Architektur der Stadt perfekt abgestimmt:Inka: Mit Machu Picchu vom kleinen Königreich zum Imperium
von Andreas Singler
Wie auf Wolken schwebt die auf 2.400 Metern gelegene einstige Königsresidenz der Inka. Machu Picchu zeugt von meisterhafter Inka-Architektur - und ausgeklügelter Machtpolitik.
Vor rund 600 Jahren waren die Inka einer von Hunderten kleiner Stämme im heutigen Peru. Archäologische Befunde belegen, dass ihr Staat sich während des 13. Jahrhunderts im Tal von Cusco gegründet hatte. Im 15. Jahrhundert dann nahm die Geschichte des Königreiches rasant Fahrt auf. Und in nur wenigen Jahrzehnten legten seine Herrscher die Basis für das mächtigste Reich, das jemals in Südamerika existierte.
Nirgendwo sonst lässt sich die Entwicklung des Inka-Staates besser und eindrücklicher bestaunen als in Machu Picchu. König Pachacútec, der sich und seine Vorgänger als "Söhne der Sonne" betrachtete und damit göttlichen Ursprung für die Inka-Herrscher reklamierte, ließ die heutige Ruinenstadt einer spanischen Chronik von 1609 zufolge um das Jahr 1450 erbauen.
Der Gründungsmythos der Inka
Machu Picchu war Residenz von König Pachacútec
"Wir halten Machu Picchu für die königliche Residenz von Pachacútec", sagt die Archäologin Dominika Scieczkowska-Jacyna in der ZDFinfo-Dokumentation "Die Inka - Aufstieg und Untergang: Das Volk der Anden".
König Pachacútec - der "Weltenveränderer"
Pachacútec ist den spanischen Quellen zufolge der neunte König in der Reihe der Inka-Herrscher. Seinen Namen - er bedeutet so viel wie "Weltenveränderer" - trug er aus gutem Grund. In kurzer Zeit transformierte er das kleine Königreich um Cusco in ein Imperium, das am Ende vom heutigen Kolumbien über rund 4.000 Kilometer bis Chile und Argentinien reichte. Machu Picchu war dabei ein Baustein im Macht- und Verwaltungsnetz.
Rund 170 vor allem aus Granit gefertigte Bauwerke umfasst das in einem schwer zugänglichen Steinbruch gelegene Heiligtum und Zentrum der königlichen Macht Pachacútecs. Sie verteilen sich auf einer Fläche von 500 mal 200 Meter über 700 durch Treppen verbundene Terrassen.
Die Architektur der Mauern lässt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler staunen. "Es ist eine Stein-Architektur mit unregelmäßigen, aber sehr genau aufeinander abgestimmten Elementen", sagt der Inka-Forscher César Itier.
Sehen Sie die vierteilige Doku-Reihe "Die Inka - Aufstieg und Untergang" am 10. März 2026 ab 20:15 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.
Baukunst als Ausdruck der "Einheit der Welt"
Die Bautechniken der Terrassen, Häuser und Tempel inmitten eines alten Steinbruchs bestechen durch Präzision und Einfallsreichtum. Gebaut wurde für die Ewigkeit - eine Herausforderung in den Anden, wo immer wieder die Erde bebt. Damit Mauern zusammenhielten, wurden Verankerungen und Kerben in die einzelnen Granitblöcke gemeißelt. Hohlräume wurden zusätzlich mit einer Mischung aus Kieseln und Lehmputz befüllt.
Machu Picchu und seine Baukunst waren typisch für die Architektur im sich ausdehnenden Inka-Imperium. "Überall im Reich prägten die Inka die Landschaft", sagt César Itier. "Sie zeigten ihre Präsenz durch eine unverwechselbare Architektur, die sich deutlich von der ihrer Vorgänger unterschied."
Der Sonnentempel - Hüter des Gründungsmythos der Inka
Ein Bauwerk sticht aufgrund seiner Funktion für das Weltbild der Inka aus dem Ensemble heraus: der Sonnentempel. Er steht auf einem Felsen, ist rechtwinklig auf der einen und halbkreisförmig auf der anderen Seite. "Im Inneren gibt es Fenster, die offen sind, und Nischen, in denen bei Zeremonien Opfergaben platziert wurden", beschreibt der Archäologe Julio Córdova Valer den Tempel.
Der Sonnentempel zeugt mehr als jedes andere Gebäude in Machu Picchu nicht nur vom Glauben an den Sonnengott, der das Reich der Inka eint, sondern auch von dessen machtpolitischer Funktion. "Die Inka-Herrscher brauchten ein starkes Argument, um ihren göttlichen Ursprung zu legitimieren", sagt Alicia Fernández Flórez vom Archäologischen Nationalpark Machu Picchu.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Thema Architektur
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Villa Beer: Ikone der Wiener ModerneVideo2:43
Doku | ZDFinfo Doku:Die Baukunst des IslamVideo44:14
Nachrichten | heute in Europa:Norwegen: Eine ganz und gar runde Siedlungvon Winnie HeescherVideo2:09
Museum "Fenix" eröffnet:Ein Kultur-Tornado für Rotterdamvon Jan Neflinmit Video1:38
Weitere ZDFinfo-Dokus
- Vorab
Doku | ZDFinfo Doku:Panzerfahrer im GeländeVideo42:40
- Vorab
Doku | ZDFinfo Doku:Marine auf Hoher SeeVideo43:30
- Vorab
Doku | ZDFinfo Doku:Nordkoreas Geheimnisse - Blick in ein verschlossenes LandVideo42:54
- Vorab
Doku | ZDFinfo Doku:Das Volk der AndenVideo43:07