf 1,1 Milliarden Dollar. "Die Odyssee" überholte damit "The Dark Knight Rises" und "The Dark Knight" und ist Nolans erfolgreichster Film überhaupt, gemessen an den nicht inflationsbereinigten Einnahmen.

„Die Odyssee“ wird wohl den Kinosommer dominieren. In Griechenland ist Homers Epos fester Teil des Lehrplans, und liefert schon jungen Schülern Debattierstoff und Inspiration. 16.07.2026 | 0:20 min

Der Film ist zudem der erfolgreichste Film in der Geschichte der Imax-Kinos in den USA. Dort spielte er bislang 147,3 Millionen Dollar ein. In China startet "Die Odyssee" am Freitag. Die beiden Blockbuster tragen zu einem starken Kinojahr bei. Die Ticketverkäufe liegen laut dem US-amerikanischen Medien- und Datenanalyseunternehmen Rentrak bislang 18,5 Prozent über dem Vorjahr. Bereits fünf Filme haben weltweit mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt - mehr als in jedem Jahr seit 2019.

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Quelle: AP