In Homers Odyssee lebt die mythische Geschichte des antiken Griechenlands auf: als Kampf gegen Ungeheuer, Riesen und Sirenen. Absurd? Welche realen Orte Forscher dahinter vermuten.

Wieviel Wahrheit steckt in Homers weltberühmter Dichtung "Odyssee"? Archäologen und Historiker wollen es genau wissen. Sie gehen auf Spurensuche und erforschen antike Quellen und Artefakte. 04.07.2026 | 43:51 min

Der Mythos von Odysseus, der antike Held der Griechen, hat in diesem Sommer Kino-Premiere. Star-Regisseur Christopher Nolan ("Oppenheimer") widmet sich der großen Geschichte der zehnjährigen Heimkehr des Odysseus nach der Schlacht von Troja. In den Hauptrollen: die Oscar-prämierten Stars Matt Damon als Odysseus und Anne Hathaway als seine Frau Penelope.

Der antike Dichter Homer hat das Epos "Odyssee" im 8. Jahrhundert aufgeschrieben. Es ist eine Sammlung von uralten Geschichten, die auf eine lange mündliche Überlieferung zurückgeht.

Sie dienten in der Antike als günstiges Schreibmaterial: sogenannte Ostraka, beschriftete Tonscherben. In Ägypten haben Forschende nun mehr als 43.000 der Scherben entdeckt. 12.03.2026 | 0:57 min

Die Odyssee - spannend auch als Thema für die Wissenschaft

Der antike Stoff inspiriert bis heute nicht nur Filmemacher. Auch für die Wissenschaft ist dieser Stoff zeitlos spannend, wie die ZDFinfo-Dokumentation "Auf den Spuren von Odysseus" zeigt. Denn die Frage, wieviel Wahrheit sich hinter dem Mythos verbirgt, fesselt Forscherinnen und Forscher seit Generationen.

Dabei geht es nicht nur darum, ob es den Helden Odysseus tatsächlich gab - denn das ist bis heute nicht beweisbar. Aber die homerischen Erzählungen berichten von Ereignissen und Orten, die Jahrhunderte zurückliegende reale Geschehnisse zumindest reflektieren. "Wir erforschen die Grenzen zwischen Mythos und Geschichte", umreißt der Archäologe Christofilis Maggidis die Aufgabe der Wissenschaft.

Welche Bedeutung hat die Kultur von Mykene in Homers Epos "Odyssee"? Forschende sind überzeugt, dass die antike Dichtung auf realen Orten und historischen Ereignissen basiert. 04.07.2026 | 44:11 min

Irrfahrt von Odysseus beginnt nach Ende des Trojanischen Kriegs

1200 v. Chr endete der Trojanische Krieg. Odysseus, König der Insel Ithaka im Ionischen Meer, gewann ihn nach der Erzählung Homers mit einer List - dem trojanischen Pferd. Doch der Kriegsheld hatte den Zorn des Meeresgottes Poseidon auf sich gezogen, weil er dessen Sohn, dem einäugigen Zyklopen Polyphem, das Auge ausstach. Odysseus irrte deshalb nach zehn Jahren Krieg noch einmal eine Dekade lang über das Mittelmeer, bevor er seine Heimat Ithaka wieder erreichte. Eine Odyssee.

Kleopatra - eine eiskalte Verführerin? Hat das Trojanische Pferd wirklich existiert? Viele Mythen der Antike werfen Fragen auf, die es zu klären gilt. 09.03.2022 | 44:49 min

Trunken auf der Insel der Lotophagen - auf Djerba?

Odysseus verschlug es auf seiner Irrfahrt zunächst nach Nordafrika. Dort gaben freundlich gesinnte Lotophagen, die sich laut Homer von Lotosfrüchten ernährten, seinen vorausgesandten Kundschaftern ein alkoholhaltiges Getränk. Davon waren sie so berauscht, dass sie die Rückkehr vergaßen.

