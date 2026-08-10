Kino-Sommer: Spider-Man knackt die Milliardenmarke im Eiltempo

Blockbuster-Sommer:Spider-Man knackt Milliardenmarke im Eiltempo
Nur zehn Tage braucht "Spider-Man: Brand New Day", um weltweit 1,67 Milliarden Dollar einzuspielen. Auch "Die Odyssee" von Christopher Nolan feiert einen Rekord.
Spider-Man bleibt an den nordamerikanischen Kinokassen auf Rekordkurs. Der neue Sony-Marvel-Film "Spider-Man: Brand New Day" spielte am zweiten Wochenende in den USA und Kanada schätzungsweise 144,5 Millionen US-Dollar (rund 125 Millionen Euro) ein. Insgesamt kommt er dort bislang auf 655,1 Millionen Dollar - schneller als jeder andere Film.
In nur sieben Tagen wurde er zum erfolgreichsten Film des Jahres und verdrängte "Toy Story 5" vom Spitzenplatz. Weltweit kommt er nach nur zehn Tagen bereits auf 1,67 Milliarden Dollar und ist damit auf dem Weg, zu einem der erfolgreichsten Blockbuster aller Zeiten zu werden.
Auch "Die Odyssee" knackt die Umsatz-Milliarde
Auch Christopher Nolans "Die Odyssee" überschritt eine wichtige Marke. Das Epos aus der Antike spielte an seinem vierten Wochenende in Nordamerika 31,5 Millionen Dollar ein und kommt weltweit auf 1,1 Milliarden Dollar. "Die Odyssee" überholte damit "The Dark Knight Rises" und "The Dark Knight" und ist Nolans erfolgreichster Film überhaupt, gemessen an den nicht inflationsbereinigten Einnahmen.
Der Film ist zudem der erfolgreichste Film in der Geschichte der Imax-Kinos in den USA. Dort spielte er bislang 147,3 Millionen Dollar ein. In China startet "Die Odyssee" am Freitag. Die beiden Blockbuster tragen zu einem starken Kinojahr bei. Die Ticketverkäufe liegen laut dem US-amerikanischen Medien- und Datenanalyseunternehmen Rentrak bislang 18,5 Prozent über dem Vorjahr. Bereits fünf Filme haben weltweit mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt - mehr als in jedem Jahr seit 2019.
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