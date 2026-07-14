Neuer "Odyssee"-Epos: So denken die Griechen über den Film

Von Homers "Odyssee" gibt es über 30 Film- und Serienadaptionen. Nun kommt mit Christopher Nolans Epos eine mit Spannung erwartete hinzu. Doch was halten die Griechen von dem Film?

In Homers Odyssee lebt die mythische Geschichte des antiken Griechenlands auf: Als Kampf gegen Ungeheuer, Riesen und Sirenen. Absurd? Welche realen Orte Forscher dahinter vermuten. 12.07.2026 | 43:51 min

In dieser Woche kommt "Die Odyssee" von Starregisseur Christopher Nolan in die Kinos. Ein Film, der mit Spannung erwartet wird und gleichzeitig mit einer Casting-Kontroverse verbunden ist. Doch was denken die Griechen über die Verfilmung?

In Griechenland ist die Geschichte Homers in allen Schulen Teil des Lehrstoffs - auch so wird das Epos seit knapp 3.000 Jahren lebendig gehalten. In der Klasse von Lehrer Filippos Mantzaris etwa diskutieren Siebtklässler über die Begegnungen von König Odysseus mit Monstern und über andere Abenteuer.

"Odyssee" ist Pflichtlektüre an griechischen Schulen

Die Schüler lernen, die Klugheit des Helden mit seiner Stärke zu vergleichen. Und sie stellen sich die Frage, ob Rache moralisch ist, ob der König wirklich als Vorbild taugt und ob seine Morde an den Verehrern seiner Frau gerechtfertigt sind.

Rollenspiele regen die Kinder dazu an, sich vorzustellen, was sie an Odysseus’ Stelle tun würden. Das Gedicht im Unterricht zu lesen habe ihm beigebracht, dass "alles möglich ist und wir niemals aufgeben sollten", sagt der zwölfjährige Kyriakos Agapiou.

Es ist ein fantastischer literarischer Text, mit dem sich Kinder identifizieren können. „ Filippos Mantzaris, Lehrer

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Kontroverse um Cast in Nolan-Verfilmung

Im Film von Christopher Nolan spielt Hollywoodstar Matt Damon König Odysseus, neben ihm sind weitere bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler wie Lupita Nyong'o, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya und Charlize Theron zu sehen. Als Erzähler dient Rapper Travis Scott. Der Film handelt von der zehnjährigen Rückkehr des Königs vom Krieg nach Hause.

In konservativen Kreisen in den USA erregt jedoch nicht nur der Film Aufmerksamkeit, sondern auch die Casting-Entscheidung von Regisseur Nolan. Tech-Milliardär Elon Musk behauptete, Nolan habe die "Odyssee" "entweiht", weil er der schwarzen Schauspielerin Nyong'o die Rolle als Helena von Troja gegeben habe. Den Film hatte Musk zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht gesehen.

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Nolan sagte in einem Interview der Zeitung "The Telegraph", dass Kritik für ihn dazu gehöre und fügte hinzu:

Diese Diskussionen, die stattfinden, bevor die Leute den Film gesehen haben - sie sind immer irrelevant, weil niemand, der sie führt, weiß, wie der Film tatsächlich ist. „ Christopher Nolan, Regisseur

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Kritik an Film auch in Griechenland

Protest gegen den Film gibt es in Griechenland aus anderen Gründen: Die kleine nationalistische Partei Niki etwa kritisierte den Beschluss der griechischen Regierung, Subventionen in Höhe von etwa sechs Millionen Euro zu zahlen, damit im Land gedreht wird. Die Partei erklärte unter Berufung auf Musk, die griechischen Steuerzahler finanzierten damit die Aufzwingung einer "Woke-Ideologie" auf die griechische Geschichte und kulturelle Identität.

Die griechische Kulturministerin Lina Mendoni wies die Kritik zurück: "Es ist nicht die Aufgabe des Staates, einem Künstler vorzuschreiben, wie er ein Werk oder einen Mythos künstlerisch interpretieren soll", sagte sie dem griechischen Popkulturmagazin "Lifo". "Können wir ernsthaft darüber diskutieren, ob der Staat Christopher Nolan zensieren sollte?"

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