Wissenschaftler vermuten, dass es sich bei dieser Insel um einen Ort vor der nordafrikanischen Küste handeln könnte, der heute in Tunesien ein beliebter Urlaubsort ist - Djerba.

Auf der Insel Djerba gab es ein Jujube-Getränk. Er enthielt ein Alkaloid, das besonders schnell beschwipst machte. „ Vincent Laudet, Historiker

Doku von ZDFinfo Sehen Sie die zweiteilige Doku "Auf den Spuren von Odysseus" am 13. Juli 2026 ab 11:15 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.

Ist Sizilien die Insel der Zyklopen?

In der Odyssee beschreibt Homer, wie Odysseus und seine Begleiter in einer Höhle von dem Zyklopen Polyphem gefangen genommen werden. Einiges spricht dafür, dass der Ursprung dieser Episode auf Sizilien in Italien liegt, wo Fossilien urzeitlicher Riesenschildkröten und Elefanten entdeckt wurden.

"Wir haben hier hunderte Knochen großer Säugetiere gefunden", erzählt die Archäologin Carolina di Patti. "Ganz sicher haben die Menschen in prähistorischer und historischer Zeit nicht gewusst, was das für Tiere waren. Um sich die Knochen zu erklären, erfanden sie Fabelwesen."

Die Menschen der Antike mussten fasziniert gewesen sein, sie machten den Mythos der Zyklopen daraus. „ Dr. Carolina di Patti, Konservatorin am Geologischen Museum von Palermo

Hörner und eine "Satellitenschüssel" : Wie die Evolution den Triceratops zum Ungeheuer formte Der Triceratops war mit seinen drei Hörnern und dem riesigen Nackenschild einer der gefährlichsten Saurier. Dabei war er Vegetarier. Aber er musste sich wehren - auch gegen T-Rex. von Andreas Singler mit Video 43:54

Das Meer als Ungeheuer - Die Straße von Messina

Ob das menschenfressende Volk der Laistrygonen oder die einäugigen Zyklopen, ob das Seeungeheuer Charybdis oder das sechsköpfige Monster Skylla: Viele Abenteuer des Odysseus lassen sich konkreten natürlichen oder kulturellen Phänomenen der ausgehenden Bronzezeit zuordnen - bisweilen sogar geographisch äußerst präzise.

So werden die Ungeheuer Charybdis und Skylla häufig mit der Meerenge von Messina in Verbindung gebracht. Sie trennt Sizilien vom italienischen Festland. Charybdis saugt das Meer selbst und mit ihm ganze Schiffe in sich auf. Tatsächlich gibt es in der Meerenge starke Strömungen und Wirbelbildungen. Und gesäumt wird die enge Wasserstraße von spitzen Felsformationen, die aussehen wie die unzähligen Klauen Skyllas.

In einer tschechischen Höhle stoßen Forscher 1872 auf Spuren der legendären Bernsteinstraße. Können neue Hightechmethoden die Geheimnisse der historischen Handelsroute enthüllen? 02.12.2025 | 44:20 min

Von Troja am Tor zum asiatischen Kontinent nach Nordafrika und weiter zu Europas südlichen Küsten: Die Wege, die Odysseus auf seiner Reise zurücklegt, und die fremden Kulturen, denen er begegnete, wirken auf den ersten Blick fantastisch. Doch einige dieser möglichen realen Hintergründe lassen sich an einzelnen Stationen der Reise nachvollziehen.

Homers Odyssee - der erste Reiseführer der Welt?

Homer hauchte den alten Erzählungen neues Leben ein. Seine Odyssee diente Kolonisten der erwachenden griechischen Stadtstaaten als Orientierung - denn anscheinend nutzen sie dieselben Routen, die Homer dem Odysseus zuschreibt: Damit "hatten die griechischen Stadtstaaten eine Art Schiffskarte für das Mittelmeer und das Schwarze Meer", sagt der Archäologe Christofilis Maggidis.

Die Odyssee ist damit beides: Mythos und Spiegel historischer Erfahrungen.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache